HSBC: Xuất khẩu tiếp tục cải thiện

Theo báo cáo của Bộ phận Nghiên cứu Toàn cầu Ngân hàng HSBC, đơn vị này cho biết xuất khẩu Việt Nam bắt đầu có sự cải thiện kể từ quý IV, đóng vai trò là điểm sáng của kinh tế.

Trong đó, tăng trưởng xuất khẩu tháng 11 đạt mức 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy dệt may và giày dép còn trì trệ, các nhóm mặt hàng khác như linh kiện liên quan đến máy tính (tăng 20,2%) và máy móc (tăng 5%) cho thấy những dấu hiệu ổn định và đáng khích lệ, mặc dù một phần là do hiệu ứng cơ sở thuận lợi.

HSBC cũng cho biết các mảng mới có tiềm năng tăng trưởng xuất khẩu, chẳng hạn như nông sản, cũng tiếp tục cho thấy dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ hỗ trợ một mức cải thiện dù còn khiêm tốn, hướng tới cuối năm.

Mặc dù vậy, nhóm phân tích cho rằng vẫn cần thận trọng về triển vọng thương mại vì nhu cầu hàng hóa ở các đối tác thương mại lớn vẫn còn nhiều khó khăn. Thực tế, chỉ số sản xuất PMI đã tiếp tục giảm xuống còn 47,3 trong tháng 11, trong đó cả sản lượng lẫn đơn hàng mới đều thu hẹp.

Việt Nam tiếp tục chứng kiến xuất khẩu cải thiện (nguồn: HSBC).

Trong khi đó, hoạt động trong nước tiếp tục là trụ cột vững chắc trong tháng kế cuối năm. Rõ ràng, việc nới lỏng chính sách thị thực từ tháng 8 đã thúc đẩy phục hồi ổn định số lượng du khách quốc tế, HSBC đánh giá.

Trong đó, riêng tháng 11 Việt Nam đã đón hơn 1 triệu du khách, tháng thứ 5 liên tiếp đạt cột mốc này. Với tổng số 11,2 triệu lượt khách tính từ đầu năm, mục tiêu 12-13 triệu khách cho năm 2023 có thể đạt được.

Tuy nhiên, sự phục hồi trong nhóm du khách Trung Quốc chưa có sự thay đổi lớn, chỉ phục hồi ở mức 30% của năm 2019. Ngoài ra, sự cạnh tranh trong du lịch ở nội khối ASEAN đang trở nên căng thẳng. Sau khi Thái Lan miễn thị thực cho du khách Trung Quốc và Ấn Độ, Malaysia là nước tiếp theo áp dụng chính sách này.

Theo HSBC, lạm phát nhìn chung duy trì trong mức kiểm soát. Lạm phát toàn phần chỉ tăng 0,2% so với tháng trước kéo theo lạm phát so với cùng kỳ năm trước cũng dịu xuống 3,4% trong tháng 11.

Mặc dù giá gạo trong nước tiếp tục đối mặt với áp lực lan tỏa từ giá gạo quốc tế tăng lên, giá thịt lợn giảm dư sức bù đắp cho mức tăng giá gạo. Trong khi đó, giá dầu thấp đi cũng giúp kiềm chế lạm phát.

Tuy nhiên, diễn biến đáng chú ý nhất trong tháng 11 là chi phí y tế tăng lần đầu tiên trong vòng bốn năm trở lại là kết quả của những thay đổi trong định giá dịch vụ y tế toàn quốc.

"Còn nhớ trước đại dịch, chính phủ đã thúc giục cải cách chăm sóc y tế, tăng chi phí y tế định kỳ. Sau khi bị gián đoạn bởi đại dịch, tháng 11 đánh dấu thời điểm những nỗ lực này được khôi phục trở lại", đơn vị phân tích nhìn nhận.

Đối với Ngân hàng Nhà nước, các dấu hiệu tích cực như lạm phát nằm trong tầm kiểm soát và triển vọng kinh tế, đặc biệt trên phương diện bên ngoài, đang có sự ổn định nhất định.

Tuy nhiên, HSBC cho rằng điều đó không có nghĩa rủi ro tăng giá đã hoàn toàn biến mất. Điện lực Việt Nam, công ty tiện ích nhà nước, đã tăng giá điện 4,5% trong tháng 11 nhằm giải quyết tình trạng sụt giảm sản lượng thủy điện do hiện tượng El Nino, thay đổi này thường sẽ thể hiện trong chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chậm một tháng.

Mặc dù cần lưu tâm đến các rủi ro tăng giá như giá thực phẩm và năng lượng, HSBC kỳ vọng cơ quan quản lý tiền tệ sẽ giữ lãi suất chính sách ổn định ở mức 4,5% trong toàn năm 2024.