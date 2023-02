IMF lạc quan hơn về triển vọng kinh tế toàn cầu

Trong báo cáo về Triển vọng Kinh tế Thế giới công bố mới đây, IMF cho rằng nền kinh tế toàn cầu sẽ chậm lại trong năm nay khi các ngân hàng trung ương trên thế giới vẫn tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, cơ quan này cũng nhận định sản lượng sẽ ổn định hơn so với dự đoán trước đó và suy thoái toàn cầu có thể tránh được.

IMF cho rằng suy thoái toàn cầu có thể tránh được (Ảnh: Reuters).

Theo đó, IMF đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2023 và 2024. Cơ quan này cho rằng, chi tiêu tiêu dùng vẫn mạnh và nền kinh tế Trung Quốc mở cửa trở lại là một trong những lý do để có một triển vọng lạc quan hơn.

Tuy vậy, IMF vẫn cảnh báo rằng cuộc chiến chống lạm phát vẫn chưa kết thúc và kêu gọi các ngân hàng tiếp tục kiên trì. "Cuộc chiến chống lạm phát đang bắt đầu có kết quả, song các ngân hàng trung ương vẫn cần tiếp tục những nỗ lực của mình", Pierre-Olivier Gourinchas, nhà kinh tế trưởng của IMF cho biết trong bài bình luận đi kèm báo cáo.

Theo IMF, GDP toàn cầu dự kiến sẽ chậm lại ở mức 2,9% trong năm nay so với mức 3,4% trong năm 2022, trước khi hồi phục về mức 3,1% trong năm 2024. Lạm phát cũng được dự báo giảm xuống 6,6% trong năm nay so với mức 8,8% trong năm ngoái, sau đó giảm xuống 4,3% trong năm 2024.

Trong những năm gần đây, IMF đã liên tiếp hạ dự báo tăng trưởng khi đại dịch trở nên tồi tệ hơn và cuộc xung đột Nga - Ukraine leo thang. Do đó, dự báo mới nhất này được cho là lạc quan hơn so với dự báo mà quỹ này đã đưa ra hồi tháng 10 năm ngoái.

Sự lạc quan của IMF bắt đầu kể từ khi Trung Quốc đột ngột đảo ngược chính sách zero-Covid và nhanh chóng mở cửa trở lại nền kinh tế. Ngoài ra, IMF cũng cho rằng cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu đã bớt trầm trọng hơn so với những dự đoán ban đầu và sự suy yếu của đồng USD đang hỗ trợ cho các thị trường mới nổi.

Trước đó, IMF đã dự báo 1/3 nền kinh tế thế giới có thể rơi vào suy thoái trong năm nay. Tuy nhiên, ông Gourinchas nói rằng, hiện có rất ít quốc gia đối mặt với suy thoái trong năm nay và IMF đã không đưa ra dự báo về suy thoái toàn cầu.

"Chúng tôi nhận thấy nguy cơ suy thoái đã thấp hơn nhiều, trên cả toàn cầu lẫn một số quốc gia mà chúng tôi cho rằng có thể bị suy thoái", ông Gourinchas nói.

Mặc dù triển vọng lạc quan hơn, song IMF cho rằng, triển vọng toàn cầu vẫn yếu hơn so với các mức trước đó và cuộc chiến tại Ukraine vẫn tiếp tục đè nặng lên các hoạt động và gieo rắc bất ổn. Báo cáo của IMF cũng cảnh báo rằng nền kinh tế toàn cầu vẫn đối mặt với những rủi ro lớn. "Tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc có thể kìm hãm sự phục hồi, trong khi cuộc chiến ở Ukraine có thể leo thang và chi phí tài chính toàn cầu thắt chặt hơn có thể khiến tình trạng nợ nần thêm trầm trọng", báo cáo cảnh báo.

Trong đó, các nước giàu dự kiến sẽ đặc biệt tăng trưởng chậm trong năm nay, với 9/10 nền kinh tế phát triển có khả năng tăng trưởng chậm hơn so với năm ngoái. Theo đó, Mỹ - nền kinh tế lớn nhất thế giới - được dự báo tăng 1,4% trong năm nay, so với mức 2% trong năm 2022. Khu vực đồng tiền chung châu Âu cũng được dự báo tăng ở mức 0,7% so với mức 3,5% trong năm ngoái.

Tuy nhiên, Trung Quốc cũng được dự báo tăng ở mức 5,2% trong năm nay, phục hồi đáng kể so với mức 3% trong năm 2022.

Trong bối cảnh chung của kinh tế toàn cầu, Việt Nam cũng được IMF dự báo tăng trưởng chậm lại ở mức 5,8% trong năm nay, so với mức 8% trong năm ngoái.