Honda Việt Nam triển khai chương trình tập huấn lái ô tô an toàn cho CSGT

Nhằm phối hợp đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT) và tuần tra, kiểm soát thực thi pháp luật, bên cạnh các hoạt động tuyên truyền ATGT, thống kê và phân tích dữ liệu tai nạn giao thông, HVN đã tăng cường hợp tác với Cục Cảnh sát giao thông đẩy mạnh tổ chức các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng lái xe ô tô an toàn. Trong đó có kỹ năng dự đoán phòng tránh nguy hiểm cho các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông tại các địa phương.

Đây là hoạt động nhằm hiện thực hóa mục tiêu Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ của Chính phủ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 "Không có tử vong do tai nạn giao thông".

Qua hơn 11 năm triển khai từ năm 2012, tổng số cán bộ, chiến sĩ CSGT được đào tạo bởi Honda Việt Nam tính đến hết tháng 8/2023 lên hơn 3.500 người.

Năm 2023, HVN và Cục CSGT phối hợp tổ chức 5 khóa đào tạo tại Bắc - Trung - Nam (Ảnh: Honda).

Với mong muốn đẩy mạnh hoạt động ý nghĩa này, trong năm nay, HVN đã lên kế hoạch triển khai 5 khóa đào tạo và tập huấn dành cho hơn 350 cán bộ chiến sĩ CSGT nòng cốt trên khắp ba miền Bắc - Trung - Nam.

Mô hình đào tạo năm nay được thực hiện theo hướng chuyển giao chuyên môn hóa khi các hướng dẫn viên thuộc Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - những người đã hoàn thành các khóa đào tạo hướng dẫn viên an toàn giao thông chuyên nghiệp của HVN - sẽ giảng dạy trực tiếp với tài liệu đào tạo chuyên sâu, bám sát thực tế và quy trình bài bản do HVN hỗ trợ. Qua đó, các cán bộ, chiến sĩ sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để đáp ứng và hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại địa phương.

Hướng dẫn viên Cục CSGT sẽ trực tiếp giảng dạy cho các cán bộ, chiến sĩ CSGT (Ảnh: Honda).

Từ tháng 7 đến tháng 8/2023, 4 khóa đào tạo được triển khai thành công tại 3 đơn vị là: Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng, đào tạo và sát hạch lái xe thuộc Cục CSGT tỉnh Hà Nam, Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Trung tâm K02) tỉnh Quảng Nam và Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II (Trung tâm T10), TPHCM dành cho hơn 300 cán bộ, chiến sỹ CSGT nòng cốt.

Dự kiến, khóa đào tạo cuối cùng sẽ được triển khai trong tháng 9/2023 tại Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II (Trung tâm T10), TPHCM với sự tham dự khoảng 70 cán bộ, chiến sĩ CSGT. Xuyên suốt các khóa đào tạo, HVN và Cục CSGT phối hợp chặt chẽ để đảm bảo mang đến các nội dung thiết thực và chất lượng cao cho công tác tập huấn, giảng dạy.

Giáo trình được xây dựng và biên soạn bởi sự phối hợp của HVN và Cục CSGT (Ảnh: Honda).

Với kết quả đạt được trong các năm trước, đại diện HVN cho biết thông qua hoạt động tập huấn, đào tạo với số lượng học viên được nhân rộng, quy trình đào tạo được đổi mới và tăng cường trong năm nay, các cán bộ, chiến sĩ CSGT địa phương sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để hoàn thành tốt công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các tỉnh, thành phố trên khắp cả nước. Đây cũng chính là động lực để HVN tiếp tục nỗ lực hướng tới mục tiêu thách thức nhưng nhân văn "Không có tử vong do tai nạn giao thông vào năm 2045".

Học viên được trải nghiệm các tình huống mô phỏng trên máy S-Navi (Ảnh: Honda).

Đại diện HVN cho biết, phấn đấu trở thành "Công ty được xã hội mong đợi" luôn là mục tiêu lâu dài của Honda trong quá trình hoạt động tại Việt Nam. Song song với hoạt động sản xuất và kinh doanh các sản phẩm xe máy, ô tô chất lượng và an toàn nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển đa dạng của khách hàng, trong hơn 27 năm qua, HVN luôn nỗ lực đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền kiến thức về an toàn giao thông và đào tạo kỹ năng an toàn giao thông trên cả nước.

Một trong những minh chứng là việc phối hợp với Cục CSGT - Bộ Công an, xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho người dân và lực lượng CSGT trên cả nước từ năm 2008.

Sau những thành công của giai đoạn 2016-2019, tháng 1/2019, HVN tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác với Cục CSGT nhằm tăng cường phối hợp, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động ATGT trong giai đoạn 2019-2021.

Tiếp đó, cùng chung tay hiện thực hóa mục tiêu Chiến lược quốc gia về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ "Không có tử vong do tai nạn giao thông", ngày 30/3/2022, tại Cục CSGT TP Hà Nội, HVN tiếp tục ký kết chương trình phối hợp cùng Cục CSGT triển khai các hoạt động về ATGT giai đoạn 2022-2024.

Theo đó, hai bên thống nhất tập trung vào 4 hoạt động chính gồm hoạt động đào tạo, hoạt động tuyên truyền ATGT, hoạt động thống kê và phân tích dữ liệu tai nạn giao thông và hoạt động phối hợp khác.