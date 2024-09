Keppel góp phần nâng cao kiến thức công nghệ thông tin cho học sinh

Đóng góp cho nền giáo dục Việt Nam là một trong những mục tiêu mà các hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR) của Keppel hướng đến. Theo đó, Keppel đã tổ chức lễ bàn giao máy tính thuộc chương trình Bytes for Future tại Tây Ninh, nhằm trang bị những công cụ, kiến thức cần thiết để thế hệ tương lai hội nhập và phát triển trong kỷ nguyên số hiện nay.

Buổi lễ bàn giao máy tính thuộc chương trình Bytes for Future đã diễn ra tại Trường THCS Đồng Khởi, trường THCS Biên Giới, thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, với sự hiện diện của ông Nguyễn Chí Trung, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành, ông Joseph Low, Chủ tịch, Khối Bất động sản, Keppel Việt Nam.

Ông Joseph Low (phải), Chủ tịch, Khối Bất động sản, Keppel Việt Nam và ông Nguyễn Đình Tường Huân, Hiệu trưởng trường THCS Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh tại lễ trao tặng máy tính.

Qua đó, Keppel đã trao tặng tổng cộng 80 máy tính, bốn máy điều hòa không khí nhằm nâng cao chất lượng, môi trường học tập cho hơn 800 em học sinh tại hai trường, đồng thời bổ sung thêm các đầu sách do nhân viên Keppel quyên góp cho hai thư viện.

Ông Joseph Low (trái), Chủ tịch, Khối Bất động sản, Keppel Việt Nam và ông Võ Thanh Tân, Hiệu trưởng trường THCS Biên Giới, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh tại lễ trao tặng máy tính.

Trường THCS Đồng Khởi và Biên Giới đều gặp khó khăn trong việc trang bị đầy đủ nguồn lực phục vụ học tập, cụ thể là máy vi tính tại phòng học cũng như tại thư viện cho các em học sinh. Ngoài ra, thời tiết ngày càng khô nóng tại tỉnh Tây Ninh những năm gần đây cũng khiến học sinh gặp khó khăn để tập trung trong lớp học.

Ông Joseph Low cho biết: "Tại Keppel, chúng tôi tin rằng giáo dục là chìa khóa để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ mai sau. Thông qua Bytes for Future, Keppel hy vọng có thể nâng cao môi trường học tập của các em trong kỷ nguyên số, đặc biệt ở những khu vực còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, Keppel cũng mong muốn mở rộng chương trình để có thể đồng hành cùng nhiều trường học hơn nữa tại Việt Nam".

Các em học sinh trải nghiệm máy tính do Keppel trao tặng tại chương trình.

Ông Nguyễn Chí Trung, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành chia sẻ: "Bytes for Future không chỉ là hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa, giúp các em học sinh và trường có điều kiện học tập, giảng dạy tốt hơn mà còn thiết thực, góp phần cùng địa phương, ngành giáo dục thúc đẩy phát triển giáo dục, kịp thời đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông trong năm học mới".

Các tình nguyện viên Keppel hỗ trợ phân loại sách quyên góp và sắp xếp lại thư viện của trường tại chương trình.

Thầy Võ Thanh Tân, Hiệu trưởng Trường THCS Biên Giới cho biết: "Trường THCS Biên Giới nằm gần biên giới Campuchia. Điều kiện học tập của các em học sinh nơi đây gặp nhiều khó khăn so với những địa phương khác. Do đó, Bytes for Future giúp các em học sinh có thêm công cụ để học tập, tiếp cận với thế giới kỹ thuật số và mở rộng tri thức".

Trong niềm hân hoan tại chương trình, thầy Nguyễn Đình Tường Huân, Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Khởi cho biết: "Sự hỗ trợ của công ty không chỉ giúp cải thiện điều kiện học tập mà còn là nguồn động viên lớn, khích lệ tinh thần học tập của các em học sinh".

Nhiều năm qua, Keppel cho biết đã phối hợp với các đơn vị khác thực hiện chương trình CSR ý nghĩa, bao gồm dự án nước sạch Living Well được khởi xướng vào năm 2022, đem lại nước sạch cho khoảng 70.000 người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long; chương trình trồng 3.000 cây đóng góp vào mục tiêu 1 tỷ cây xanh của Việt Nam năm 2025; hay chương trình học bổng Nâng Bước Thủ Khoa, qua đó Keppel tài trợ 60 học bổng cho các thủ khoa và sinh viên kém may mắn đạt thành tích cao trong học tập kể từ năm 2020.

Các tình nguyện viên Keppel hỗ trợ các em học sinh tại "R.I.S.E to the Challenge", hoạt động bên lề chương trình nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, Keppel cũng tài trợ cho Bánh xe tri thức (Words on Wheels - WoW) - chương trình thư viện lưu động đem đến cơ hội tiếp cận các tài liệu đọc, âm thanh, hình ảnh cũng như cách sử dụng internet cho các em học sinh tại Hà Nội và TPHCM. Bánh xe tri thức đã đồng hành gần 38.000 em học sinh tại 32 trường ở Việt Nam trong giai đoạn từ 2011 đến 2024.