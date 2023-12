Kế toán trưởng Vietnam Airlines: Tình huống của hãng rất đặc biệt

Phiên họp cổ đông thường niên của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, mã chứng khoán: HVN) diễn ra sáng nay (16/12).

Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines, nêu bối cảnh khó khăn. Năm 2022, các hãng hàng không phải đối mặt với khó khăn và thách thức lớn khi chi phí đầu vào tăng cao, đặc biệt là chi phí nhiên liệu.

Tỷ giá USD/VND tăng cao cũng tác động trực tiếp làm tăng chi phí đầu vào. Bên cạnh đó, năm 2022 còn chứng kiến nhiều biến động lớn về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội toàn cầu.

Chủ tịch Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa (Ảnh: Vietnam Airlines).

Đến cuối năm 2022, hãng hàng không quốc gia đã vận chuyển 18,24 triệu lượt hành khách, vượt 7,5% so kế hoạch. Trong đó, sản lượng khách quốc tế đạt hơn 2,47 triệu khách; khách nội địa đạt 15,77 triệu khách, vượt 9% so kế hoạch và tăng 14,2% so với năm 2019.

Về kết quả tài chính, năm 2022, công ty mẹ Vietnam Airlines đạt doanh thu 50.214 tỷ đồng, hợp nhất 71.775 tỷ đồng. Số lỗ trước thuế của công ty mẹ và hợp nhất lần lượt là 8.841 tỷ đồng và 10.945 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2022, vốn chủ sở hữu của công ty mẹ và hợp nhất lần lượt là âm 3.579 tỷ đồng và âm 11.056 tỷ đồng.

Vietnam Airlines đã thua lỗ 3 năm liên tiếp, âm vốn chủ sở hữu, một số cổ đông đặt câu hỏi về nguy cơ bị hủy niêm yết của cổ phiếu HVN.

Trả lời cổ đông, Kế toán trưởng Trần Thanh Hiền cho biết tình huống của Vietnam Airlines rất đặc biệt. Trước đại dịch Covid-19, Vietnam Airlines là một trong những doanh nghiệp có vốn hóa lớn, khả năng sinh lời và tài chính lành mạnh trên sàn HoSE.

Tuy nhiên, đại dịch có ảnh hưởng lớn đến kinh tế toàn cầu và hàng không, đây là tình huống rất khách quan.

Kế toán trưởng Vietnam Airlines Trần Thanh Hiền trả lời cổ đông (Ảnh: Vietnam Airlines).

"Tôi tin tưởng rằng các cơ quan Nhà nước, cơ quan liên quan sẽ nghiên cứu, đánh giá các yếu tố trên một cách khách quan, cẩn trọng. Chúng tôi kỳ vọng rằng cổ phiếu HVN vẫn được duy trì trên sàn chứng khoán", ông Hiền nói.

Kế toán trưởng Vietnam Airlines nhấn mạnh doanh nghiệp đang xây dựng đồng bộ dự án tái cơ cấu, tiến tới kinh doanh có lãi, có các giải pháp để khắc phục hệ quả của Covid.

Về dòng tiền, ông Hiền nhấn mạnh dòng tiền năm 2023 đã được cải thiện đáng kể. Doanh nghiệp cũng đã bố trí trên 7.000 tỷ đồng đảm bảo trả các khoản nợ, dự kiến nợ quá hạn tính đến cuối năm nay còn 8.000 tỷ đồng.

Công ty cam kết có thể trả các khoản nợ tạm hoãn. Hãng hàng không quốc gia cũng xem xét việc phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu để bổ sung nguồn vốn.

Trong kế hoạch kinh doanh năm 2023, Vietnam Airlines đặt mức doanh thu khoảng 91.810 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Hãng bay dự kiến lỗ hơn 6.000 tỷ đồng trong năm 2023.