Khai thác dư địa tỷ USD từ du lịch Việt Nam - Ấn Độ

Thực tiễn quá trình phát triển kinh tế thương mại chứng minh các quyết sách ngoại giao cấp cao luôn đóng vai trò bệ phóng cho hoạt động lữ hành. Quá trình thắt chặt quan hệ song phương trong những năm qua đã tạo nên mức phục hồi lên đến 297% của dòng khách từ Nam Á trong giai đoạn hậu đại dịch Covid-19.

Xung lực từ các quyết sách ngoại giao và biến đổi nhân khẩu học

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7/5 được giới chuyên môn du lịch nhận định sẽ kiến tạo một xung lực tăng trưởng mới cho ngành du lịch hai nước trong thời gian tới.

Gắn liền với cột mốc kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2026, sự kiện chính trị này củng cố nền tảng đối thoại và mở ra không gian tháo gỡ các rào cản về chính sách thị thực, kết nối hàng không. Từ đó, quy mô trao đổi khách du lịch giữa hai quốc gia được kỳ vọng bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới.

Khách Ấn Độ du lịch tại Việt Nam (Ảnh: DT).

Nhìn lại giai đoạn trước đại dịch, thị trường Ấn Độ đóng vai trò khiêm tốn trong cơ cấu khách quốc tế của Việt Nam với khoảng 169.000 lượt vào năm 2019. Chỉ trong một thời gian ngắn, dữ liệu thống kê đã thay đổi theo hướng tích cực. Năm 2024, lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam đạt 501.000 lượt, đưa quốc gia này trở thành thị trường nguồn lớn thứ 6 của du lịch Việt Nam.

Đà tăng trưởng tiếp tục duy trì khi năm 2025 ghi nhận khoảng 746.000 lượt khách trong tổng số 21,2 triệu khách quốc tế đến dải đất hình chữ S. Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đánh giá mức tăng trưởng này phản ánh hiệu quả của việc mở rộng kết nối mạng lưới bay và các hoạt động xúc tiến thương mại song phương.

Động lực cốt lõi của xu hướng trên xuất phát từ sự chuyển dịch cấu trúc nội tại của nền kinh tế Ấn Độ. Tầng lớp trung lưu, lực lượng tiêu dùng trọng tâm của ngành dịch vụ du lịch, được dự báo tăng từ 33% dân số năm 2022 lên 46% vào năm 2030.

Tổng chi tiêu du lịch nước ngoài của người dân quốc gia này dự kiến đạt mức 91 tỷ USD vào năm 2030, tương đương mức tăng gần gấp 9 lần so với thời điểm năm 2010. Trong bối cảnh hai nước đẩy mạnh hợp tác hướng tới năm bản lề 2026, du lịch đang trở thành một trong những lĩnh vực mang lại dòng tiền thực tế nhanh nhất.

Phân khúc đám cưới triệu đô và bài toán doanh thu lữ hành

Không chỉ gia tăng về mặt số lượng cơ học, thị trường Ấn Độ mang lại giá trị thặng dư kinh tế thông qua sự phát triển của các phân khúc tiêu dùng đặc thù như du lịch hội nghị và du lịch cưới. Đây là nhóm khách hàng có khả năng chi trả ngân sách lớn, tạo hiệu ứng kích cầu chéo đến nhiều ngành dịch vụ phụ trợ như vận tải, lưu trú, thiết kế sự kiện và nghệ thuật biểu diễn.

Các đám cưới của giới thượng lưu Ấn Độ thường đi kèm mức ngân sách dao động từ 250.000 đến 500.000 USD cho mỗi sự kiện và đang dần chọn Việt Nam làm điểm đến tổ chức thay thế cho các thị trường truyền thống.

Ghi nhận trong ba tháng đầu năm 2026, nhiều gia tộc siêu giàu của Ấn Độ đã chọn các thành phố biển Việt Nam để tổ chức các nghi lễ cưới hỏi. Nổi bật là sự kiện của cô dâu Shreya và chú rể Ayush diễn ra tại Đà Nẵng với hơn 250 khách mời vào đầu tháng 2.

Tiếp nối sau đó, một cặp đôi tỷ phú khác đã bao trọn một khu nghỉ dưỡng tại Hạ Long để tiếp đón khoảng 450 khách mời, phần lớn là giới thương gia và chủ doanh nghiệp đến từ Nam Á và Đông Nam Á.

Khách Việt du lịch hành hương tại Ấn Độ (Ảnh: Phan Nghĩa).

Ông Phạm Minh Nhựt, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, nhận định với dân số hơn 1,4 tỷ người cùng nhóm siêu giàu gia tăng, Ấn Độ là thị trường sở hữu sức mua khổng lồ đối với các sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch trải nghiệm văn hóa.

Dù vậy, mức độ khai thác thực tế vẫn chưa tương xứng với quy mô tiềm năng. Dữ liệu cho thấy năm 2025, thành phố Nha Trang chỉ đón khoảng 7.600 khách Ấn Độ, và trong quý đầu tiên của năm 2026, con số này dừng lại ở mức 2.500 du khách.

