Ham lãi khủng, nhiều người sập bẫy sàn giao dịch tiền ảo

Dân trí Với cam kết lãi khủng 50 - 60% tháng, các sàn giao dịch tiền ảo còn đưa ra chế độ hoa hồng ưu đãi cho người giới thiệu để dụ dỗ, kết nạp thêm "con mồi".

"Con mồi" sập bẫy vì ham lãi khủng

Gần đây, nhiều nhà đầu tư vào sàn Cashboom tá hỏa khi sàn đột nhiên sập, đồng nghĩa với việc, toàn bộ số tiền người chơi đầu tư vào sẽ có thể mất trắng. Theo quảng cáo, Cashoboom là sàn bảo hiểm vốn 100% đến từ Vương quốc Anh, có ký quỹ 50 triệu bảng Anh để bảo vệ vốn cho nhà đầu tư. Theo đó, mức lãi suất mà người chơi nhận được sẽ lên tới 50 - 60%/tháng.

Một ngày, sàn có 3 phiên giao dịch, mỗi phiên cam kết mang về lợi nhuận ít nhất 1%/tổng số tiền đầu tư. Sàn này cũng có những gói hoa hồng hấp dẫn dành cho môi giới.

Mức lãi suất "trên trời" mà sàn Cashboom đưa ra (Ảnh: A.C).

Chị Đ.D., một người tố sàn Cashboom lừa đảo cho biết, sau khi website sập, các nhà đầu tư đã đem sự việc kiến nghị lên thủ lĩnh chi nhánh Cashboom. Tuy nhiên, những người này cũng chối bay trách nhiệm và cho rằng, họ cũng không biết ai là chủ sàn.

Tuy nhiên, theo chị D., đây mới chỉ là bước đầu "ru ngủ" nhà đầu tư, còn các chiêu trò phía sau mới thực sự cao tay.

"Với nhóm nhà đầu tư tin tưởng Cashboom mở lại, người ở sàn Cashboom luôn động viên mọi người ngồi im chờ đợi. Đồng thời, trong lúc đó, họ sẽ dẫn người chơi đi kiếm tiền ở các sàn tương tự, không có bảo hiểm. Nhưng tôi nghĩ, động cơ sâu xa của chúng là muốn dắt người chơi đi đánh bạc và từ đó không thể tố cáo sàn vì mọi người cũng đang vi phạm pháp luật", chị D. phân tích.

Còn trường hợp thứ hai là người chơi muốn đi tố cáo sàn lừa đảo thì những "quân xanh, quân đỏ" của Cashboom sẽ trà trộn vào đám đông giúp "con mồi". Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các đối tượng này sẽ đưa ra nhiều khó khăn khiến các nhà đầu tư nhụt chí, thấy rắc rối, mệt mỏi, dẫn đến không muốn tố cáo.

Sử dụng tiền ảo để đánh bạc

Ngày 2/12, Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc với quy mô hơn 87 nghìn tỷ đồng trên mạng internet.

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng tại 2 trang web Swiftonline.live, Nagaclubs.com và làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com để hưởng hoa hồng từ người chơi.

Để tham gia đánh bạc, con bạc đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo Ethereum hoặc USDT và sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên trang web. Khi chơi, con bạc thực hiện theo hướng dẫn của người đọc lệnh quỹ bảo hiểm, nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả.

Ngoài ra, để thu hút người chơi, các đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia.

Số lượng người chơi tham gia nhiều, các đối tượng này sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.

Chủ sàn tiền ảo sa lưới

Mới đây, Công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá 9 sàn giao dịch ngoại hối theo mô hình đa cấp lừa đảo.

Theo điều tra, đối tượng Ninh Đắc Huân là người quản trị, điều hành sàn tiền ảo TcbTrade.com, phát hành đồng TCFX và thành lập nhóm có tên là TEAM STAR DIAMON với mục đích thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo, hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn.

Hình thức tham gia vào sàn rất đơn giản, người chơi chỉ cần nộp tiền Việt để mua tiền điện tử USDT trên website dự án để tạo tài khoản giao dịch. Ngoài hứa hẹn lãi lớn, Star Diamond còn xây dựng các leader theo mô hình kim tự tháp, chi trả hoa hồng cao khi lôi kéo được người mới tham gia.

"Các sàn trước chỉ dừng ở dạng sàn BO, đó là đánh bạc qua mạng. Thế nhưng riêng đối với sàn này, chúng chuyển đổi sang hình thức khác là kinh doanh đồng tiền ảo, sử dụng công nghệ này thì sẽ chắc thắng được 100%. Chiêu trò như vậy đã đánh vào lòng tham của người tham gia", Thượng tá Nguyễn Xuân Hòa, Trưởng Công an thị xã Duy Tiên, Hà Nam, nhận định.

Theo Công an thị xã Duy Tiên, từ tháng 5/2020 đến nay, nhóm Star Diamond đã lôi kéo được trên 5.000 người tham gia, với số tiền hàng trăm tỷ đồng để mua bán đồng tiền ảo TCFX. Tuy nhiên, nhiều người tham gia, không những nhận được lãi như cam kết mà tiền gốc cũng không rút được.

An Chi (tổng hợp)