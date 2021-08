Hà Nội: Chợ đầu mối tạm đóng cửa vì có ca Covid-19, giá rau, thịt cá tăng

Dân trí Một số chợ đầu mối ở Hà Nội phải tạm thời đóng cửa do có ca Covid-19 khiến giá nhiều mặt hàng như rau xanh, cá, tôm, thịt ở chợ dân sinh tăng nhẹ.

Theo khảo sát, giá thực phẩm ở các chợ dân sinh Hà Nội đều tăng.

Cụ thể, rau muống từ 5.000 đồng/bó tăng lên 8.000 - 10.000 đồng/bó, rau cải từ 4.000 đồng/bó tăng 7.000 đồng/bó, mồng tơi từ 5.000 đồng/bó tăng lên 7.000 đồng/bó.

Thịt lợn ba chỉ, nạc vai từ 130.000 đồng/kg tăng lên 160.000 đồng/kg (tăng hơn 20%), cánh gà công nghiệp từ 80.000 đồng/kg tăng lên 110.000 đồng/kg (tăng 37%). Mực tươi từ 210.000 đồng/kg, lên 230.000 đồng/kg (tăng hơn 9%). Tôm tươi tăng so với trước đây khoảng 30.000 đồng/kg.

Giá thịt lợn nhích tăng từ 10.000 - 15.000 đồng/kg.

Nhiều mặt hàng hoa quả cũng tăng so với trước đây từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/kg. Trong đó, dứa (thơm) ghi nhận mức tăng kỷ lục từ 10.000 đồng/quả lên tới 25.000 đồng/quả. Theo lý giải, dứa tăng mạnh là do bước vào cuối vụ nên khan hiếm hàng, hơn nữa nguồn nhập ở các chợ đầu mối cũng khó khăn hơn.

Còn giá trứng gà vẫn "nhảy múa", có chợ bán với giá 4.300 - 4.500 đồng/quả, có nơi đẩy lên tới 5.500 - 6.000 đồng/quả.

Giá nhiều loại rau hiện tăng gấp đôi so với trước thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách.

Chị K.H, tiểu thương ở chợ 337 (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, từ khi chợ đầu mối Long Biên đóng cửa, giá các mặt hàng thực phẩm đều tăng. Các tiểu thương phải tìm nguồn hàng mới để bán cho khách.

"Chúng tôi đang phải đối mặt với 2 vấn đề. Thứ nhất là việc nhập hàng khó khăn hơn trước do nhiều vùng cung ứng nằm trong vùng dịch. Thứ hai là chợ đầu mối đóng cửa, chúng tôi phải tìm nguồn hàng mới. Nếu không quen biết, giá sẽ không còn được tốt như trước. Giá nhập vào cao nên giá bán ra cũng phải cao", chị nói.

Chị K.H cho biết, sáng nay, chị phải đi lấy hàng từ sáng sớm, nhưng nhiều mặt hàng không có, số khác thì tăng giá cao nên chị từ chối lấy.

Một số tiểu thương cho rằng, giá thực phẩm tăng là do chợ đầu mối đóng cửa.

Tuy nhiên, anh V.T, một tiểu thương khác ở chợ cho rằng, giá các mặt hàng hải sản nhà anh vẫn bình ổn do anh nhập hàng từ Quảng Ninh chứ không phải từ chợ đầu mối. Thậm chí, nhiều loại tôm, mực, ngao còn rẻ hơn so với trước đây do nhiều nhà hàng, quán ăn đóng cửa, nguồn cung nhiều.

"Xe chở hàng nhà tôi từ Quảng Ninh lên Hà Nội đều qua luồng xanh nên hàng hóa tới nơi vẫn dồi dào, đủ cung ứng cho bà con nên không bị tác động. Còn một số nhà chủ yếu nhập hàng từ chợ đầu mối thì đợt này chắc chắn bị ảnh hưởng, nhất là về giá", anh nói.

Người dân đi chợ, chọn thực phẩm hàng ngày.

Chị Vũ Thị Yến ở Trần Đăng Ninh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, sáng nay, chị đi chợ thấy nhiều mặt hàng có sự tăng giá, dễ nhìn thấy nhất là rau xanh. Bắp cải tăng giá từ 15.000 đồng/kg lên 25.000 đồng/kg, rau muống từ 10.000 đồng/mớ, nghĩa là đắt gấp đôi so với trước khi Hà Nội thực hiện giãn cách.

"Không chỉ rau xanh, nhiều loại rau gia vị như hành, mùi, tía tô đều bán rất chạy. Giá đỗ thì cứ sau 30 phút là hết nhẵn, không thể mua nổi. Còn hoa quả cũng đều tăng. Tôi có hỏi tiểu thương, họ bảo rằng, hiện nay, nhiều chợ đầu mối đóng cửa nên việc nhập hàng khó hơn trước nên giá bị đẩy lên cao", chị nói.

Còn ở một siêu thị Hà Nội, trứng gà ta có giá dao động 4.800 - 5.500 đồng/quả, trứng gà công nghiệp 2.800 - 3.300 đồng/quả. Rau muống có giá 15.000 - 38.000 đồng/kg, bắp cải từ 17.000 - 19.000 đồng/kg, rau cải ngọt được bán với giá 18.000 - 30.000 đồng/kg, thịt heo xay từ 170.000 - 180.000 đồng/kg, thịt bò xay từ 210.000 - 220.000 đồng/kg.

An Chi