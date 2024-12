Hàng nghìn tỷ đồng đầu tư năm 2025, Vĩnh Phúc chuẩn bị cho kỷ nguyên mới

Đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội; kết quả thu hút đầu tư tích cực

Theo số liệu được Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc công bố, trong tháng 11, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 872 tỷ đồng, tăng 0,23% so với tháng trước.

Lũy kế 11 tháng, tổng vốn đầu tư từ nguồn Ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước vượt 7.370 tỷ đồng, bằng 76,52% kế hoạch.

Cũng theo cơ quan thống kê, tính đến ngày 15/11, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 74 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt 590 triệu USD, tăng 5,71% về số dự án và tăng 1,15% về vốn đăng ký so với cùng kỳ, vượt 47,5% kế hoạch giao đầu năm.

Lũy kế 11 tháng, toàn tỉnh đã thu hút 27 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt gần 5.151 tỷ đồng, bằng 93,65% kế hoạch giao đầu năm.

Đô thị Vĩnh Phúc nhìn từ trên cao (Ảnh: VP).

Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 35 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh diễn ra ngày 6/12, ông Dương Văn An - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc - nhấn mạnh, năm 2024, địa phương phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực, cùng vào cuộc của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, Vĩnh Phúc cơ bản kiện toàn được đội ngũ cán bộ cấp tỉnh, đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu.

Thu hút đầu tư được đánh giá đạt nhiều kết quả tích cực; các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện hiệu quả. Tốc độ tăng trưởng của Vĩnh Phúc năm nay đứng thứ 28/63 tỉnh, thành cả nước và thứ 8 trong các tỉnh đồng bằng sông Hồng.

Dù vậy, ông Dương Văn An cũng thẳng thắn chỉ ra các tồn tại, hạn chế tác động đến phát triển của tỉnh, nhất là tỷ lệ các khu công nghiệp đi vào hoạt động còn thấp; một số dự án đầu tư chưa bảo đảm môi trường, đóng góp còn hạn chế vào ngân sách của tỉnh. Hạ tầng đô thị chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa; nhiều dự án đầu tư công còn chậm tiến độ phải gia hạn; một số dự án sử dụng chưa hiệu quả sau đầu tư...

Tạo nền tảng vững chắc để bước vào kỷ nguyên mới

Ông Dương Văn An lưu ý, năm 2025 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, đây cũng là năm tạo nền tảng vững chắc để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hiện thực hóa lời căn dặn của Bác Hồ khi về thăm Vĩnh Phúc năm 1963.

Do đó, thời gian tới, đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, tỉnh sẽ tập trung tái cơ cấu thu hút đầu tư, thu hút các đối tác chiến lược, nhà đầu tư có thương hiệu toàn cầu, có năng lực lớn, có tính kết nối, lan tỏa.

Vĩnh Phúc thu hút dự án công nghệ cao, công nghệ bán dẫn (Ảnh minh họa: VP).

Vĩnh Phúc tập trung thu hút các dự án công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ bán dẫn gắn với kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Tỉnh sẽ tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để thu hút các dự án đầu tư.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, dự kiến năm 2025, tổng vốn đầu tư công của Vĩnh Phúc là 6.898,37 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương 1.150 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương 5.748,37 tỷ đồng.

Dự kiến năm 2025, từ 5.748,37 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương, UBND tỉnh sẽ giao về cấp huyện quản lý hơn 2.650 tỷ đồng. Số tiền gần 3.100 tỷ đồng do cấp tỉnh quản lý sẽ được phân bổ chi tiết cho hơn 60 dự án và các lĩnh vực an ninh trật tự; hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho các dự án do cấp huyện, xã quản lý.

Việc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2025 được yêu cầu tuân thủ đúng nguyên tắc, tiêu chí theo quy định tại Điều 51 của Luật Đầu tư công. Đặc biệt, ưu tiên bố trí vốn ngân sách Nhà nước cho các dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch trung hạn. Mức vốn bố trí cho từng dự án phải phù hợp với khả năng thực hiện, giải ngân trong năm 2025 và bảo đảm có thể phân bổ, giao chi tiết cho dự án trước ngày 31/12/2024.

Đối với các dự án khởi công mới, chỉ thực hiện bố trí vốn khi đã hoàn thành thanh toán toàn bộ nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi toàn bộ vốn ứng trước theo quy định. Tỉnh Vĩnh Phúc cương quyết không bố trí vốn cho các dự án không có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025.