Khách hàng vỡ òa khi trúng vàng từ “Tiết kiệm Vikki - Trúng vàng ký”

Chỉ gửi 20 triệu đồng theo thói quen tích lũy, không ít khách hàng của Vikki Bank lại nhận được niềm vui lớn khi trúng các giải thưởng bằng vàng thật.

Cô N.T.Y, một khách hàng trúng thưởng chương trình “Tiết kiệm Vikki - Trúng vàng ký” chia sẻ sự bất ngờ khi nhận thông báo trúng thưởng: “Tôi cứ tưởng điện thoại báo nhầm, không ngờ là thật”.

Cũng nhận được giải thưởng bằng vàng, nữ khách hàng P.T.S cho biết: “Nhận giải xong, tôi gửi thêm một sổ, biết đâu lại may mắn tiếp”.

Cô P.T.S chia sẻ khoảnh khắc bất ngờ khi nhận tin trúng thưởng (Ảnh: Vikki Bank).

“Tiết kiệm Vikki - Trúng vàng ký” là chương trình khuyến mãi của Ngân hàng số Vikki, kéo dài đến 10/2/2026. Khách có thể tham gia bằng cách gửi tiết kiệm từ 20 triệu đồng, với kỳ hạn từ 1 tháng, và nhận mã dự thưởng tham gia quay số hằng ngày.

Giải thưởng đa dạng từ vàng, tiền mặt đến hàng nghìn quà tặng giá trị. Đặc biệt, cuối chương trình, người may mắn có thể nhận giải thưởng lên tới 10 lượng vàng.

Ngân hàng số Vikki được nhiều người lựa chọn cho tư duy tiết kiệm mới (Ảnh: Vikki Bank).

Việc kết hợp tiết kiệm sinh lời với cơ hội trúng vàng giúp khách hàng vừa bảo toàn vốn, vừa nhận thưởng may mắn mỗi ngày.

Dù gửi online hay tại quầy, khách hàng đều được cấp mã dự thưởng và hưởng trọn tiện ích của ứng dụng Vikki, như theo dõi sổ, nhắc đáo hạn, quản lý dòng tiền dễ dàng chỉ bằng vài thao tác.