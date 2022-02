Hành trình phát triển cộng đồng bền vững của Prudential Việt Nam

Qua một năm 2021 nhiều biến động, bên cạnh tập trung phát triển các sản phẩm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và tài chính cho khách hàng, Prudential cũng không ngừng sát cánh cùng các địa phương, lực lượng tuyến đầu, tiếp tục hành động vì sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Với phương châm "không ai bị bỏ lại phía sau", Prudential luôn thể hiện nỗ lực vì mục tiêu mang đến những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống cho người dân Việt Nam.

Khi cả nước căng mình bước vào trận chiến với làn sóng Covid-19 lần thứ 4, lệnh giãn cách xã hội liên tục siết chặt, trong bối cảnh đặc biệt ấy, Prudential đã chung tay hành động cùng người dân cả nước vượt qua đại dịch.

Hưởng ứng chỉ đạo của Thủ tướng về việc thành lập Quỹ Vaccine phòng chống dịch, Prudential đóng góp 5 tỷ đồng vào Quỹ vào tháng 6/2021. Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ chống dịch cũng được Prudential kịp thời triển khai với ngân sách ước tính 12 tỷ đồng.

Để giúp sức cho "tiền tuyến", Prudential đã trao tặng hàng trăm bình oxy cùng hàng nghìn bộ đồ bảo hộ cho đội ngũ y bác sĩ và bệnh nhân Covid-19. Số lượng lớn vật tư y tế mà Prudential trao tặng phần nào giúp phần giải tỏa cơn "khát" trang thiết bị trong thời gian đầu ở một số điểm bùng phát dịch căng thẳng.

Ngoài "tiền tuyến", Prudential còn dành sự quan tâm đến những người dân đã và đang chịu nhiều tác động từ đại dịch. Hàng nghìn túi an sinh được Prudential trao đến các gia đình đang bị ảnh hưởng bởi lệnh giãn cách xã hội.

Không chỉ sát cánh cùng người dân vượt qua những khó khăn của dịch bệnh, Prudential cũng có mặt kịp thời tại "tâm điểm" thiên tai, mưa lũ. Với tinh thần "Trao gửi yêu thương - Tất cả vì miền Trung thân yêu", Prudential đã hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm tới đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa bão tại 4 tỉnh khu vực miền Trung. Song song với đó, hàng trăm tấn gạo trong hoạt động "ATM gạo - Trao gửi yêu thương" đã được vận chuyển tận tay các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Đội ngũ Prudential luôn nỗ lực để những hoạt động thiết thực kịp thời đến với những hoàn cảnh khó khăn đang cần sự hỗ trợ.

Trẻ em là tương lai của đất nước. Vì vậy, được chăm lo sức khỏe, trang bị kiến thức và phát triển trong một môi trường an toàn, các em sẽ trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh.

Hiểu được điều này, trong nhiều năm qua, Prudential đã quyết tâm theo đuổi những dự án mang tính nền tảng, dài hạn trong lĩnh vực giáo dục và an toàn cho trẻ em. Trong đó, nổi bật và tạo được hiệu ứng đón nhận rộng rãi là chương trình giáo dục quản lý tài chính thông minh "Cha-Ching" và dự án "Đến trường an toàn".

Năm 2021, dự án "Cha-Ching" đã bước sang năm triển khai thứ 3 tại Việt Nam và nhận được sự tin tưởng từ phía nhà trường và phụ huynh học sinh. Quy mô chương trình tiếp tục được mở rộng, giáo trình được tiếp cận đến hàng nghìn trẻ em thuộc nhiều trường tiểu học tại Hà Nội và Hưng Yên. Nhờ đó, các em đã có thêm hiểu biết, cách sử dụng tiền hợp lý cũng tiết kiệm thông qua những hoạt động đơn giản, gần gũi hàng ngày.

Dự án "Đến trường an toàn" góp phần tạo dựng môi trường giao thông an toàn hơn cho học sinh, phụ huynh, và giáo viên thông qua việc giáo dục kiến thức an toàn giao thông, tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cải tạo cơ sở hạ tầng quanh khu vực trường học tại nhiều trường học ở Hòa Bình, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Bắc Giang. Sau hai năm triển khai, hàng triệu người dân địa phương cũng được hưởng lợi gián tiếp thông qua hoạt động truyền thông rộng rãi nhằm nâng cao hiểu biết của cộng đồng về an toàn giao thông nói chung và cho trẻ em nói riêng.

