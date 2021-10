Hậu giãn cách, sàn TMĐT đưa giải pháp "tháo gỡ" nút thắt vận chuyển

Dân trí Sau thời gian thắt chặt giãn cách xã hội, bắt đầu từ tháng 10, TPHCM và một số địa phương đã từng bước hoạt động trở lại trong bối cảnh bình thường mới.

Để "tăng tốc" hậu giãn cách và chuẩn bị cho "mùa sale" cuối năm, các sàn thương mại điện tử đã đưa ra các giải pháp để tháo gỡ nút thắt vận chuyển vốn là bài toán nan giải khi lượng người mua tăng đột biến trong thời gian ngắn.

"Săn sale" trong những lễ hội mua sắm cuối năm trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) đã dần trở thành thói quen của nhiều người tiêu dùng. Bên cạnh các chương trình khuyến mãi hấp dẫn mùa cuối năm để kích mua sắm, việc gia nhập của các tuần lễ giảm giá trên nền tảng trực tuyến như Black Friday, Ngày đôi, Cyber Monday đã càng làm cho mùa lễ hội mua sắm được "cộng đồng mua sắm online" ngóng đợi.

Theo chia sẻ của chị H., quận 4, TPHCM cho biết: "Kinh tế khó khăn, việc chi tiêu cần phải được tính toán, nên tôi thường chọn mua đồ trên online trong các mùa sale. Nếu chịu khó canh khung giờ hot sale trên các sàn thương mại điện tử vào tuần lễ sale tôi có thể mua được những món hàng được chiết khấu từ 50%- 70% so với giá gốc, chưa kể các chương trình khuyến mãi nhân đôi của cả sàn và nhãn hàng, tôi được freeship và được quà tặng hay các mã giảm giá trong các đợt mua tiếp theo".

Thông thường như các năm trước các sàn TMĐT ghi nhận số lượng đơn hàng trong các lễ hội mua sắm cuối năm cao gấp 2 đến 3 lần so với những dịp thông thường. Đơn cử, trong Lễ hội mua sắm 9.9 - "Siêu sale chính hãng, Hạ cánh LazMall" vừa qua của sàn TMĐT Lazada Việt Nam, doanh thu và số đơn đặt hàng trên toàn sàn tăng gấp 2 lần: Số lượng thương hiệu, nhà bán hàng tham gia cũng tăng gấp 1,5 lần so với Lễ hội mua sắm 9.9 năm ngoái.

Shipper J&T Express giao hàng tận tay cho khách hàng.

Tuy nhiên, các sàn thương mại cũng thừa nhận, cùng với việc cập nhập đơn hàng làm việc với các đầu mối thì vận chuyển hàng hóa chưa bao giờ là bài toán dễ dàng trong những mùa sale cao điểm, khi lượng đơn hàng tăng vọt trong một thời gian ngắn. Câu chuyện giao vận năm nay còn trở nên nan giải hơn, khi khâu vận hành của các đơn vị logistics vẫn còn đang chịu sức ép từ Covid-19 và giãn cách. Logistics trở thành nhân tố quyết định lợi thế trong cuộc đua TMĐT để hoàn thành "cú chạy nước rút" cuối năm.

Nhân viên đang giao hàng trên xe máy điện - một sáng kiến được tiên phong triển khai bởi Lazada Việt Nam.

Một trong những sàn thương mại điện tử khá lớn tại Việt Nam là Lazada cho biết, mặc dù doanh nghiệp đã có mạng lưới Logistic nội bộ với hệ thống giao vận tự quản lý song với mục tiêu đảm bảo tăng cường vận chuyển hàng hóa thông suốt, an toàn đến tay người tiêu dùng trong bất kỳ tình huống nào, Lazada đã chính thức hợp tác với đơn vị chuyển phát nhanh J&T Express kể từ tháng 8 vừa qua. Nhằm nâng cao khả năng và phạm vi giao hàng trên toàn quốc. Ba tháng cuối năm chắc chắn sẽ là cuộc đua đầy cam go cho các doanh nghiệp, khi nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng tăng cao và giãn cách xã hội được nới lỏng. Đây sẽ là "cơ hội vàng" cho những doanh nghiệp muốn tăng trưởng doanh thu. Trong bối cảnh ấy, việc trang bị hệ thống logistics vững mạnh, kết hợp được nguồn lực nội tại và các năng lực đối tác, chắc chắn sẽ là yếu tố then chốt giúp các doanh nghiệp kinh doanh online tận dụng được thời cơ để tiếp tục phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Trường Thịnh