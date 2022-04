Kết thúc quý I, MSB ghi nhận lợi nhuận khả quan

Theo đó, trong quý I/2022, tổng thu nhập thuần hợp nhất của MSB đạt 2.406 tỷ đồng, trong đó, thu nhập lãi thuần đạt hơn 1.964 tỷ đồng, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập từ phí tiếp tục có đóng góp lớn khi ghi nhận 336 tỷ đồng, tăng vượt trội 174% so với cùng kỳ 2021 với động lực chính đến từ phát hành thẻ tín dụng, dịch vụ bảo hiểm và hoạt động thanh toán. Nhờ đa dạng hóa nguồn doanh thu và tối ưu hóa chi phí hoạt động, kết thúc quý I/2022, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MSB đạt gần 1.500 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2021.

Bên cạnh đó, tính đến 31/3/2022, tổng cho vay khách hàng hợp nhất đạt 110.600 tỷ đồng, tăng gần 24% so với cùng kỳ 2021 với đóng góp chủ yếu từ dư nợ bán lẻ. Số dư huy động từ khách hàng hơn 96.203 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn (CASA) trên tổng tiền gửi của ngân hàng gia tăng từ mức 35,84% của cuối năm 2021 lên mức 38,33% ở cuối quý I/2022. Theo đại diện ngân hàng, đây là kết quả từ việc linh hoạt điều chỉnh chiến lược về sản phẩm và huy động, cuối năm 2021, MSB đứng vị trí thứ 3 trên thị trường về tỷ lệ này. Yếu tố quan trọng này là một trong những giải pháp chủ chốt để MSB tăng hiệu quả kinh doanh dựa trên tối ưu chi phí vốn.

Hoạt động giao dịch tại MSB.

Cùng với đó, hành trình chuyển đổi số mà MSB triển khai mạnh mẽ nhiều năm qua, đặc biệt với những dự án trọng điểm như Nhà máy số (Digital Factory) hay hiện đại hóa Core Banking đã đưa tỷ lệ chi phí trên doanh thu (CIR) của MSB tiếp tục giảm xuống còn 30,77% khi kết thúc quý I/2022.

Bên cạnh tăng trưởng kinh doanh, MSB cũng tập trung phát triển bền vững. Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều diễn biến khó lường, MSB tiếp tục củng cố các chỉ tiêu an toàn hoạt động, tăng cường quản trị rủi ro và nâng cao chất lượng tài sản. Chiến lược kiểm soát nợ xấu thể hiện hiệu quả khi đạt kết quả tích cực, đến cuối quý I/2022, tỷ lệ nợ xấu (mảng ngân hàng riêng lẻ tính theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN) chỉ ở mức 1,29%. Điều này phản ánh chất lượng tài sản tốt của MSB với danh mục tín dụng được quản lý chặt chẽ, giảm thiểu rủi ro, tập trung vào các lĩnh vực có tiềm năng phát triển dài hạn và phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch như sản xuất, y tế, giáo dục, xuất khẩu, năng lượng tái tạo…. Các tỷ lệ an toàn khác của MSB trong quý I/2022 tiếp tục được duy trì ở mức tốt, tiêu biểu như tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất theo Thông tư 41 của ngân hàng đạt 12,06%, cao hơn mức quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Kết quả kinh doanh quý I/2022 khả quan là bước đệm để MSB hoàn thành chỉ tiêu 2022 mà Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 25/4. Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 6.800 tỷ đồng, tăng gần 34% so với năm 2021, tổng tài sản đạt 233 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 14% so với năm trước. Tăng trưởng tín dụng được ngân hàng kỳ vọng ở mức 25% (tùy thuộc vào sự phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước). Song song với mục tiêu về tăng trưởng, MSB cũng bám sát với mục tiêu kiểm soát tốt nợ xấu dưới 3%.

Trụ sở của MSB.

Thành lập năm 1991, MSB ra đời trong thời kỳ kinh tế mở cửa và phát triển của Việt Nam. Trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, ngân hàng không ngừng vươn lên, tạo lập nhiều cột mốc quan trọng trong ngành tài chính ngân hàng. MSB hiện có trên 260 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc và có giao dịch với hơn 500 ngân hàng đại lý tại trên 60 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đội ngũ hơn 5.000 cán bộ, phục vụ gần 3 triệu khách hàng cá nhân và hơn 63.000 khách hàng doanh nghiệp.

