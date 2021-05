Hỗ trợ, đầu tư vào startup bất động sản - hướng đi mới của một sàn giao dịch

Dân trí "Hiện nay, chúng tôi đang tìm kiếm những startup bất động sản có ý tưởng, tầm nhìn có tính thực tiễn cao để hợp tác, huấn luyện và đầu tư phát triển" - Phó tổng giám đốc Four Home Hà Nội.

Four Home Hà Nội là cánh tay nối dài của hệ sinh thái bất động sản Four Home. Khác với những sàn giao dịch bất động sản khác, Four Home Hà Nội ra đời và hoạt động áp dụng nền tảng công nghệ số, ứng dụng công nghệ để làm bất động sản.

Trong quá trình phát triển, Four Home Hà Nội đã tập trung chiến lược hỗ trợ và đầu tư vào các startup bất động sản. Hiện nay, doanh nghiệp này cũng đang tích cực đưa ra các chiến lược để thu hút và hỗ trợ các startup trong lĩnh vực này.

Để hiểu hơn về việc hỗ trợ và đầu tư vào các startup trong lĩnh vực bất động sản của doanh nghiệp này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Mai Lâm Tới - PTGĐ Four Home Hà Nội:

Thưa ông, vì sao xuất thân là một sàn giao dịch bất động sản nhưng Four Home Hà Nội lại đưa ra chiến lược hỗ trợ và đầu tư vào các startup bất động sản?

Ngay từ những ngày đầu thành lập Four Home Hà Nội đã định hướng phát triển và phân phối bất động sản kết hợp ứng dụng công nghệ số. Đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra rất mạnh mẽ thì việc ứng dụng công nghệ số trong bán hàng hay vận hành là bài toán cần phải giải của doanh nghiệp.

Ông Mai Lâm Tới - Phó tổng giám đốc Four Home Hà Nội.

Chính vì thế nên chúng tôi đã hợp tác với các startup bất động sản và luôn tìm kiếm và đầu tư các startup mới phù hợp với chiến lược kinh doanh của mình. Chúng tôi cũng chú trọng vào startup công nghệ bất động sản để giúp họ phát triển và có thể góp một phần nhỏ bé vào sự thay đổi của ngành hiện nay. Đồng thời, khi hỗ trợ hoặc đầu tư cho các startup cũng chính là đang góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái của Four Home Hà Nội.

Được biết, mới đây, Four Home Hà Nội đang hỗ trợ startup công nghệ SLI HOME, vì sao Four Home Hà Nội lại quyết định hỗ trợ startup này?

Thời gian vừa qua, tôi là cố vấn cho các đội thi trong cuộc thi Business Challenges Season 5 và chúng tôi đã tìm kiếm những startup để hợp tác và đầu tư tại cuộc thi này. Thật tình cờ, SLI HOME cũng là một trong những startup từ chương trình Business Challenges này.

Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi chú ý và quyết định lựa chọn hỗ trợ SLI HOME vì đây là một startup về công nghệ. Cụ thể là nền tảng tìm bất động sản thuê, sau này có thể mở rộng và phù hợp với mô hình kinh doanh bất động sản mới mà chúng tôi đang phát triển.

Hiện chúng tôi đang là cố vấn trực tiếp cho SLI HOME và có thể trong tương lai sẽ thực hiện đầu tư cho startup này nếu đội ngũ tiếp tục có những bước đi phù hợp với chiến lược của doanh nghiệp chúng tôi.

Theo ông, startup SLI HOME có gì đặc biệt?

SLI HOME không đơn thuần chỉ là một nền tảng tìm bất động sản thuê một cách phù hợp và nhanh chóng, có khả năng mở rộng các tiện ích, dịch vụ gia tăng nhằm giúp người dùng theo dõi các thông tin về tiền thuê, dịch vụ thuê... để tối ưu quy trình thanh toán, mà nền tảng này cũng định hướng phát triển dựa trên chiến lược khai thác nội dung của người dùng, xây dựng và phát triển cộng đồng người dùng.

