Hanwha Life Việt Nam ra mắt sản phẩm và trang bán hàng trực tuyến

Hanwha Life Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm "Bảo Vệ 365" (Ảnh: Hanwha Life Việt Nam).

Từ năm 2020 đến 2022, Việt Nam phải chịu những tác động trực tiếp về kinh tế và con người do ảnh hưởng Covid-19. Theo đó, người dân không chỉ mất mát trong vấn đề sức khỏe, tinh thần, mà còn gặp khó khăn về kinh tế. Chính sự thay đổi phức tạp như vậy đã khiến mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam có sự chuyển biến.

Ông Hwang Jun Hwan, Tổng giám đốc Hanwha Life Việt Nam cho hay sau đại dịch, người dân ngày càng chú trọng đến việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Thấu hiểu nhu cầu cũng như những thách thức về tài chính mà khách hàng phải đối mặt, Hanwha Life Việt Nam đã phát triển sản phẩm bảo hiểm mới "Bảo Vệ 365" với các tính năng phù hợp với lối sống Do-It-Yourself (DIY) ngày càng trở nên phổ biến với thế hệ trẻ tại Việt Nam.

Vị tổng giám đốc này cho hay "Bảo Vệ 365" nằm trong chiến lược đa dạng hóa sản phẩm trên nền tảng kỹ thuật số của Hanwha Life Việt Nam, giúp khách hàng dễ dàng tìm hiểu, tiếp cận các sản phẩm bảo hiểm với nhiều quyền lợi. Bên cạnh đó, đây cũng là một sản phẩm đột phá của Hanwha Life Việt Nam, hướng đến nhóm khách hàng trẻ, năng động nhờ cơ chế cho phép tự lựa chọn hay kết hợp các gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu cá nhân trên nền tảng thương mại điện tử.

"Khác với các sản phẩm hiện có của Hanwha Life Việt Nam, với "Bảo Vệ 365", khách hàng có thể chủ động lựa chọn và ghép các sản phẩm bảo hiểm riêng lẻ để xây dựng nên gói bảo hiểm phù hợp nhu cầu của bản thân và đồng thời tự đặt mua trực tuyến với thao tác đơn giản, dễ dàng. Sản phẩm hướng đến bảo vệ toàn diện cho khách hàng ở đa dạng lứa tuổi, tại nhiều giai đoạn cuộc sống", ông Hwang Jun Hwan chia sẻ.

Sản phẩm bảo hiểm mới "Bảo Vệ 365" mang đến cho khách hàng nhiều quyền lợi (Ảnh: Hanwha Life Việt Nam).

Sản phẩm "Bảo Vệ 365" bao gồm bốn gói bảo hiểm với quyền lợi bảo hiểm chính trong trường hợp tử vong, thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do các rủi ro thường gặp và một số quyền lợi bảo hiểm gia tăng tùy thuộc vào từng gói bảo hiểm. Khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn và kết hợp các gói bảo hiểm riêng lẻ lại với nhau tùy theo nhu cầu bảo vệ của mỗi cá nhân trước các rủi ro liên quan đến tai nạn và sức khỏe với mức chi phí hợp lý.

Cụ thể, gói sản phẩm bảo hiểm tai nạn cơ bản mang đến giải pháp hỗ trợ tài chính và thu nhập trước các rủi ro do tai nạn; gói bảo hiểm tai nạn nâng cao cung cấp giải pháp bảo vệ trước các rủi ro thường gặp do tai nạn bên cạnh việc hỗ trợ tài chính và thu nhập trước các rủi ro khác như ngộ độc thực phẩm, bỏng và gãy xương do tai nạn.

Gói bảo hiểm bệnh nhiệt đới mang đến giải pháp hỗ trợ tài chính khi nằm viện do mắc phải bệnh nhiệt đới thường gặp như sốt xuất huyết, sốt rét hoặc rubella. Trong khi đó, quyền lợi bảo hiểm ung thư và sức khỏe là giải pháp bảo vệ trước các bệnh hiểm nghèo phổ biến như đái tháo đường túyp 2, bệnh lý thận, đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim và ung thư nghiêm trọng.

Hanwha Life Việt Nam cũng đồng thời ra mắt trang bán hàng trực tuyến tại địa chỉ https://e.hanwhalife.com.vn/ giúp nâng cao khả năng tiếp cận của khách hàng. Trang bán hàng trực tuyến mới của Hanwha Life Việt Nam có khả năng tự động tương thích các loại thiết bị điện tử, cho phép khách hàng tra cứu thông tin và tham gia bảo hiểm trực tuyến trên mọi thiết bị, mọi lúc mọi nơi.

Với sản phẩm Bảo Vệ 365, khách hàng chủ động lựa chọn và tham gia ngay trên thiết bị di động cá nhân (Ảnh: Hanwha Life Việt Nam).

Khách hàng có thể chủ động lựa chọn và tham gia sản phẩm Bảo Vệ 365 ngay trên thiết bị di động cá nhân với hình thức mua thông qua trang bán hàng trực tuyến mới này. Thay vì phải gặp trực tiếp tư vấn tài chính để được giới thiệu và hướng dẫn tham gia bảo hiểm như cách thông thường, người dùng trẻ, vốn có thói quen mua sắm trực tuyến, có thể trực tiếp truy cập vào trang web để tìm hiểu và tham gia.

Quy trình đăng ký không cần trải qua các bước kiểm tra y tế và phát hành hợp đồng trực tuyến hỗ trợ khách hàng trong việc sở hữu các sản phẩm mới từ Hanwha Life Việt Nam.

Nhân dịp ra mắt sản phẩm "Bảo Vệ 365" và trang bán hàng trực tuyến mới, Hanwha Life Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại dành cho khách hàng. Theo đó, với mỗi hợp đồng bảo hiểm "Bảo Vệ 365" được phát hành thành công, khách hàng sẽ nhận thêm Vani Xu trên ứng dụng Ví Vani với trị giá 50% phí bảo hiểm. Vani Xu đã tích lũy có thể đổi sang điểm thành viên đã liên kết tại Vani và sử dụng như tiền mặt.