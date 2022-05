Golf Long Thành tài trợ 10 tỷ đồng cho chương trình "Mẹ đỡ đầu''

"Mẹ đỡ đầu" là chương trình do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai trên cả nước, nhằm hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do tác động của Covid-19. Tại tỉnh Đồng Nai, từ khi có hướng dẫn thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu", các cấp hội trong tỉnh đã tích cực khảo sát, nắm thông tin trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 và kết nối, vận động các tổ chức, cá nhân tại địa phương nhận đỡ đầu cho các cháu.

Tính đến ngày 27/5, các cấp hội đã thống kê được danh sách 129 trẻ mồ côi do Covid-19 và vận động, kết nối 72 tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu hỗ trợ cho 117 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cho đến khi các em được 18 tuổi. Trong đó, có Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành.

Bà Lê Nữ Thùy Dương - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Golf Long Thành (bên phải) trao bảng biểu trưng tài trợ cho đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nam (Ảnh: Golf Long Thành).

Theo thông tin được công bố tại sự kiện, Golf Long Thành sẽ đồng hành cùng chương trình "Mẹ đỡ đầu" của tỉnh Đồng Nai trong vòng 10 năm, với nguồn tài trợ 10 tỷ đồng, làm điểm tựa cho các trẻ em mồ côi do Covid-19 có thêm điều kiện để học tập và trưởng thành.

Phát biểu tại chương trình, bà Lê Nữ Thùy Dương - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Golf Long Thành, đồng thời là Phó chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi hy vọng sẽ góp một phần sức nhỏ để chăm sóc, hỗ trợ các em nhỏ mồ côi do Covid-19; giúp các em vững vàng vượt qua khó khăn, hướng về tương lai phía trước".

Không chỉ thành công trong nhiều lĩnh vực kinh doanh, đầu tư, Golf Long Thành còn là doanh nghiệp luôn đề cao sự nhân ái, trách nhiệm cộng đồng. Trước đó, khi dịch Covid-19 diễn ra trên cả nước, Golf Long Thành đã ủng hộ 500 tỷ đồng cho Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19 của Chính phủ. Với riêng tỉnh Đồng Nai, công ty đã ủng hộ 1.000 tấn gạo trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; ủng hộ hệ thống máy xét nghiệm SARS-CoV-2 Real-time PCR trị giá 5,2 tỷ đồng cho Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất; tặng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai 4 máy thở oxy dòng cao (HFNC); 10.000 bộ test nhanh của hãng Bio America cho ngành y tế tỉnh Đồng Nai… để góp phần vào công cuộc phòng chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, công ty còn tặng hàng trăm thùng sữa tươi cho các bệnh nhi tại Bệnh viện nhi Đồng Nai, trẻ em trong các khu cách ly, khu nhà trọ tại huyện Trảng Bom, Nhơn Trạch; trao tặng 100 Smart TV cho huyện Cẩm Mỹ và 1.000 smartphone cho huyện Vĩnh Cửu.

Trong khuôn khổ sự kiện, ngoài phát động chương trình "Mẹ đỡ đầu", đón nhận nguồn hỗ trợ từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng trao các phần quà cho 58 em nhỏ mồ côi do Covid-19 đang sinh sống trên đại bàn thành phố Biên Hòa. Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai hy vọng thông qua lễ phát động chương trình "Mẹ đỡ đầu", hội sẽ kêu gọi được nhiều hơn nữa các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu, chăm lo về vật chất, tinh thần cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.