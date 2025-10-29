Hà Nội: Phát hiện 16.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu YONEX

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Lãnh đạo Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã triển khai kiểm tra, xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ trên nền tảng thương mại điện tử.

Mới đây, vào ngày 27/10, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh và sản xuất quần áo Gia Minh do ông Nguyễn Gia Minh làm chủ, có địa chỉ tại Xóm Đào, thôn Đôi 2, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này đang hoạt động sản xuất với 9 máy may, máy cắt, máy vắt sổ và gần 20 công nhân làm việc.

Hàng nghìn sản phẩm giả mạo nhãn hiệu YONEX được lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện tại cơ sở sản xuất quần áo trên địa bàn (Ảnh: Đ.H).

Làm việc với lực lượng chức năng, ông Nguyễn Gia Minh khai nhận, hộ kinh doanh hoạt động theo phương thức truyền thống kết hợp bán hàng trực tuyến qua trang mạng xã hội Facebook cá nhân mang tên "Hiền Nguyễn". Ông Minh thừa nhận các sản phẩm quần áo thể thao mang nhãn hiệu YONEX do cơ sở mình sản xuất và kinh doanh không phải hàng chính hãng.

Qua kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 1 đã tạm giữ toàn bộ máy móc, nguyên phụ liệu (vải, tem nhãn, bao bì...) và 16.270 sản phẩm mang nhãn hiệu giả mạo YONEX. Trong đó, hàng thành phẩm gồm 5.636 chiếc quần, 8.761 chiếc áo mang nhãn hiệu YONEX; hàng chưa hoàn thiện gồm 303 chiếc quần đang may dở, 600 chiếc quần cắt sẵn, và 970 chiếc áo có gắn nhãn hiệu nhưng chưa hoàn chỉnh.

Hiện toàn bộ hàng hóa, máy móc, vật liệu liên quan đã được niêm phong, tạm giữ để phục vụ công tác xác minh, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định pháp luật.

Đại diện Đội Quản lý thị trường số 1 cho biết: “Đội đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và chủ thể quyền sở hữu nhãn hiệu YONEX để làm rõ vụ việc, đảm bảo xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và sản xuất hàng giả trên địa bàn”.

Đức Hưng