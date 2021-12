Hé lộ mức thu nhập nghìn tỷ đồng phát sinh từ Facebook, Google, YouTube...

Dân trí Trong năm 2020 và 3 tháng đầu 2021, 4 ngân hàng đưa cho cơ quan thuế danh sách 4.800 tổ chức, cá nhân có thu nhập phát sinh từ Google, Facebook, YouTube, Netflix... từ nước ngoài hơn 1.000 tỷ đồng.

Cục Thuế TPHCM cho biết số thu năm nay ước đạt 263.824 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ 2020 nhưng vẫn đạt 103% so với dự toán mặc dù hoạt động kinh tế tại TPHCM bị ảnh hưởng nặng nề sau nhiều tháng giãn cách xã hội.

Nhiều khoản thu vượt kế hoạch

Nhiều khoản thu của TPHCM vượt kế hoạch như thuế thu nhập cá nhân đạt hơn 43.100 tỷ đồng, tăng 8% so với dự toán và cao hơn 6% so với cùng kỳ 2020. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt gần 73.400 tỷ đồng, tăng 8% so với dự toán và cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương chỉ đạt khoảng 8.783 tỷ đồng, tương đương 89% so với dự toán.

Khoản thu tiền sử dụng đất chỉ đạt 6.060 tỷ đồng, tương đương 55% dự toán và giảm 20% so với cùng kỳ 2020. Thu từ lệ phí trước bạ chỉ đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tương ứng 87% so với kế hoạch. Nhiều khoản thu như thuế bảo vệ môi trường, thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước, phí, lệ phí đều không đạt dự toán.

Cục Thuế TPHCM cho biết nguyên nhân chính dẫn đến kết quả thu năm nay bị ảnh hưởng là nền kinh tế thành phố bị ảnh hưởng nặng nề sau giai đoạn nhiều tháng giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh. Trong đó, tháng 8 và tháng 9 chứng kiến số thu giảm mạnh nhất. Trong quý III, thu ngân sách chỉ đạt 79% so với cùng kỳ, số hụt thu tuyệt đối so với dự kiến khoảng hơn 8.200 tỷ đồng.

Song song đó, ngành thuế TPHCM cũng đã thực hiện các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân theo đúng chủ trương chung của Chính phủ thông qua các biện pháp gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng.

Trong bối cảnh đại dịch ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống người dân, Cục Thuế TPHCM tập trung quản lý nguồn thu từ hoạt động thương mại điện tử, đặc biệt là kinh doanh thông qua các nền tảng xuyên biên giới để tránh thất thu.

Trụ sở Cục Thuế TPHCM tại TP Thủ Đức (Ảnh: Hữu Khoa).

Thu thuế từ kinh doanh trên không gian mạng

Ngành thuế TPHCM thời gian qua đã xây dựng cơ chế cung cấp thông tin của các đơn vị cung cấp dịch vụ logistics, giao hàng triển khai hoạt động thu hộ tiền mặt khi giao (COD) để nắm thông tin của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên mạng xã hội như Facebook, Zalo. Cục Thuế cũng phối hợp với Sở Công Thương, Sở Thông tin Truyền thông, các ngân hàng thương mại để quản lý thông tin các tổ chức, cá nhân bán hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử.

Ngoài ra, Cục Thuế TPHCM cũng làm việc với các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố để nắm thông tin dòng tiền từ nước ngoài chi trả cho các tổ chức, cá nhân, phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn đề nghị cung cấp dữ liệu dòng tiền giao dịch chuyển từ nước ngoài về cho các tổ chức, cá nhân trong nước có nhận thu nhập từ hoạt động cung cấp nội dung, dịch vụ cho các đơn vị như Google, Apple, Netflix.

Đáng chú ý, chỉ trong năm 2020 và 3 tháng đầu năm nay, 4 ngân hàng thương mại cung cấp cho cơ quan thuế danh sách gần 4.800 tổ chức, cá nhân có thu nhập phát sinh từ Google, Facebook, YouTube, Netflix, Apple với tổng số tiền từ nước ngoài lên tới 48 triệu USD (hơn 1.000 tỷ đồng).

Đáng chú ý, tại 2 đơn vị ứng dụng đặt món ăn ghi nhận có 5.247 cá nhân, tổ chức có địa chỉ trên địa bàn Quận 1 trong năm 2020 có phát sinh doanh thu 663 tỷ đồng; trong năm 2021 có 4.635 cá nhân, tổ chức phát sinh doanh thu 515 tỷ đồng.

Chia sẻ kinh nghiệm thực tế, đại diện Chi cục Thuế Quận 1 cho biết qua rà soát hai doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giao đồ ăn lớn có trụ sở trên địa bàn quận, có hơn 4.600 tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ trên hai nền tảng này với doanh thu phát sinh hơn 515 tỷ đồng trong năm nay.

Việt Đức