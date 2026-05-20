Hé lộ giá EVN mua điện trong tháng 3

Cục Điện lực (Bộ Công Thương) vừa thông tin về giá mua điện bình quân tháng 3 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), công suất khả dụng hệ thống điện toàn quốc tháng 3 và các thông số đầu vào cơ bản của quý I.

Theo đó, giá mua điện bình quân theo báo cáo của EVN trong tháng 3 từ các nhà máy điện công suất trên 30MW, nhập khẩu điện là 1.907,65 đồng/kWh, tăng khoảng 19,9 đồng/kWh so với tháng 2, tương đương tăng khoảng 1,05%.

Hiện nay giá bán lẻ điện bình quân là 2.204,06 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT) được áp dụng từ ngày 10/5/2025 đến nay.

Trong quý I, giá than dao động 1,8-2,8 triệu đồng/tấn mua từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin); giá khí bình quân là 7,9-13,194 USD/trBTU với khí Cà Mau. Giá dầu DO ngày 26/3 là 35.440 đồng/lít và tỷ giá ngoại tệ quy đổi là 26.357 VND/USD.

Trong tháng 3, phụ tải cực đại của hệ thống điện quốc gia là 48.783MW. Nhập khẩu từ Trung Quốc, Lào và chạy dầu tại thời điểm khả dụng của hệ thống là 1.273MW. Công suất dự phòng của hệ thống điện là 3.587MW (gồm cả nguồn nhập khẩu và chạy dầu).

Hiện nay, việc thực hiện cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 72/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.

Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân được xem xét điều chỉnh theo định kỳ hàng năm hoặc trong năm, căn cứ biến động chi phí sản xuất và các thông số đầu vào của các khâu trong hệ thống điện.

Nếu giá điện bình quân tính toán giảm từ 1% trở lên so với hiện hành thì được điều chỉnh giảm tương ứng; nếu tăng từ 2% trở lên thì được xem xét điều chỉnh tăng theo các mức quy định (từ dưới 5%, 5-10% và từ 10% trở lên sẽ có thẩm quyền xử lý khác nhau, từ EVN đến Bộ Công Thương và Chính phủ).

Trong năm, giá điện cũng có thể được cập nhật theo quý nếu chi phí đầu vào biến động. Tuy nhiên, việc điều chỉnh phải đảm bảo tối thiểu cách nhau 3 tháng và thực hiện công khai, minh bạch.