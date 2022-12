Hơn 1.000 doanh nghiệp tham gia chương trình "Săn mây vàng" của Viettel IDC

Chương trình có tổng giá trị giải thưởng quà tặng lên tới 500 triệu đồng cùng hàng nghìn voucher giảm giá cước. Sau gần 90 ngày diễn ra, hơn 12.700 mã dự thưởng đã được cấp tới các khách hàng của Viettel IDC.

Hình ảnh buổi quay thưởng đợt một của chương trình (Ảnh: Viettel IDC).

Buổi quay thưởng đợt một của chương trình "Săn mây vàng" đã được tổ chức và tìm ra 31 khách hàng may mắn giành được các phần quà từ voucher miễn phí sử dụng dịch vụ đến vàng SJC 9999. Đây là những khách hàng đã mua, thanh toán thành công một trong 2 dịch vụ Viettel Cloud Server và Viettel Virtual Private Cloud từ ngày 29/9 đến ngày 10/11.

"Sức nóng" từ hành trình chuyển đổi số

Theo Viettel IDC, Viettel Cloud Server và Viettel Virtual Private Cloud là những dịch vụ được công ty tập trung nguồn lực để nghiên cứu, phát triển các tính năng nổi trội, phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng. Đây cũng là những dịch vụ mà các doanh nghiệp thuộc hầu hết các lĩnh vực có thể áp dụng ngay khi bắt đầu hành trình chuyển đổi số.

Trong bối cảnh hậu Covid-19, hạ tầng công nghệ thông tin và các dịch vụ điện toán đám mây trở thành yếu tố quyết định cho công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam. Đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp cần nhanh chóng tìm cách đáp ứng xu hướng của thời đại, mà vẫn đảm bảo hiệu quả kinh doanh, đẩy nhu cầu tìm đến các dịch vụ chuyển đổi số ngày càng nhiều.

Dịch vụ Viettel Cloud Server là giải pháp máy chủ ảo của Viettel IDC nghiên cứu, phát triển và xây dựng dựa trên công nghệ điện toán đám mây. Hệ thống dịch vụ được đặt tại các trung tâm dữ liệu đạt chuẩn Tier 3, đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn chất lượng về an toàn thông tin, bảo mật…

Giải pháp máy chủ ảo hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi số (Ảnh: Viettel IDC).

Cũng trong dịp này, Viettel IDC cho ra mắt chính sách thanh toán mới "Pay as you go", nhằm mang lại sự tiện lợi hơn nữa cho khách hàng. Như vậy, khách hàng khi mua dịch vụ Viettel Cloud Server giờ đây sẽ có 2 lựa chọn về phương thức thanh toán là phương thức trả trước (Saving plan) và "Pay as you go" - hình thức thanh toán "dùng đến đâu trả tiền đến đó".

Với "Pay as you go", chi phí tài nguyên tính toán và lưu trữ được tính linh hoạt theo giờ và được khấu trừ từ tài khoản online của khách hàng trên hệ thống thanh toán của Viettel IDC. Cước sử dụng được tính trên thời gian bật hoặc tắt thực tế của máy ảo. Chính sách thanh toán này sẽ giúp khách hàng tối ưu chi phí và đa dạng hóa kế hoạch sử dụng dịch vụ.

Viettel Virtual Private Cloud (hay còn gọi là Đám mây riêng ảo) là một phần tài nguyên được tách ra dùng riêng hoàn toàn từ một hạ tầng điện toán đám mây công cộng (Public Cloud).

Virtual Private Cloud cho phép một doanh nghiệp khai thác các lợi ích của các máy chủ đám mây riêng, chẳng hạn như doanh nghiệp có quyền quản lý, kiểm soát hệ thống mạng chi tiết hơn, trong khi không phải đầu tư xây dựng một hệ thống thiết bị dùng riêng mà vẫn sử dụng được tài nguyên trên hạ tầng điện toán đám mây công cộng.

Từ nay đến ngày 25/12, khách hàng mua và thanh toán thành công dịch vụ Viettel Cloud Server hoặc Viettel Virtual Private Cloud vẫn tiếp tục có cơ hội tham gia chương trình khuyến mại "Săn mây vàng" của Viettel IDC, vừa tiết kiệm chi phí vừa nhận về những phần thưởng giá trị.

Chương trình quay thưởng may mắn "Săn mây vàng" đợt 2 của Viettel IDC dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 30/12. Chi tiết chương trình Viettel IDC đang đăng tải tại https://sanmayvang.viettelidc.com.vn.