Hội thảo Việt - Úc về "Nhà lãnh đạo tự chủ" do diễn giả nổi tiếng thế giới dẫn dắt

Dân trí Trong thời đại số 4.0, những nhân viên dường như một quả bóng đang căng đến cực hạn, luôn kiệt sức và sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào…

Vậy nên việc bất mãn với công việc và lãnh đạo đã trở thành một thực trạng đáng báo động ở bất cứ doanh nghiệp nào. Nhiều số liệu nghiên cứu của Michael Bunting - chuyên gia với hơn 20 năm đào tạo huấn luyện, tư vấn cho các doanh nghiệp và chính phủ về lãnh đạo đã chỉ ra rằng, 50% các leader không được nhân viên trực tiếp của mình tin tưởng, và hầu hết họ không hề nhận ra điều này.

Những biến động của thời cuộc bất ổn và dịch bệnh Covid-19 hiện nay đã làm ảnh hưởng đến toàn bộ các doanh nghiệp, dẫn đến sự lung lay và hoang mang trong đội ngũ nhân viên. "Mindfulness" - chánh niệm và trạng thái tỉnh thức càng trở nên vô cùng cần thiết đối với mỗi con người, đặc biệt là với các cấp lãnh đạo. Rất nhiều những cá nhân kiệt xuất thế giới như Steve Jobs, Jack Ma, Donald Trumps… đều có đặc điểm về "mindfulness" trong phong cách lãnh đạo của họ.

Chính vì vậy, trào lưu "lãnh đạo tỉnh thức" đã tạo nên một cơn sốt trên toàn cầu, trở thành xu hướng lãnh đạo hiệu quả nhất hiện nay theo nhiều nghiên cứu đã chứng minh. Một lãnh đạo doanh nghiệp hiểu về "mindfulness" sẽ có tâm trí tĩnh lặng, sáng suốt và lòng trắc ẩn để đón nhận thách thức và đương đầu với khó khăn. Họ có đủ khả năng minh định mọi thứ, biết cầm lên đặt xuống, và quyết đoán hơn trong công cuộc điều hành doanh nghiệp.

Có thể nói, ở Việt Nam khái niệm này còn khá mới nên hành trình trở thành nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng của nhiều người thường không được trọn vẹn và bài bản. Tuy nhiên, hiện nay đã có một số địa chỉ uy tín để các nhà lãnh đạo tìm hiểu thêm về "mindfulness" trong việc xây dựng doanh nghiệp và bản sắc nhà lãnh đạo, ví dụ như Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Đại học FPT.

Tháng 8 này, Michael Bunting sẽ dẫn dắt hội thảo song phương trực tuyến "The self-authored leader" đầu tiên tại Việt Nam, do Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Đại học FPT tổ chức.

Michael Bunting là chuyên gia bậc thầy và nổi tiếng trên thế giới, tác giả của cuốn sách best seller "Lãnh Đạo Tỉnh Thức" (The Mindful Leader) và A Practical Guide to Mindful Meditation. Ông giảng dạy Mindfulness cho chương trình Exec MBA - ĐH Sydney (Ngôi trường số #1 về đào tạo MBA của Úc và Top 50 trường đại học tốt nhất thế giới). Vị diễn giả cũng là nhà sáng lập công ty tư vấn lãnh đạo nổi tiếng tại Úc - WorkSmart Australia. Michael Bunting đã giúp nhiều lãnh đạo và giám đốc điều hành của các công ty lớn trở thành những nhà lãnh đạo hiệu quả, đáng tin cậy, và có tầm ảnh hưởng tuyệt vời.

Diễn giả, Chuyên gia Michael Bunting.

Tại hội thảo, người tham dự sẽ được chia sẻ, tương tác trực tiếp với Michael Bunting, được cung cấp những "tài nguyên" cần thiết để đưa bản thân lên một tầm cao lãnh đạo mới và duy trì trạng thái vững vàng ở vai trò này. Ngoài ra chương trình cũng là cơ hội để người tham dự kết nối với các doanh nhân, các nhà doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, cùng nhiều quyền lợi đặc sắc khác.

Đây có thể coi là tín hiệu đáng mừng cho hành trình dẫn dắt đội nhóm, doanh nghiệp vượt qua giai đoạn phục hồi từ khủng hoảng hiện tại. Bằng cách hiểu và thực hành về "mindfulness" trong xây dựng doanh nghiệp, nhà lãnh đạo cũng sẽ mang lại nguồn năng lượng bình an, tích cực thông qua các tương tác với nhân viên của mình. Qua đó giúp nuôi dưỡng và củng cố sự tuân phục của họ bằng cách xây dựng lòng tin và sự tín nhiệm ở mức độ cao nhất. Một lãnh đạo đã tỉnh thức sẽ trở thành một nhà lãnh đạo tạo ra sự khác biệt thật sự tích cực đối với sự thành công của đội nhóm và tổ chức của mình, từ đó chủ động tạo nên một doanh nghiệp tỉnh thức và xa hơn là một xã hội tỉnh thức.

THÔNG TIN VỀ WEBINAR "THE SELF-AUTHORED LEADER" :

- Thời gian: 09:00 ngày 15/08/2021

- Phí tham dự:

2.490.000 VND khi tham dự trực tiếp tại Hà Nội, TP. HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng

1.790.000 VND khi tham dự trực tuyến trên ứng dụng Zoom Webinar

- Liên hệ:

Hotline: 093 2939981/ Email: mba.hn@fsb.edu.vn

Hotline: 098 8104442/ Email: fipc@fsb.edu.vn

"THE SELF-AUTHORED LEADER" là hội thảo trực tuyến song phương đầu tiên tại Việt Nam hiện nay về "Mindfulness". Với tư cách là đơn vị thành viên của Tập đoàn FPT - Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, Viện Quản trị & Công nghệ FSB tự hào mang đến cho người tham dự hội thảo những trải nghiệm "số" thời thượng, đẳng cấp và hoàn toàn khác biệt cùng đường truyền Internet mạnh mẽ và cơ sở vật chất hiện đại được kết nối trên quy mô toàn quốc.

VIỆN QUẢN TRỊ & CÔNG NGHỆ FSB, ĐẠI HỌC FPT

Website: https://fsb.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/fsb.fpt.edu.vn

Trường Thịnh