Năm 2021 ghi nhận sự đồng bộ cả về chất và lượng trong những dự án mà Prudential triển khai. Không chỉ mở rộng về quy mô, gia tăng số lượng người hưởng lợi, các hoạt động còn ngày càng đa dạng, phong phú về cách thức, nội dung truyền tải. Bất chấp những trở ngại do ảnh hưởng từ Covid-19, chương trình giáo dục tài chính "Cha-Ching" và "Đến trường an toàn" vẫn duy trì hoạt động giảng dạy, tập huấn trên nền tảng trực tuyến, ngoài phạm vi nhà trường. Đồng thời, hệ thống tài liệu, video hướng dẫn, trò chơi và thử thách được Prudential liên tục cập nhật và giới thiệu tới cộng đồng thông qua nhiều nền tảng xã hội tương tác khác nhau, qua đó nâng cao hiệu quả của chương trình.

Không chỉ tập trung cho đối tượng trẻ em, trước vấn đề già hóa dân số tại Việt Nam, gần đây Prudential đã khởi xướng dự án truyền thông "Tự do tuổi 50" và thực hiện nghiên cứu ở phạm vi quốc gia về "Mức độ sẵn sàng cho cuộc sống độc lập khi về già" cùng với Viện Khoa học Lao động Xã hội (thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và Viện Nghiên cứu Y - Xã hội học.

Dự án hướng tới mục tiêu góp phần đưa ra khuyến nghị chính sách nhằm thúc đẩy việc chuẩn bị cho tuổi già, hướng đến đạt được "già hóa chủ động" hay "già hóa thành công" trong những thập kỷ tới. Ở góc độ nâng cao nhận thức cho người dân, dự án đặt mục tiêu khơi gợi ý thức và sự chuẩn bị về tài chính, sức khỏe, tinh thần và gắn kết xã hội để mỗi người trong chúng ta hướng đến cuộc sống tuổi già độc lập.

Prudential cũng chú trọng tổ chức một cách quy mô, định kỳ các hoạt động làm xanh sạch đẹp cảnh quang, môi trường, cũng như những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa khác nhằm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái tới cộng đồng.

Đầu năm 2021, Prudential kết nối gần 300 tình nguyện viên tham gia hoạt động dọn vệ sinh và trang trí cảnh quang cho 2 công viên lớn là Thủ Lệ tại Hà Nội và Thảo Cầm Viên tại TPHCM. Đây là những không gian được nhiều người dân thành phố lựa chọn để hòa mình vào thiên nhiên, vì vậy những hoạt động này không chỉ góp phần mang đến không gian trải nghiệm xanh hơn, sạch hơn mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực tới cộng đồng.

Mặc dù cuộc sống đã trở lại trạng thái "bình thường mới", nhưng làn sóng dịch lần thứ 4 vẫn đang để lại nhiều dư âm và ảnh hưởng lớn. Chính vì điều này, Prudential vẫn tiếp nối các hoạt động hỗ trợ những hoàn cảnh kém may mắn trong giai đoạn hậu Covid-19. Mới đây, Prudential đã phát động dự án "Chung sức vì cộng đồng" năm 2021-2022. Dự án trao tặng các thiết bị học tập trực truyến và gói dinh dưỡng chăm sóc mắt cho các học sinh mồ côi, bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Tại buổi lễ phát động, các tình nguyện viên của Prudential đã cùng nhau tân trang lại trường tình thương Ánh Linh, đóng góp sách truyện cho thư viện, trao gói dinh dưỡng chăm sóc mắt và tổ chức các hoạt động gắn kết như gói bánh chưng để các em đón Tết đầm ấm, cũng như tạo điều kiện học tập tốt hơn khi các em quay lại trường học.

Sự nhiệt huyết, tinh thần thiện nguyện không chỉ được cộng hưởng từ đội ngũ tình nguyện viên đông đảo của Prudential, mà từ mỗi thành viên PRU-Tình nguyện, thông điệp về sự sẻ chia, yêu thương sẽ tiếp tục được truyền tải, lan tỏa tới mọi người xung quanh.

Hướng đến năm 2022, các hoạt động trách nhiệm xã hội của Prudential sẽ tiếp tục mang tính dài hạn, có khả năng nhân rộng, hướng tới sự phát triển bền vững cho cộng đồng xoay quanh cả 3 lĩnh vực: Sức khỏe, Giáo dục và An toàn.

"Bảo vệ và phát triển cộng đồng" được coi là một trong các trụ cột chính trong cam kết chiến lược của Prudential, góp phần giúp Prudential giữ vững mục tiêu trở thành doanh nghiệp hình mẫu trong ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.