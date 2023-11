Hiếu PC mách cách tránh mất tiền khi dùng ví điện tử, app ngân hàng

Theo thống kê từ Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), 6 tháng đầu năm nay, tình hình lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tăng 64,78% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 37,82% so với 6 tháng liền kề.

Hầu hết người dùng mất thông tin tài khoản ngân hàng hay ví điện tử do bị hacker tấn công trực tiếp hoặc bị lừa ấn vào các trang web độc hại, giả mạo để đánh cắp thông tin.

Một số hình thức tấn công của các hacker vào các ngân hàng, ví điện tử là tấn công trực tiếp vào các trang web/app (ứng dụng) ngân hàng/ví điện tử. Đôi khi, hacker giả danh nhân viên ngân hàng, ví điện tử và dụ dỗ khách cài đặt các phần mềm độc hại, quét mã QR giả mạo, tham gia các hoạt động của công ty tài chính đa cấp, nghiêm trọng hơn là giả mạo cơ quan chức năng như công an sau đó đe dọa lừa gạt, chiếm đoạt tài sản của người dùng.

Lưu ý gì khi sử dụng ví điện tử, app ngân hàng?

Trước hết là vấn đề nhận thức. Khách hàng phải luôn coi bảo mật như ưu tiên hàng đầu khi sử dụng ví điện tử và app ngân hàng, không chỉ trong công việc mà trong cả cuộc sống hàng ngày.

Người dùng cần đảm bảo các phần mềm, app khách hàng sử dụng cần được cập nhật thường xuyên.

Người dùng tránh sử dụng mật khẩu yếu, dễ đoán. Mật khẩu phải trên 10 ký tự có chữ số, chữ thường, chữ hoa, ký tự đặc biệt và sử dụng công cụ quản lý mật khẩu để tạo và lưu trữ mật khẩu một cách an toàn nhất.

Bên cạnh đó là:

Tích hợp chức năng xác minh 2 yếu tố trên các tài khoản quan trọng.

Không chia sẻ nhiều thông tin cá nhân lên mạng xã hội.

Thường xuyên tham gia các khóa đào tạo bảo mật và cập nhật kiến thức mới.

Luôn nghi ngờ và kiểm tra thông tin trước khi nhập vào bất kỳ liên nào lạ.

Có thể kiểm tra trang web lừa đảo thông qua các website như chongluadao.vn hoặc tinnhiemmang.vn.

Sao lưu dữ liệu thường xuyên và lưu trữ ở nhiều trang web khác nhau.

Không cho phép người khác tự do truy cập vào tài khoản của mình.

Ngân hàng liên tục cảnh báo về việc bị mạo danh (Ảnh: Thảo Thu).

Cần làm gì khi đã mất tiền?

Trong trường hợp mất tiền không rõ nguyên nhân từ các ví điện tử, app ngân hàng, khách hàng ngay lập tức đóng tài khoản lại, liên hệ ngay bộ phận chăm sóc khách hàng và các kênh liên hệ chính thống của đơn vị mình sử dụng dịch vụ.

Liên hệ trình báo với cơ quan chức năng, đặc biệt công an để được hỗ trợ kịp thời.

Tuyệt đối không nhấn vào link lạ, không quét mã QR, code lạ, không cài đặt ứng dụng lạ bởi phần lớn hacker thâm nhập vào ví điện tử thông qua hình thức này.

Khi sử dụng ví điện tử như ZaloPay, VNPAY, cần xác minh eKyc (định danh khách hàng điện tử), việc này làm giảm thiểu khả năng gian lận, trộm cắp, hoạt động phạm pháp của hacker.

Ngô Minh Hiếu - Chuyên gia an ninh mạng