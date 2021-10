Hệ thống Vincom tung gói hỗ trợ tiêu dùng, nhân đôi lợi ích lên tới 20 tỷ đồng

Dân trí Từ 15/10, Vincom triển khai chương trình voucher "Thẻ xanh mua sắm" tổng giá trị lên đến hơn 20 tỷ đồng. Đây là chương trình kích cầu tiêu dùng đầu tiên được Vincom triển khai, góp phần thúc đẩy sự hồi phục của thị trường.

Tiết kiệm chi tiêu, nhân đôi lợi ích với voucher Vincom

Vincom tung hàng chục nghìn gói voucher trị giá từ 500.000 - 1.000.000 đồng thông qua ứng dụng VinID, có thể thanh toán tối đa 50% tổng giá trị hóa đơn mua sắm và được sử dụng linh hoạt theo nhu cầu của khách hàng tại các gian hàng lựa chọn. Đặc biệt, khách hàng còn được hưởng "ưu đãi nhân đôi" khi áp dụng voucher Vincom song song với chương trình khuyến mại của các thương hiệu.

Gói voucher được áp dụng cho các khách hàng đã đăng ký sử dụng ứng dụng VinID và sử dụng dễ dàng bằng cách quét mã QR code khi thanh toán tại các gian hàng. Đây là quy trình mua sắm nhanh gọn, dễ dàng, đặc biệt ưu tiên khách hàng tiêu dùng tại các trung tâm thương mại (TTTM) gần nhà để mang lại sự tiện lợi tối đa cho khách hàng.

Khách hàng dễ dàng sử dụng voucher để thanh toán bằng cách quét mã QR code.

Theo đó, khách hàng sinh sống ở gần TTTM Vincom nào sẽ được phân bổ gói voucher tương ứng. Cụ thể, khách mua sắm tại Vincom Plaza sẽ nhận được gói voucher trị giá 500.000 đồng; tại Vincom Center hay Vincom Mega Mall sẽ được nhận gói voucher có tổng trị giá 1.000.000 đồng. Bên cạnh đó, khách hàng có thể chơi game may mắn tại mục Săn thưởng của app VinID để có cơ hội nhận ngay gói voucher "Thẻ xanh mua sắm" này và trải nghiệm mua sắm tại TTTM gần nhất.

Với bộ voucher quyền năng được mua sắm không giới hạn được áp dụng song song cùng các chương trình khuyến mại khác của hàng trăm thương hiệu lớn, khách hàng dễ dàng mua sắm "nhân đôi lợi ích" những sản phẩm yêu thích. Trong đó, các bạn trẻ có thể thỏa sức "biến hình" với các bộ sưu tập Thu Đông mới từ các hãng thời trang Thu Đông như Tommy Hilfiger, Uniqlo, H&M, Parfois… Các thương hiệu như Mango, Giordano, GAP, Banana Republic, OVS, Cotton On, Old Navy, Levi's, Fila, Skecher, Crocs, New Balance… cũng đưa các chương trình ưu đãi hấp dẫn lên tới 50%.

Bộ Sưu tập Brock x HM có mặt tại Vincom Center Đồng Khởi.

Chương trình ưu đãi mua sắm hấp dẫn được đồng loạt tung ra ngay thời điểm mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, đem đến cho khách hàng cơ hội mua sắm những món quà ý nghĩa với chi phí hợp lý cho những người thân yêu. Theo đó, cánh mày râu có thể dành tặng những món quà ý nghĩa dành cho người phụ nữ của mình từ thương hiệu mỹ phẩm đình đám như Kiehl's, Estee Lauder, Ohui, Shu Uemura, Shiseido, Innisfree, The Faceshop, Laneige, Club Clio, Thế Giới Nước Hoa… hay các set quà tặng và sản phẩm mới như bộ sưu tập Pandora ME từ thương hiệu trang sức Pandora nổi tiếng.

Khách hàng có thể lựa chọn sản phẩm từ hàng trăm thương hiệu.

Bên cạnh đó là các nhãn hàng thời trang, phụ kiện được "chị em" yêu thích như: Aldo, Vascara, Adidas, Bitis Hunter, Boo, Up to Second, The New Playground… cùng sự góp mặt của các thương hiệu nội thất, gia dụng, mẹ và bé như LocknLock, Mamanbebe, Daiso… giúp chăm sóc trọn vẹn cho tổ ấm và gia đình.

Với khả năng đáp ứng mọi nhu cầu bùng nổ sau dịch của khách hàng, cùng quyền năng "nhân đôi lợi ích" từ bộ voucher áp dụng song song các chương trình khuyến mại khác của hàng trăm thương hiệu lớn, hệ thống TTTM Vincom là điểm đến hàng đầu của người tiêu dùng tại các tỉnh, thành phố.

Mua sắm an toàn, đón nhịp sống mới tại Vincom

Là trung tâm mua sắm lớn, nơi cung cấp hàng hóa và các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu phục vụ người tiêu dùng, hệ thống Vincom trên toàn quốc luôn đồng hành cùng khách hàng trong giai đoạn dịch cũng như sau thời gian giãn cách theo quy định.

Các TTTM Vincom luôn là điểm mua sắm an toàn của người dân địa phương khi đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm tại một điểm, giúp người dân không phải di chuyển nhiều nơi. Đặc biệt, không gian mua sắm rộng rãi, sạch sẽ với việc kiểm soát 5 lớp bảo vệ "TTTM xanh" chặt chẽ giúp người dân luôn an tâm. Đó là: Kiểm tra thân nhiệt; khẩu trang đầy đủ; khai báo y tế; khử khuẩn thường xuyên và khoảng cách an toàn 2 m khi mua sắm và thanh toán.

TTTM Vincom trở thành điểm mua sắm an toàn với 5 lớp bảo vệ "TTTM xanh".

Riêng các TTTM Vincom tại TPHCM đã đáp ứng tốt tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 của UBND thành phố: Đảm bảo 100% nhân viên Vincom và nhân viên gian hàng tiếp xúc trực tiếp với khách hàng có "Thẻ xanh Covid" theo quy định và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính còn hiệu lực; khách hàng cũng được kiểm tra "Thẻ xanh Covid" khi vào trung tâm thương mại.

Nhân viên và khách hàng đều phải có "Thẻ xanh Covid" khi vào TTTM.

Đối với các gian hàng ẩm thực cung cấp sản phẩm mang về tại TPHCM và Đà Nẵng, Vincom hỗ trợ khu vực đỗ xe riêng thuận tiện và miễn phí gửi xe trong 30 phút đầu dành cho các tài xế giao hàng công nghệ, đồng thời đảm bảo tất cả tài xế và nhân viên gian hàng tuân thủ các biện pháp an toàn khi giao - nhận hàng trong TTTM.

Hướng tới ngày lễ đầu tiên - ngày Phụ nữ Việt Nam - sau thời gian dài giãn cách, gói voucher "Thẻ xanh mua sắm" trị giá tới 20 tỷ đồng giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn món quà ưng ý, gắn kết yêu thương. Đặc biệt, đây cũng là sự chia sẻ thấu hiểu của Vincom khi mang tới cơ hội tiêu dùng với giá tốt trong bối cảnh khó khăn chung vì dịch Covid-19.

Trường Thịnh