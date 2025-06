Hoa viên Bình An mở bán mộ gia tộc trong không gian biệt lập, riêng tư

Mộ gia tộc - không gian tưởng niệm riêng tư và trang trọng

Khu Hiếu Đạo tọa lạc tại vị trí trung tâm dự án, nơi được mệnh danh là trái tim của Hoa viên Bình An, chính thức mở bán vào giữa tháng 6. Với tổng diện tích được thiết kế tối ưu, sản phẩm mộ gia tộc tại đây bố trí đủ để an táng 6 phần mộ hoặc cải táng 12 phần mộ - thích hợp cho gia đình nhiều thế hệ. Linh hoạt hơn, trong khuôn viên mỗi phần mộ, khách hàng có thể tùy biến kết hợp giữa phần mộ an táng và cải táng để phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình.

Khu Mộ gia tộc Hiếu Đạo sẽ là một không gian tưởng niệm riêng tư và trang trọng.

Toàn khu được quy hoạch đồng bộ, giao hòa giữa kiến trúc truyền thống và thiết kế hiện đại. Từ lối đi, cây xanh, đến hệ thống chiếu sáng, bảng tên..., tất cả đều được chăm chút tỉ mỉ, tạo nên một không gian trang nghiêm, gần gũi mà giữ trọn sự tôn kính.

Thế đất được nghiên cứu kỹ

Điểm nổi bật của Khu Hiếu Đạo chính là thế đất: đón ánh bình minh, mặt tiền rộng, nằm dọc tuyến đường lớn và bao quanh bởi mảng xanh tự nhiên, có ý nghĩa tốt lành về phong thủy.

Ngoài ra, khu vực này cũng gần các công trình tâm linh biểu tượng như Chánh điện Vĩnh Nghiêm, Tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và suối Thanh Long…

Giới hạn số lượng - Nhiều ưu đãi

Toàn phân khu Hiếu Đạo mở bán trong giai đoạn này chỉ có 119 sản phẩm, được mở bán chính thức từ tháng 6. Đây là một trong những phân khu hiếm hoi có quy hoạch biệt lập, sở hữu vị trí, cảnh quan và thiết kế đồng bộ.

Nhân dịp mở bán, Hoa viên Bình An dành tặng 2 chỉ vàng 9999 và 24 tháng phí Chăm sóc bảo quản cho 5 khách hàng đầu tiên đặt cọc.

Tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni - biểu tượng tâm linh trọng điểm tại Hoa viên Bình An.

“Ký ức ở lại - Đạo hiếu được tiếp nối - Bình An lan tỏa thế hệ” là lời nhắn gửi mà Hoa viên Bình An muốn dành cho mỗi gia đình, mỗi thế hệ, khi lựa chọn nơi an yên cho người thân yêu.

Hoa viên Bình An là công viên nghĩa trang quy mô lớn, được quy hoạch như một quần thể tâm linh liên hoàn, nơi hòa quyện giữa kiến trúc truyền thống với không gian tưởng niệm và cảnh quan sinh thái rộng lớn.

Tại Hoa viên Bình An có nhiều công trình kiến trúc biểu tượng và tâm linh: Cổng Tam Quan; Đền Trình; Tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni; Suối Thanh Long; Chánh điện Vĩnh Nghiêm; Công viên Thanh Long; Công viên Hoàng Long; Công viên Mộ Mẫu; Công viên Chu Tước; Trung tâm Tang lễ Hỏa táng…

Thông tin liên hệ:

Hotline: 090 246 2828

Website: hoavienbinhan.vn

Tham quan thực tế: Khu Hiếu Đạo - Hoa viên Bình An (xã Bình An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).