Hé lộ về những "chủ nợ" của Nam Long

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) vừa có báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo đó, Nam Long đã phát hành thành công 5.000 trái phiếu mã NLGH2328001 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương với việc huy động thành công 500 tỷ đồng. Ngày đáo hạn của lô trái phiếu này là 28/9/2028.

Kết quả chào bán trái phiếu cho thấy trái chủ của toàn bộ lô trái phiếu này là Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB, mã chứng khoán: OCB). Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu và đại lý phát hành trái phiếu là Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam (VIS).

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Lãi suất cho 6 tháng đầu tiên là 9,6%/năm, sau 6 tháng đầu, lãi suất được tính bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,5%/năm. Theo đó, lãi suất tham chiếu là lãi suất tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng tại OCB.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu là quyền sử dụng đất đối với khu đất tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với tổng diện tích 49,2ha. Giá trị tài sản đảm bảo là 945,4 tỷ đồng, căn cứ theo chứng minh thẩm định giá do Công ty cổ phần Thẩm định giá E Xim cấp ngày 12/6/2023.

Toàn bộ số tiền thu về từ trái phiếu dự kiến sẽ được sử dụng để đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Nam Long 2, thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ do CTCP Đầu tư Nam Long - Chi nhánh Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Những đơn vị nào đang là trái chủ của Nam Long?

Về kết quả kinh doanh của Nam Long, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp này báo lãi trước thuế 354,4 tỷ đồng, tăng gần 24% so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp chỉ đạt 1.188 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ.

Tính đến 30/6, tổng tài sản của Nam Long giảm nhẹ so với đầu năm xuống còn 26.983 tỷ đồng. Các khoản vay và trái phiếu là hơn 5.046 tỷ đồng, giảm 2,5% so với số đầu năm. Trong đó, dư nợ trái phiếu là hơn 2.584 tỷ đồng, giảm 14% và phần còn lại là dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn.

Các trái chủ của Nam Long tính đến ngày 30/6/2023. (Nguồn: BCTC quý II/2023 Nam Long)

Báo cáo cho thấy các trái chủ của Nam Long là International Finance Corporation, đơn vị này nắm 1.000 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 9,35% - 12,94%. Lô trái phiếu được đảm bảo bởi 182,5 triệu cổ phiếu của Công ty Nam Long VCD do Nam Long sở hữu.

Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) cũng là trái chủ lớn thứ 2 của Nam Long với 950 tỷ đồng, lãi suất 15,78%/năm và không có tài sản đảm bảo.

Các trái chủ khác của Nam Long còn là Công ty TNHH Manulife, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam với tổng 660 tỷ đồng, lãi suất 6,5%/năm. Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là 56,1 triệu cổ phiếu của Công ty Nam Long VCD.

Cũng theo BCTC quý II của Nam Long, tính đến ngày 30/6, OCB là chủ nợ lớn nhất của doanh nghiệp với hơn 455 tỷ đồng khoản nợ ngắn hạn và 621,6 tỷ đồng khoản dài hạn.

Ngoài ra, Nam Long cũng đang vay dài hạn tại Ngân hàng Sumitomo Mitsui Bank hơn 398 tỷ đồng. Tại ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam (Standard Chartered Bank), Nam Long vay dài hạn hơn 334 tỷ đồng và vay ngắn hạn 87,5 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này cũng có hai khoản vay ngắn hạn khác tại Vietcombank (89,7 tỷ đồng) và Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank (66,8 tỷ đồng).