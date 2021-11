Hanvico - hành trình 22 năm đồng hành cùng giấc ngủ Việt

Dân trí Sau 22 năm nâng niu giấc ngủ của người Việt, Hanvico đã trở thành thương hiệu chăn ga gối đệm "quốc dân", dành được niềm tin lớn từ người tiêu dùng nhờ áp dụng công nghệ tiên tiến và cho ra mắt các BST hiện đại, mang chất riêng biệt.

Thành lập ngày 17/11/1999, với slogan "Hanvico - ấm áp như lòng mẹ", doanh nghiệp không ngừng đột phá, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Trong mùa thu đông năm nay, Hanvico đã ra mắt BST mới với nhiều đột phá trong thiết kế, mang lại cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng các sản phẩm của Hanvico.

Các thiết kế trong BST BS 2021-2022 của Hanvico.

Bằng sự quyết đoán và bước đi đột phá, Hanvico tiên phong trong việc sản xuất những mặt hàng chất lượng quốc tế với giá thành tối ưu. Các thiết kế của Hanvico mang tiêu chí hiện đại, sử dụng nguyên liệu từ thiên nhiên, thân thiện với môi trường, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

Song song với việc nâng cấp chất lượng, các sản phẩm luôn mang màu sắc riêng, tạo ra những xu hướng mới cho thị trường chăn ga gối đệm, đáp ứng những yêu cầu khắt khe của khách hàng và các đối tác cao cấp trong và ngoài nước.

Mẫu mã của Hanvico đa dạng, phù hợp với mọi đối tượng. Các sản phẩm sử dụng các chất liệu vải như tencel, bamboo, cotton T200, T300 cùng các công nghệ hiện đại nhập khẩu từ Hàn Quốc, mang lại những giấc ngủ tuyệt vời cho người sử dụng.

Các dòng sản phẩm chăn ga gối như BS, HV, LV, My Youth được ra mắt trong năm 2021-2022 đã tạo nên một xu hướng mới trong việc lựa chọn chăn ga gối trên thị trường Việt Nam. Hanvico đã đặt vào BST này rất nhiều tâm huyết, mỗi sản phẩm lại mang một ý nghĩa khác nhau nhưng đều hướng tới sự bình yên, mang lại cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng trong tâm hồn.

Bên cạnh đó, trong năm 2021 này, Hanvico cũng mang đến những thiết kế đệm đột phá, chú trọng vào sức khỏe xương khớp của người tiêu dùng và tính đa dụng của sản phẩm, ví dụ như dòng đệm lò xo cao cấp 2 trong 1 Sweet Home - có 2 mặt: mặt cứng và mặt đàn hồi, sử dụng cho mọi thành viên trong gia đình dựa trên đặc điểm về sức khỏe.

Đệm Sweet Home của Hanvico.

Hanvico luôn chú trọng nâng tầm kỹ thuật, tìm tòi các chất liệu mới, tạo ra các sản phẩm từ trung cấp đến cao cấp, phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng, trong đó phải kể đến công nghệ Nano Bạc.

Đệm Hanvico dùng chất liệu bông sợi nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, được ép cách nhiệt trên dây chuyền hiện đại và tích hợp các phân tử Nano bạc mang đến khả năng kháng khuẩn vượt trội.

Công nghệ bạc nano phát huy tác dụng như một màng lọc an toàn có khả năng tiêu diệt đến 650 loại vi khuẩn, nấm và hơn 93% vi trùng và các chủng virus khác nhau an toàn cho sức khỏe người dùng đặc biệt là đối với trẻ em. Cơ chế chống khuẩn không chỉ phát huy ở sản phẩm mà còn khuếch tán ra cả không gian phòng ngủ. Vì vậy một chiếc đệm bông ép có tích hợp công nghệ chống khuẩn chính là giải pháp hiệu quả giúp khách hàng của Hanvico có không gian nghỉ ngơi trong sạch và an toàn.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 22 năm thành lập, Hanvico gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các khách hàng đã yêu quý và đồng hành cùng Hanvico trong suốt chặng đường vừa qua. Để đáp lại tình cảm sâu sắc ấy, Hanvico xin gửi tới quý khách hàng chương trình "Tri ân khách hàng - nhận ngàn ưu đãi", khi mua bất kỳ sản phẩm nào của Hanvico, khách hàng sẽ được tặng một bình bảo ôn cao cấp theo thiết kế của Mỹ và nhiều quà tặng giá trị khác. Chương trình áp dụng trên toàn quốc!

Chương trình tri ân khách hàng nhân dịp sinh nhật 22 năm của Hanvico.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, quý khách hàng hãy tới showroom Hanvico gần nhất hoặc liên hệ trực tiếp qua hotline 18001211 để nhận tư vấn!

Trường Thịnh