Hướng tới đại lễ 80 năm Quốc khánh, Bảo hiểm Bảo Việt tri ân khách hàng 12.000 quà tặng

Tháng 4 gọi tên ngày thống nhất non sông, tháng 9 khắc ghi bản hùng ca độc lập - mỗi mốc son đều là lời nhắc nhớ về hành trình vươn mình tiến lên của dân tộc. Trong dòng chảy ấy, Bảo hiểm Bảo Việt - doanh nghiệp bảo hiểm nội địa đầu tiên và lâu đời nhất tại Việt Nam - đã có 60 năm gắn bó và phát triển cùng đất nước.

Đặc biệt, trong không khí hân hoan của những ngày hè lịch sử khi đất nước hướng tới đại lễ 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Bảo hiểm Bảo Việt triển khai chương trình khuyến mại mang tên “Cờ hoa rộn ràng – Muôn vàn ưu đãi” diễn ra từ ngày 2/6 đến ngày 2/9 dành cho tất cả khách hàng tham gia mới các chương trình bảo hiểm tại Bảo hiểm Bảo Việt.

Cụ thể, khuyến mại được triển khai áp dụng cho 2 nhóm với 11 chương trình bảo hiểm nổi bật, bao gồm:

Bảo hiểm sức khỏe và con người: Bảo Việt An Gia, Bảo Việt Tâm Bình, Bảo Việt K-Care, Bảo hiểm 37 Bệnh hiểm nghèo, Bảo hiểm 10 Bệnh hiểm nghèo, An Tâm Viện Phí, Bảo Tín Tâm An, Bảo hiểm Tai nạn con người Cologne Re

Bảo hiểm tài sản: Bảo hiểm vật chất xe ô tô, Bảo hiểm Nhà tư nhân, Bảo hiểm Bảo hiểm Cháy nổ bắt buộc nhà tư nhân

Với quyền lợi bảo vệ toàn diện và đa dạng, các chương trình bảo hiểm cùng dịch vụ vượt trội của Bảo hiểm Bảo Việt được vinh danh là Thương hiệu Quốc gia trong hai kỳ xét chọn liên tiếp năm 2022 và 2024.

Điểm nhấn đặc sắc của chương trình “Cờ hoa rộn ràng – Muôn vàn ưu đãi” là cơ cấu giải thưởng với 12.000 phần quà, có tổng giá trị hơn 2,6 tỷ đồng với bộ quà tặng phiên bản đặc biệt “Vươn xa kết nối” gồm nhiều trang bị thiết thực cho những hành trình sống chủ động như vali cao cấp, túi du lịch tiện ích đa năng, thẻ quà tặng mua sắm tại hàng trăm thương hiệu trong nước và quốc tế,...

Toàn bộ quy trình tham gia chương trình được số hóa tối đa, nhằm mang đến trải nghiệm thuận tiện, nhanh chóng và hiện đại cho khách hàng. Chỉ với ba bước đơn giản gồm thanh toán, nhận đường dẫn, quay số, khách hàng có thể trực tiếp tham gia chương trình và có cơ hội trúng thưởng ngay trên hệ sinh thái số an toàn, bảo mật của Bảo hiểm Bảo Việt.

Bước 1: Sau khi hoàn tất quy trình tham gia bảo hiểm, khách hàng sẽ nhận được tin nhắn SMS từ “BAOVIET” trong vòng 3 ngày làm việc, thông báo lượt quay thưởng và gửi đường link quay thưởng cá nhân.

Bước 2: Truy cập đường dẫn có định dạng: https://baohiembaoviet.gotit.vn/ (đường dẫn có hiệu lực đến 23h59 ngày 7/9).

Bước 3: Nhấn nút “Quay” trên giao diện vòng quay may mắn để tham gia và nhận thưởng.

Theo đại diện Bảo hiểm Bảo Việt, chương trình không chỉ là hoạt động tri ân sâu sắc gửi tới khách hàng nhân dịp chào mừng ngày kỷ niệm trọng đại của dân tộc, mà còn là minh chứng khẳng định vai trò của Bảo hiểm Bảo Việt trong hành trình đồng hành cùng dân tộc gìn giữ những giá trị sống an toàn, bền vững, đúng với tinh thần độc lập, tự chủ đã hun đúc nên bản lĩnh Việt Nam qua các thời kỳ.

Bảo hiểm Bảo Việt có 60 năm hình thành và phát triển.

Suốt 60 năm hình thành và phát triển, Bảo hiểm Bảo Việt đã khẳng định vai trò là điểm tựa tài chính vững chắc, bảo vệ giá trị vật chất, tinh thần của hàng triệu khách hàng. Bảo hiểm Bảo Việt tiên phong thích ứng, đồng hành cùng đất nước và người dân, góp phần duy trì ổn định và bảo vệ an sinh bền vững.

Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - thời điểm Việt Nam vươn mình khẳng định vị thế trên trường quốc tế - Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục xác lập vai trò là một trong những trụ cột của ngành bảo hiểm quốc gia. Không chỉ bảo vệ thành quả phát triển, doanh nghiệp còn hướng tới kiến tạo một xã hội an toàn, văn minh, nơi mỗi công dân đều có điểm tựa vững chắc để tự tin tiến vào tương lai thịnh vượng.

Ghi nhận những nỗ lực đó, năm 2024, Bảo hiểm Bảo Việt được Global Banking & Finance Review trao danh hiệu “60 năm thành tựu xuất sắc – ngành bảo hiểm Việt Nam”, khẳng định vai trò tiên phong và định hướng phát triển bền vững. Gần đây, ứng dụng Baoviet Direct cũng được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số, lấy khách hàng làm trung tâm và đổi mới làm động lực phát triển.

Khách hàng có thể tham gia bảo hiểm trực tuyến tại https://baovietonline.com.vn, gọi 1800 1118 / 024 35730505, hoặc liên hệ hệ thống công ty thành viên, đại lý bảo hiểm Bảo Việt trên toàn quốc để được tư vấn và cập nhật những tin tức mới nhất về sản phẩm, dịch vụ và xu hướng thị trường bảo hiểm.