Đội ngũ của SLI HOME trong buổi thuyết trình về nền tảng.

Đồng thời, với nền tảng SLI HOME, khách hàng sẽ hoàn toàn không phải lo lắng về nhà thuê hay dịch vụ bất động sản khác vì mọi thông tin về bất động sản thuê, chủ sở hữu đều được kiểm chứng và hiển thị chính xác đến người thuê.

Hiện tại nhu cầu tìm kiếm bất động sản thuê đang ngày càng gia tăng tại các thành phố lớn, chính vì thế theo tôi, sự ra đời của SLI HOME chính là giải pháp giải quyết bài toán thuê bất động sản của nhiều người hiện nay.

Đặc biệt, chúng tôi nhận thấy đội ngũ sáng lập startup này gồm những bạn trẻ có đam mê, có hoài bão lớn, quyết liệt trong công việc và cũng rất linh hoạt trong các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề thực tế để phát triển công nghệ và đáp ứng tốt nhất nhu cầu thị trường.

Quay trở về với câu chuyện của Four Home Hà Nội, như ông đã chia sẻ hiện nay Four Home Hà Nội đang ứng dụng nền tảng công nghệ số để bán hàng, cụ thể doanh nghiệp của mình đã ứng dụng như thế nào?

Nếu như trước đây, các nhân viên bất động sản chỉ áp dụng các phương thức tìm kiếm khách hàng và bán hàng truyền thống thì trong giai đoạn này, digital marketing lại đang là phương thức được khai thác rất triệt để. Nắm rõ lợi thế về ngành, Four Home Hà Nội đã xây dựng mô hình phân phối bất động sản dựa trên công nghệ số, chú trọng đẩy nhanh chuyển đổi số và khai thác digital marketing để tiếp cận khách hàng nhanh chóng và hiệu quả.

Chúng tôi định hướng tìm kiếm và hỗ trợ, đầu tư vào startup về bất động sản và đặc biệt quan tâm đến mảng công nghệ bất động sản, tạo tiền đề xây dựng hệ sinh thái kinh doanh bất động sản tiên phong và năng động trong thời đại 4.0.

Hiện tại Four Home Hà Nội đang phát triển và phân phối các sản phẩm bất động sản tại các thị trường chính như: Quảng Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa, Phan Thiết và tập trung phân phối vào phân khúc bất động sản đầu tư và nghỉ dưỡng.

Chúng tôi đang là đối tác chiến lược của các chủ đầu tư lớn là Sun Group, BIM Group và Novaland với các dự án tên tuổi như: Yoko Onsen Quang Hanh, Sun Grand Marina Town, Sun Grand Boulevard Sầm Sơn, NovaWorld Phan Thiết, Grand Bay Townhouse, Monbay Hạ Long, Green Pine Villas (Monaco Hạ Long)...

Four Home Hà Nội đã có chiến lược dài hạn như thế nào để có thể hỗ trợ các startup bất động sản?

Hiện nay, chúng tôi đang tìm kiếm những startup bất động sản có ý tưởng, tầm nhìn có tính thực tiễn cao để hợp tác, huấn luyện và đầu tư phát triển.

Đồng thời, ngoài mảng công nghệ, chúng tôi đã có những dự án hỗ trợ startup cho những người trẻ có đam mê kinh doanh lĩnh vực bất động sản nhưng chưa có kinh nghiệm, thiếu định hướng, thiếu khả năng tài chính và đặc biệt là chưa biết tận dụng lợi thế của digital marketing. Trên nền tảng hệ sinh thái bất động sản vốn có của mình, Four Home Hà Nội sẽ hỗ trợ và đầu tư, giúp các bạn startup hoàn thành ước mơ và nhanh chóng chạm tới thành công!

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

Trường Thịnh