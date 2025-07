Hàng nghìn tài xế BE đạt huy hiệu “Tay lái vàng chuẩn 5 sao”

Chung tay vì giao thông an toàn hơn

Tài xế công nghệ là lực lượng lao động đặc thù khi dành phần lớn thời gian trong ngày, thậm chí hơn 8 tiếng, để mưu sinh trên đường phố. Việc đảm bảo kỹ năng lái xe an toàn, tuân thủ luật lệ và xử lý tình huống linh hoạt không chỉ là yêu cầu chung của xã hội, mà còn là một phần nghiệp vụ không thể thiếu trong hành nghề.

Be Group ký kết với Cục Cảnh sát Giao thông hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Nhận thức rõ điều đó, Be Group là một trong các doanh nghiệp chủ động phối hợp cùng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và báo Dân trí triển khai chương trình “Nâng cao kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho tài xế công nghệ” từ tháng 7 năm 2025.

Chương trình tập huấn được triển khai song song dưới hai hình thức: các buổi tập huấn trực tiếp với tài liệu chuyên môn của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) và hệ thống học liệu trực tuyến phối hợp xây dựng cùng báo Dân trí. Không dừng lại ở việc phổ biến luật giao thông, chương trình được thiết kế bài bản với nội dung kết hợp giữa nền tảng pháp lý về vận tải, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử và những tình huống thực tế rút ra từ camera giao thông, nhằm giúp tài xế nhận diện, phản xạ và xử lý đúng khi gặp rủi ro trên đường.

Chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều bác tài BE.

Song song đó, BE cũng tích hợp các tiêu chuẩn dịch vụ và hướng dẫn riêng của hãng vào nội dung đào tạo, giúp tài xế không chỉ hiểu đúng luật mà còn phục vụ khách hàng một cách chuyên nghiệp, văn minh và an toàn hơn.

Đại diện Be Group chia sẻ: “Tài xế không chỉ là người vận hành dịch vụ, mà còn là gương mặt đại diện cho chất lượng của nền tảng. Thông qua chương trình hợp tác cùng Cục CSGT, báo Dân trí cũng như Sở Xây Dựng Hà Nội, chúng tôi mong muốn xây dựng đội ngũ tài xế không chỉ giỏi tay lái mà còn am hiểu luật lệ, cư xử văn minh và đặt sự an toàn của hành khách làm ưu tiên hàng đầu”.

Đây là một phần trong chiến lược dài hạn của BE nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo hành khách không chỉ hài lòng mà còn an tâm tuyệt đối khi sử dụng ứng dụng. Mỗi tài xế BE mang huy hiệu "Tay lái vàng chuẩn 5 sao" cũng chính là biểu tượng cho sự đầu tư bài bản và có trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng.

Cơ hội kết nối doanh nghiệp - cơ quan quản lý - truyền thông

Tại lễ ký kết và phát động cuộc thi An toàn giao thông, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Cục CSGT) cho biết: “Cùng với việc triển khai thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, mục tiêu hàng đầu của cuộc thi là nâng cao những kỹ năng để tham gia giao thông một cách an toàn cho người dân. Tôi nghĩ rằng từ những nhận thức đó sẽ giúp người tham gia giao thông tăng cường quan tâm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tăng cường hiểu biết và có thêm những kỹ năng tham gia giao thông một cách an toàn”.

Mỗi tài xế BE đều được trang bị kiến thức an toàn giao thông định kỳ.

Be Group cho biết sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng chương trình trong thời gian tới, hướng đến mục tiêu 30.000 tài xế BE được đào tạo và cập nhật kiến thức định kỳ. Đồng thời, BE mong muốn chương trình là tiền đề để thúc đẩy mô hình hợp tác công - tư hiệu quả, trong đó doanh nghiệp công nghệ chủ động đồng hành cùng cơ quan quản lý và truyền thông để mang lại những giải pháp thiết thực cho vấn đề an toàn giao thông Việt Nam.