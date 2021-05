Hai công nhân ngành điện lực miền Bắc dũng cảm cứu người

Dân trí Ngày 9/5, tại thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) và xã Mai Đình, huyện Hiệp (Bắc Giang), hai công nhân điện lực thuộc đơn vị của Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã dũng cảm, nhanh trí cứu sống 5 người dân.

Tại Bắc Ninh, sự việc diễn ra khoảng 20h ngày 09/05/2021, tổ trực vận hành Điện lực Từ Sơn - Công ty Điện lực Bắc Ninh nhận được cuộc gọi của người dân báo cháy điện tại khu chợ Dầu - Thị xã Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh đã cử anh Nguyễn Trọng Tân chuẩn bị dụng cụ và đến địa điểm người dân báo cháy. Đến địa điểm, anh Tân phát hiện đây sự cố cháy nhà chứ không phải là sự cố cháy điện.

Quan sát nhanh thấy đám cháy đang phát ra ở tầng 2, anh Nguyễn Trọng Tân bình tĩnh, kịp thời phá khóa cửa tầng 1 để giải cứu mọi người trong nhà. Tuy nhiên, đám cháy ở tầng 2 quá lớn, khói đã bao trùm toàn bộ tầng 2 và gần hết tầng 1, anh Tân lên được nửa tầng 2 thì không thể lên được nữa. Ngay lúc đó anh lập tức gọi lên tầng 2, yêu cầu mọi người trong nhà chạy lên tầng 3 để cho đỡ ngạt khói, còn anh Tân chạy ra ngoài, lấy thang trèo lên ban công tầng 2.

Anh Tân cho hay: "Khi lên ban công tầng 2, cửa đã khóa chống trộm, buộc tôi một lần nữa phải phá cửa bằng cách đập vỡ kính cửa. Sau khi đập vỡ kính cửa tầng 2 tôi dùng vòi phun nước vào khu vực cháy để dập lửa, lúc này trong nhà có 2 thanh niên cũng cùng anh dập từ bên trong".

Sau khoảng 20 phút tích cực dập lửa, đám cháy đã cơ bản được kiểm soát, lúc này Đội Phòng cháy chữa cháy của thị xã Từ Sơn cũng đến phối hợp cùng.

Đám cháy đã tiêu hủy nhiều tài sản trong ngôi nhà, nhưng điều quan trọng nhất là toàn bộ 4 người trong nhà đều an toàn về tính mạng và không bị thương nặng, kết thúc có hậu này có phần quyết định bởi sự nhanh trí, quả cảm và đầy tình yêu thương của anh công nhân Điện lực Từ Sơn - Nguyễn Trọng Tân.

Tại Bắc Giang, cũng trong ngày 9/5, vào buổi sáng, Đội công tác của Điện lực Hiệp Hòa đang thực hiện sửa chữa lưới điện thuộc trạm biến áp Mai Hạ 2 thì phát hiện cụ bà đang chới với dưới ao sâu thuộc thôn Mai Hạ, xã Mai Đình. Ngay lập tức, công nhân Nguyễn Trung Quyết thuộc đội sản xuất 1 đã kịp thời cứu cụ bà thoát chết.

Nạn nhân được cứu là cụ bà Nguyễn Thị Tý (70 tuổi) ra đồng cắt cỏ, không may trượt chân ngã xuống ao. Do tuổi cao, sức yếu, bà Tý chới với đuối dần, rất may bà kêu cứu và được anh Nguyễn Trung Quyết đang làm việc gần khu vực đó kịp thời nhảy xuống ao và đưa bà lên bờ an toàn.

Sau khi báo gia đình đến đón bà cụ về nhà an toàn, anh Nguyễn Trung Quyết trở lại làm việc, sửa chữa tuyến đường điện khu vực của xã Mai Đình. Biết tin công nhân Nguyễn Trung Quyết cứu người gặp nạn, đại diện thôn và gia đình đã gặp gỡ, cảm ơn tinh thần dũng cảm, nghĩa cử cao đẹp của công nhân Điện lực Hiệp Hòa.

Hành động đẹp, dũng cảm của anh Nguyễn Trọng Tân, Nguyễn Trung Quyết thực sự xứng đáng là tấm gương sáng nhân lên ngàn việc tử tế trong xã hội nói chung và vườn hoa việc tốt của ngành điện lực nói riêng. Ngày 10/5/2021, ngay khi biết tin, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc cũng đã khen ngợi, biểu dương tinh thần trách nhiệm và việc làm tốt đẹp của hai công nhân thuộc Công ty Điện lực Bắc Ninh và Bắc Giang. Hai anh thực sự là những tấm gương sáng, những hình ảnh đẹp, góp phần xây dựng và làm dày truyền thống văn hóa tốt đẹp của ngành điện miền Bắc.

Trường Thịnh