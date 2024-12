Hơn 147.200 doanh nghiệp được "khai sinh" kể từ đầu năm

Cả nước có hơn 147.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 11 tháng qua, nếu tính cả doanh nghiệp quay trở lại hoạt động thì con số lên tới 218.500 doanh nghiệp, tăng 7,4% so với cùng kỳ.

Theo số liệu được Tổng cục Thống kê công bố hôm nay (ngày 6/12), trong tháng 11, cả nước có gần 11.200 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký đạt gần 138.600 tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 90.200 lao động, giảm 21,3% về số doanh nghiệp, giảm 9,8% về vốn đăng ký và tăng 12% về số lao động so với tháng 10.

So với cùng kỳ năm trước, doanh nghiệp thành lập mới giảm 22,6% về số doanh nghiệp, giảm 27,2% về số vốn đăng ký và giảm 0,8% về số lao động.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 12,4 tỷ đồng, tăng 14,7% so với tháng trước và giảm 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, cả nước còn có hơn 7.700 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 10,9% so với tháng trước và tăng 17,4% so với cùng kỳ.

Tính chung 11 tháng năm nay, cả nước có hơn 147.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là hơn 1,45 triệu tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký hơn 905.700 lao động, giảm 0,5% về số doanh nghiệp, tương đương về vốn đăng ký và giảm 8% về số lao động so với cùng kỳ.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng đạt 9,9 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cùng kỳ. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 11 tháng qua là gần 2,91 triệu tỷ đồng, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Cũng trong giai đoạn này, cả nước có gần 71.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 28,5% so với cùng kỳ năm 2023), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 11 tháng lên hơn 218.500 doanh nghiệp, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Bình quân giai đoạn 11 tháng năm nay, cứ một tháng lại có gần 19.900 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, trong 11 tháng năm nay có 1.495 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; gần 34.400 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng và gần 111.400 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ.

Chiều ngược lại, tháng 11 cũng chứng kiến 4.243 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (giảm 22,2% so với tháng trước và giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2023); 7.550 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể (tăng 39,2% và tăng 14,4%) và 1.910 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (giảm 3,9% so với tháng trước và tăng 14,2% so với cùng kỳ).

Tính chung 11 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là hơn 96.200 doanh nghiệp, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, nền kinh tế có gần 57.700 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 0,9%; gần 19.300 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 19,8% so với cùng kỳ 2023. Bình quân một tháng có hơn 15.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.