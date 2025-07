Hành trình nâng tầm thương hiệu và trải nghiệm khách hàng của FWD Việt Nam

Những nỗ lực này từ FWD Việt Nam diễn ra trong bối cảnh ngành bảo hiểm đang chuyển mình mạnh mẽ để phù hợp với các quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm mới.

Tháng 6 và 7 đã ghi dấu FWD Việt Nam trên hành trình phát triển khi doanh nghiệp liên tiếp nhận được các giải thưởng trong nước và quốc tế. Tại lễ trao giải Insurance Asia Awards tổ chức tại Singapore vào ngày 8/7, FWD Việt Nam đã được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng: “Health Insurance Initiative of the Year” (Sáng kiến bảo hiểm y tế của năm) với sản phẩm FWD Care Bảo hiểm sức khỏe 3.0 và “Marketing Initiative of the Year” (Chiến dịch tiếp thị nổi bật của năm) với sự kiện FWD Cung đường sống đầy.

FWD Việt Nam được vinh danh tại lễ trao giải Insurance Asia Awards.

Giải thưởng dành cho sản phẩm FWD Care Bảo hiểm sức khỏe 3.0 thể hiện sự ghi nhận quốc tế đối với năng lực thiết kế sản phẩm của FWD Việt Nam. Không dừng lại ở việc bảo vệ tài chính cho sức khỏe thể chất, sản phẩm này còn mang đến quyền lợi điều trị sức khỏe tinh thần cũng như mở rộng phạm vi bảo vệ toàn cầu, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận với các phương pháp y khoa tân tiến tại các quốc gia hàng đầu thế giới. Đây là minh chứng cho cách tiếp cận bảo hiểm tập trung hướng tới nhu cầu thiết thực của khách hàng.

Bên cạnh các giải thưởng quốc tế, FWD Việt Nam còn được đánh giá cao về công nghệ và chuyển đổi số. Tại lễ trao giải Industrie 4.0 Awards tổ chức tại Hà Nội cuối tháng 6, FWD Việt Nam đã được vinh danh ở nội dung “Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”. Sự ghi nhận này là kết quả của quá trình đầu tư bài bản vào công nghệ, tận dụng AI và chuyển đổi hạ tầng số mạnh mẽ. Với nền tảng công nghệ hiện đại, quy trình tư vấn bảo hiểm tại FWD Việt Nam rõ ràng, đảm bảo tuân thủ các quy định của luật mới nhưng đồng thời vẫn không ngừng nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.

Được vinh danh tại lễ trao giải Industrie 4.0 Awards là kết quả của quá trình đầu tư bài bản với mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái số toàn diện trong ngành bảo hiểm của FWD Việt Nam.

Những thành tựu trên là kết quả của chiến lược phát triển lấy khách hàng làm trung tâm, kết hợp hài hòa giữa sự sáng tạo, công nghệ, sự thấu hiểu nhu cầu và tầm nhìn “thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo hiểm” mà FWD Việt Nam đang theo đuổi.