Ông Phạm Anh Vũ, Giám đốc Truyền thông Công ty Du lịch Việt, phân tích Ấn Độ là thị trường hai chiều hiếm hoi mà cả hai luồng khách đi và đến đều sở hữu dư địa mở rộng.

Khách Ấn Độ ưu tiên Việt Nam cho các mục đích nghỉ dưỡng biển, tổ chức hội nghị và đám cưới, trong khi khách Việt Nam gia tăng nhu cầu trải nghiệm các tuyến tour tâm linh và khám phá cội nguồn văn hóa tại Ấn Độ. Trong quý 1 năm 2026, lượng khách Ấn Độ tại doanh nghiệp này báo cáo mức tăng trưởng 20% so với cùng kỳ.

“Chuyến thăm cấp cao của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sang Ấn Độ sẽ tạo nên những đột phá mới trong quan hệ của hai nước, từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác du lịch phát triển, đây sẽ là cơ hội vàng cho doanh nghiệp lữ hành hai nước”, ông Vũ nêu kỳ vọng.

Định chuẩn dịch vụ và chiến lược tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng

Để khai thác tối đa dòng vốn từ thị trường này, ngành du lịch Việt Nam đối mặt với yêu cầu tái cấu trúc năng lực phục vụ. Theo các chuyên gia, du khách Ấn Độ đòi hỏi các dịch vụ mang tính chuyên biệt cao. Khách hàng thường di chuyển theo các đoàn đông người, yêu cầu đặt lịch trình sát ngày và có chế độ ăn uống đặc thù.

Doanh nghiệp lữ hành nội địa cần xây dựng năng lực tổ chức quy mô lớn, linh hoạt trong khâu điều phối logistics. Xét về mặt định vị thương hiệu, hình ảnh du lịch Việt Nam tại thị trường Nam Á vẫn chưa tạo được dấu ấn sâu nét nếu đặt lên bàn cân cùng Thái Lan hay Singapore.

Khách Việt du lịch tại Ấn Độ (Ảnh: Phan Nghĩa).

Do đó, các đơn vị kinh doanh cần triển khai các chiến lược tiếp thị trực diện và thiết lập mạng lưới đối tác sâu rộng với các đại lý lữ hành bản địa.

Rào cản ngôn ngữ và sự thiếu hụt chuyên gia am hiểu văn hóa Ấn Độ đang tạo ra những điểm nghẽn vận hành. Du khách từ các tiểu bang khác nhau sử dụng nhiều phương ngữ riêng biệt, đặt ra bài toán về việc xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên sở hữu kỹ năng ngoại ngữ chuyên sâu.

Hơn thế nữa, các quy định nghiêm ngặt về tiêu chuẩn Halal, nguyên tắc kiêng tiêu thụ thịt bò của người theo đạo Hindu hay chế độ ăn thuần chay không sát sinh thực vật dưới lòng đất của đạo Jain đòi hỏi sự chuẩn xác tuyệt đối từ bộ phận bếp và nhà hàng.

Ông Phạm Minh Nhựt chia sẻ thực trạng nhiều đoàn khách cao cấp đến Nha Trang tổ chức sự kiện phải vận chuyển toàn bộ đội ngũ đầu bếp, nguyên liệu thực phẩm và thiết bị nấu nướng từ Ấn Độ sang.

Nguyên nhân cốt lõi là các cơ sở lưu trú tại địa phương chưa đáp ứng được chứng nhận Halal và các yêu cầu tín ngưỡng phức tạp. Dù khu vực Bãi Dài sở hữu đến 22 cơ sở lưu trú phân khúc cao cấp, hệ thống hạ tầng tại đây chỉ mới đáp ứng được yêu cầu về không gian cảnh quan, trong khi quy trình cung ứng dịch vụ ẩm thực vẫn còn nhiều hạn chế.

Nhằm giải quyết các vướng mắc này, các hiệp hội du lịch địa phương đang khẩn trương nâng chuẩn chất lượng dịch vụ, tập trung vào việc áp dụng tiêu chuẩn ẩm thực Halal và triển khai các khóa đào tạo nhân sự về tôn giáo Ấn Độ. Nhân viên ngành nhà hàng khách sạn bắt buộc phải học cách giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ cơ thể và quy tắc chào hỏi tuân thủ đúng chuẩn mực văn hóa của khách hàng.

Tuy nhiên, để tạo ra sức bật toàn diện, những nỗ lực vi mô từ phía doanh nghiệp cần được đồng bộ hóa với các chiến lược vĩ mô ở cấp độ quốc gia. Sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước và khu vực tư nhân trong việc xúc tiến mở rộng mạng lưới đường bay trực tiếp, cũng như tháo gỡ thủ tục hành chính, sẽ là chìa khóa quyết định giúp du lịch Việt Nam nắm bắt trọn vẹn cơ hội từ thị trường Nam Á.