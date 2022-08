Hai ý tưởng khởi nghiệp được vinh danh tại cuộc thi do ACB WIN tài trợ

Chính thức được khởi động từ tháng 6, cuộc thi năm nay đã chào đón các đội thi bao gồm 52 startups và 94 ý tưởng đến từ sinh viên trên toàn quốc. Qua đó, Top 30 đội vượt qua vòng sơ khảo đã được đã tham gia chuỗi hoạt động training và coaching 1-1 về nhiều chủ đề như "Financial Modelling", "Build simple P&L and Projection" hay "Venture Ecosystem in Vietnam" với các chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực.

2 dự án được vinh danh là GREEN4LIFE thuộc bảng sinh viên và EZIN Việt Nam thuộc bảng startups.

Sau 2 tháng học hỏi và hoàn thiện ý tưởng, Top 5 đội thi startups và Top 8 đội thi sinh viên chính thức lộ diện. Đêm chung kết diễn ra màn tranh tài đầy nhiệt huyết của các đội cùng nhiều nhận xét, góp ý và câu hỏi từ Hội đồng giám khảo giàu kinh nghiệm xoay quanh việc làm rõ nhóm khách hàng mục tiêu, tính khả thi cũng như lợi thế cạnh tranh với những đối thủ đã có sẵn trên thị trường.

Phần thi của các thí sinh.

Theo đó, GREEN4LIFE đã chứng minh được tài năng của mình khi dành cả 2 giải nhất từ ACB WIN và Zone Bootcamp.

Xuất phát từ thực trạng về rác thải tại Việt Nam, GREEN4LIFE đã phát triển ý tưởng về mô hình thu gom và phân loại rác, bao gồm trạm thu gom vật lý và ứng dụng điện thoại. ACB đánh giá cao ý tưởng này, không chỉ có tính khả thi cao mà còn mang ý nghĩa cộng đồng rất lớn, tác động tích cực đến môi trường và xã hội, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam bắt đầu áp dụng xử phạt vi phạm hành chính về việc phân loại rác thải sinh hoạt.

Cùng chung mục tiêu đó, ACB cũng đang là ngân hàng TMCP đặt mục tiêu phát triển bền vững song hành với mục tiêu kinh doanh. Đơn cử, dự án Gần Lại O với mục tiêu nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường đã bước sang năm thứ 9 triển khai và ghi nhận nhiều kết quả khả quan như đạt được hơn 90% nhân viên có quan tâm đến ô nhiễm môi trường và từ bỏ thói quen sử dụng nhựa một lần...

Ban giám khảo cuộc thi.

Đối với EZIN Việt Nam, một startup với mô hình phân phối các sản phẩm "digital insurance", cũng đang là một mảng hoạt động mà ACB quan tâm, muốn mở rộng trong thời gian tới. Cụ thể, trong mảng bancassurance, ACB đang hợp tác với Sun Life Việt Nam và hiện đứng thứ 2 trên thị trường về doanh thu phí mới (tháng 7/2022).

Đội GREEN4LIFE nhận giải thưởng.

Trong buổi lễ tổng kết, bà Nguyễn Ngọc Như Uyên chia sẻ: "ACB WIN liên tục làm mới mình với những hình thức tổ chức khác biệt mỗi năm. Năm nay, khi đồng tổ chức Zone Bootcamp, ACB WIN hòa nhập sâu hơn vào hệ sinh thái khởi nghiệp và mở rộng hơn về chủ đề đổi mới. Chúng tôi rất ấn tượng với tinh thần nhiệt huyết của các bạn sinh viên cũng như tính thực tiễn của các ý tưởng. Đối với các startups, đa số các bạn đã đưa được giải pháp ra thị trường, hy vọng Zone Bootcamp và ACB WIN đã truyền lửa cho các bạn tiếp tục bứt phá trên đường đua phía trước".