Hành trình phát triển từ thương hiệu Shynh Group đến Shynh Super Luxury sắp ra mắt

Dưới đây là những chia sẻ của bà Lê Thị Xuân (Chủ tịch tập đoàn Shynh Group) và bà Huỳnh Thị Kiều Loan (Tổng giám đốc tập đoàn Shynh Group) về hành trình xây dựng thương hiệu trong hơn một thập kỷ qua, cùng với đó là sự ra mắt của thương hiệu mới Shynh Super Luxury tại 95 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3.

Hai người đứng đầu của tập đoàn Shynh Group - Chủ tịch Lê Thị Xuân (bên phải) và Tổng giám đốc Loan Huỳnh (bên trái).

Hành trình phát triển vượt bậc của Shynh Group

Từ những ngày đầu thành lập, Shynh Group đã từng bước khẳng định trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp. Dưới sự dẫn dắt của ban lãnh đạo, tập đoàn đã mở rộng không chỉ về quy mô mà còn về chất lượng dịch vụ. Nhiều công nghệ làm đẹp tiên tiến trên thế giới được cập nhật tại Shynh Group.

Thành lập từ năm 2013, Shynh House ra đời với định vị điều trị và trẻ hóa da với sứ mệnh chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe và tinh thần cho phụ nữ. Nổi bật với các dịch vụ điều trị mụn, tắm trắng, xóa nhăn nâng cơ da... chỉ trong vòng 3 năm đầu tiên sau khi được thành lập, Shynh House nhanh chóng mở rộng 4 chi nhánh trong TPHCM. Gần đây nhất vào năm 2021, Shynh House "thừa thắng xông lên" khi khai trương chi nhánh Shynh House quy mô lớn tại Bình Dương.

Không dừng lại ở đó, Shynh Group tiếp tục phát triển hệ sinh thái làm đẹp của mình, tạo tiếng vang khi ra mắt thương hiệu Shynh Premium vào năm 2018. Trong vòng 3 năm, với giá trị cốt lõi là tốc độ, Shynh Premium phát triển 5 chi nhánh làm đẹp trên cả nước, trải dài từ Bắc vào Nam.

Shynh Premium khẳng định được thương hiệu thẩm mỹ công nghệ cao và tạo hình thẩm mỹ chất lượng với việc đầu tư vào các công nghệ nổi trội về nâng cơ - xóa nhăn - trẻ hóa da, giảm béo, tạo hình thẩm mỹ không xâm lấn,... được các khách hàng trong và ngoài nước lựa chọn.

Đơn vị đạt nhiều giải thưởng như Top Clinic tại Việt Nam tiêu thụ số lượng đầu tip Thermage nhiều nhất 2022 - 2023 do Thermage Vietnam trao tặng; đơn vị sử dụng Profhilo chính hãng, số lượng tiêu thụ nhiều nhất và có người dẫn đầu trong đào tạo - diễn thuyết các hội thảo chuyên môn về Profhilo do Tập đoàn NeoAsia và Profhilo Việt Nam trao tặng.

Cùng với đó là "Top 1 trung tâm thẩm mỹ đầu tư Hydrafacial theo chuỗi nhiều nhất Việt Nam" do Dermatology & Medicine trao tặng; giải thưởng "Ngôi sao của năm" ở hạng mục Revlite Star Award tại APAC SUMMIT 2023 do Tập đoàn Cynosure trao tặng.

Chủ tịch Shynh Group kiêm nhà sáng lập Shynh Premium Lê Thị Xuân nhận giải thưởng Best Luxury Spa & Clinic Of The Year By Luxuo Asia Awards 2023.

"Sứ mệnh của Shynh Group là mang đến những giải pháp làm đẹp hiệu quả và bền vững. Chúng tôi tâm niệm rằng sự chăm sóc sắc đẹp không chỉ là về ngoại hình mà còn là một phần của việc nâng cao sức khỏe và chất lượng sống. Với những chuyến công tác liên tục, Shynh tích lũy được kinh nghiệm, mở rộng quan hệ đối tác chiến lược với các đơn vị thẩm mỹ top đầu Hàn Quốc, và áp dụng mô hình làm đẹp phức hợp. Đây hứa hẹn sẽ là chìa khóa nuôi dưỡng hạnh phúc cho phụ nữ", bà Lê Thị Xuân chia sẻ.

Chủ tịch công ty, bà Lê Thị Xuân, trong chuyến công tác tại Nhật Bản để cập nhật công nghệ mới và ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác.

Shynh Super Luxury - bước tiến mới của Shynh Group

Đồng hành cùng Chủ tịch công ty, bà Lê Thị Xuân, Tổng giám đốc Loan Huỳnh nhấn mạnh: "Shynh Super Luxury mở ra một kỷ nguyên mới của Shynh Group. Đây là tòa nhà phức hợp các công nghệ làm đẹp cao cấp của các thương hiệu Shynh Premium, Shynh Healthcare & Wellness, SHE, Shynh Super Luxury. Chúng tôi hướng đến sự trải nghiệm riêng tư, đẳng cấp và sang trọng nhất dành cho khách hàng.

Vì thế, chúng tôi hợp tác với những đối tác chiến lược đầu ngành trên thế giới, cập nhật những công nghệ thẩm mỹ tiên tiến đến. Nhờ vậy, uy tín và vị thế của Shynh ngày càng được khẳng định trên thị trường làm đẹp và chăm sóc sức khỏe".

Tổng giám đốc Loan Huỳnh ký kết hợp tác chiến lược và chuyển giao phác đồ công nghệ Nhật Bản tại Shynh Group.

Trong hành trình hơn nửa thập kỷ đã qua, Shynh Group không ngừng phát triển các thương hiệu trong hệ sinh thái, từng bước nâng tầm trải nghiệm của khách hàng. Mỗi thương hiệu làm đẹp đều được cải tiến, hoàn thiện và kết nối chặt chẽ, tạo nên một hệ sinh thái làm đẹp toàn diện và cao cấp.

Thông tin liên hệ:

Shynh Super Luxury - Bước tiến mới của Shynh Group

Địa chỉ: 95 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TPHCM

Facebook: https://www.facebook.com/shynhsuperluxury/