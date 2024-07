Lô hàng được sản xuất tại Nhà máy sản xuất container Hòa Phát tại khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Lễ bàn giao có sự tham gia của ban giám đốc Công ty cổ phần sản xuất container Hòa Phát và ban tổng giám đốc Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An.

Hải An nhận lô container đóng mới từ Hòa Phát, tăng cường năng lực vận tải.

Bà Chu Thị Thanh Hương, Phó giám đốc Công ty cổ phần sản xuất container Hòa Phát, cho hay Hải An là đơn vị vận tải container hàng đầu Việt Nam, chiếm hơn 30% thị phần nội địa. Công ty sở hữu 15 tàu với tổng sức chở hơn 23.000 TEU, khai thác các tuyến nội địa và nội Á. Ngoài ra, Hải An còn cung cấp các dịch vụ logistics trọn gói, bao gồm khai thác cảng, kho bãi, đại lý hàng hải và các dịch vụ liên quan, do đó cần một lượng lớn vỏ container để duy trì hoạt động.

"Lô hàng này Hòa Phát áp dụng thiết kế mới cho loại 20DC Super Heavy, với tổng tải là 32.500 kg, trong khi thiết kế truyền thống chỉ là 30.480 kg. Thiết kế mới của Hòa Phát được các đối tác ưa chuộng vì tối ưu được sản lượng hàng hóa chuyên chở, giảm thiểu chi phí và kéo dài tuổi thọ sản phẩm", bà Hương nói thêm.

Đại diện Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An , Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Tuấn, nhấn mạnh: "Việc hợp tác đóng mới container với Hòa Phát là sự lựa chọn phù hợp đối với chúng tôi. Trước đây, việc mua container thường phải đặt hàng từ nước ngoài, dẫn đến mất thời gian nhập hàng và phát sinh chi phí nhập khẩu, chưa kể các rủi ro về tỷ giá và lãi suất. Trong khi đó, Hòa Phát là doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam, các sản phẩm của tập đoàn có uy tín trên thị trường trong và ngoài nước. Nhà máy sản xuất container của Hòa Phát được đầu tư hiện đại, bài bản và đã được kiểm chứng bởi các tổ chức cùng bạn hàng quốc tế, nên chúng tôi hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm".

Lô vỏ container Hòa Phát đóng mới cho Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An.

"Lô 350 container đóng mới dịp này mang dấu ấn kỷ niệm 15 năm của Hải An. Vỏ container được in logo mới với nhiều màu sắc rực rỡ, tươi sáng, thể hiện sự đa dạng và phong phú trong các lĩnh vực kinh doanh. 15 container tượng trưng cho 15 năm thành lập công ty không mang màu xanh truyền thống mà khoác trên mình hai màu xanh và cam ấn tượng, biểu trưng cho sự yên bình, ổn định và tin tưởng", ông Tuấn chia sẻ thêm

Hiện nay, vỏ container của Hòa Phát được thiết kế và sản xuất với thiết bị và công nghệ tiên tiến nhất, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về container đi biển và các yêu cầu kỹ thuật trong việc vận chuyển hàng hóa xuyên lục địa.

Hai bên mong muốn tiếp tục hợp tác cung ứng sản phẩm vỏ container nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Sự kiện bàn giao lô container giữa hai đơn vị không chỉ khẳng định tên tuổi của Hòa Phát trong ngành sản xuất container mà còn mở ra cơ hội phát triển cùng Hải An - công ty niêm yết với đội tàu lớn và trẻ nhất Việt Nam, thuộc top 100 đội tàu container lớn nhất thế giới. Đồng thời, lần hợp tác này còn góp phần thúc đẩy sản xuất trong nước, giảm sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu, từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An tham quan dây chuyền sản xuất vỏ container tại nhà máy của Hòa Phát.

Nhà máy sản xuất container Hòa Phát có tổng công suất 500.000 TEU/năm, trong đó giai đoạn 1 đạt công suất 200.000 TEU/năm, tập trung vào các sản phẩm container chở hàng phổ thông 20DC và 40HC. Bằng năng lực và thương hiệu của mình, Container Hòa Phát sản xuất tại Việt Nam được kỳ vọng trở thành điểm đến mới cho các đối tác trong nước và quốc tế có nhu cầu về vỏ container.