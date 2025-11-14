Hơn 45 triệu sản phẩm bán ra qua livestream và video tại Shopee 11/11

Sự kiện 11/11 Mega Sale vừa qua của Shopee đã khép lại với kết quả ấn tượng, đánh dấu một mùa mua sắm sôi động dịp cuối năm.

Chuỗi hoạt động mua sắm kết hợp giải trí quy mô lớn như “Sao live đỉnh chóp”, “Sao thì sao” đã thu hút lượng tương tác lớn trên Shopee Live và Shopee Video, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ về cả đơn hàng lẫn doanh số cho nhà bán hàng và thương hiệu trên sàn.

Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Điều hành, Shopee Việt Nam cho biết: “Tại sự kiện 11/11 năm nay, chúng tôi tiếp tục chú trọng nâng cấp nền tảng và mở rộng chuỗi hoạt động mua sắm giải trí nhằm mang đến trải nghiệm hấp dẫn hơn cho người dùng, đồng thời giúp nhà bán hàng và thương hiệu khai thác tối đa hệ sinh thái của sàn.

Thông qua việc đẩy mạnh kênh Shopee Live, Shopee Video cùng các công cụ marketing và AI, chúng tôi mong muốn hỗ trợ người bán, thương hiệu và các đối tác tối ưu hóa vận hành trên sàn để đáp ứng kịp thời nhu cầu của người tiêu dùng trực tuyến, hướng đến tăng trưởng vượt trội hơn nữa trong mùa mua sắm cao điểm cuối năm”.

Các con số nổi bật tại sự kiện 11/11 Mega Sale trên Shopee (Ảnh: Shopee).

Nâng tầm trải nghiệm mua sắm với loạt chương trình giải trí quy mô

Mô hình mua sắm kết hợp giải trí tiếp tục là điểm nhấn tạo nên sức hút nổi bật cho Shopee 11/11 Mega Sale năm nay.

Các phiên phát sóng của người bán, KOL và KOC trên Shopee Live, cùng loạt video đánh giá sản phẩm trên Shopee Video, đã thu hút 1,8 tỷ lượt xem trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch. Riêng ngày 11/11, lượng người xem Shopee Live ghi nhận tăng gấp 23 lần so với ngày thường.

Các nội dung tương tác, sinh động trên Shopee Live và Shopee Video không chỉ giúp người bán và thương hiệu gia tăng nhận diện, quảng bá hiệu quả danh mục sản phẩm, mà còn thúc đẩy chuyển đổi mua sắm rõ rệt.

Theo thống kê từ Shopee, hơn 45 triệu sản phẩm đã được bán ra thông qua hai kênh này trong suốt sự kiện 11/11.

Thành công này đến từ việc Shopee đã đồng hành cùng người bán và thương hiệu mở rộng quy mô, đa dạng hóa các nội dung giải trí, mang đến trải nghiệm mua sắm phong phú, gắn kết hơn cho người dùng.

Shopee đã nâng cấp chuỗi hoạt động livestream thuộc khuôn khổ sự kiện 11/11, nổi bật là nhạc hội “Sao live đỉnh chóp” diễn ra ngày 10/11.

Chương trình khuấy động bầu không khí đếm ngược tới ngày Mega Sale với sự góp mặt của những ca sĩ đình đám trong làng giải trí Việt, và sân khấu được dàn dựng công phu, tạo nên một sự kết hợp trọn vẹn giữa ánh sáng, âm thanh và hình ảnh.

Siêu nhạc hội “Sao live đỉnh chóp” gây ấn tượng với các giọng ca gồm Noo Phước Thịnh, Karik, Anh Tú cùng MC Neko Lê (Ảnh: Shopee).

Ngay sau đó, chuỗi livestream “Sao thì sao” trong ngày 11/11 tiếp tục nối dài sức hút, khẳng định vai trò là “món ăn tinh thần” quen thuộc của người dùng Shopee. Hai chương trình giải trí nổi bật này đã thu hút tổng cộng hơn 12 triệu lượt xem khắp các nền tảng từ Shopee Live đến các trang mạng xã hội.

Livestream “Sao thì sao” với bộ ba Jun Phạm, Isaac và Duy Khánh được nhiều người dùng Shopee yêu thích (Ảnh: Shopee).

Sức mua lớn từ hàng chính hãng đến các mặt hàng nổi bật theo mùa

Song song với các hoạt động giải trí, Shopee 11/11 Mega Sale tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sự kiện mua sắm hàng đầu trong năm, quy tụ nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn từ Shopee, nhà bán hàng và thương hiệu đối tác.

Người dùng Shopee trên toàn quốc đã tiết kiệm hơn 2.800 tỷ đồng khi mua sắm trực tuyến, trong đó có gần 80 triệu đơn hàng đặt trong dịp này được miễn phí giao hàng 0 đồng (trong thời gian diễn ra chương trình), giúp người dùng an tâm mua sắm mà không gặp phải rào cản về chi phí vận chuyển.

Nhờ sức mua của người tiêu dùng tăng mạnh trong dịp cuối năm, Shopee cũng ghi nhận nhiều xu hướng tăng trưởng nổi bật từ phía nhà bán hàng và thương hiệu.

Theo đó, báo cáo từ sàn cho thấy số sản phẩm Shopee Mall bán ra trong ngày 11/11 tăng gấp 26 lần so với ngày thường. Điều này phản ánh tính chính hãng vẫn là một trong những điều kiện hàng đầu của người dùng khi ra quyết định mua hàng và là động lực thúc đẩy tăng trưởng cho nhiều thương hiệu.

Ngoài ra, các mặt hàng nổi bật mang tính thời điểm trong mùa thu đông và mùa lễ hội cũng cho thấy dấu hiệu tăng trưởng tích cực. Điển hình, áo len và cardigan, hoodie và áo nỉ là các ngành hàng chứng kiến mức tăng trưởng đơn hàng cao nhất, lên đến 16-19 lần so với ngày thường.

Trên Shopee Live và Shopee Video, top 3 ngành hàng bán chạy nhất gồm chăm sóc da, trang điểm, chăm sóc nhà cửa. Trong đó, các sản phẩm như mặt nạ, sữa rửa mặt, nước tẩy trang, son tint, nước giặt quần áo, khăn giấy... được người dùng tìm mua nhiều nhất trong dịp 11/11.

Chuỗi hoạt động mua sắm giải trí sôi động ngày ưu đãi 11/11 không chỉ thể hiện nỗ lực của Shopee trong việc đổi mới trải nghiệm người dùng, mà còn mở ra thêm nhiều cơ hội, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho người bán và thương hiệu trên sàn.