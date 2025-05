Gìn giữ bản sắc, vươn tầm tương lai: Câu chuyện từ nhà máy rang xay Highlands Cái Mép

Mở rộng quy mô cà phê Việt Nam

Việt Nam hiện là quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới, khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ cà phê toàn cầu. Tuy nhiên, để nâng tầm giá trị và thương hiệu cà phê Việt, việc tập trung vào chế biến sâu, xây dựng chuỗi cung ứng bền vững và nâng cao chất lượng sản phẩm là điều tất yếu.

Việc nâng cao giá trị cà phê Việt không chỉ là hành trình đưa sản phẩm ra thế giới, mà còn là sứ mệnh gìn giữ và phát huy tinh hoa cà phê - niềm tự hào của hàng trăm nghìn hộ nông dân trồng cà phê trên cả nước. Không chỉ là một sản phẩm nông nghiệp, cà phê còn là đam mê và cuộc sống của bao thế hệ.

Chia sẻ về chặng đường gắn bó cà phê, chị Nguyễn Thị Thơm - Quản lý sản phẩm cà phê (Coffee Product Manager) tại Highlands Coffee - cho biết: "Tôi đã gắn bó với cây cà phê hơn 17 năm, dồn tâm huyết cho hạt Robusta đặc sản trong từng giai đoạn, từ lựa chọn, phân loại, cho đến nếm thử cafe (cupping) và từ đó nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

Giờ đây, sự ra đời của Nhà máy rang xay Highlands Cái Mép tại Vũng Tàu sẽ mang đến nhiều cơ hội mở rộng quy mô sản xuất, chế biến và năng lực xuất khẩu cho chúng tôi và cho hạt cà phê Việt".

Chị Nguyễn Thị Thơm - Quản lý sản phẩm cà phê tại Highlands Coffee.

Với anh Nguyễn Thiên Trung - Quản lý Sản xuất và Rang xay (Production and Roasting Manager), một trong những điều khiến anh tự hào khi làm việc tại Highlands Coffee của anh là được đóng góp để nâng tầm giá trị cà phê Việt thông qua ứng dụng công nghệ hiện đại trong chế biến.

"Làm việc tại Highlands Coffee luôn là niềm tự hào với tôi. Bằng cách ứng dụng công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới, chúng tôi nâng niu từng chi tiết để giữ vững hương vị nguyên bản, bên cạnh đó đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn toàn cầu cho các sản phẩm cà phê Việt.

Highlands Coffee không chỉ là một thương hiệu mà là cam kết của chúng tôi với đặc sản địa phương. Nhà máy mới này là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển, thể hiện tầm nhìn dài hạn trong việc nâng cao chất lượng và đưa thương hiệu cà phê Việt ra thế giới", anh Trung chia sẻ.

Anh Nguyễn Thiên Trung - Quản lý Sản xuất và Rang xay tại Highlands Coffee.

Nhà máy rang xay Highlands Cái Mép là một bước chuyển mình ngoạn mục về công nghệ, nơi tự động hóa hiện đại kiến tạo nên những chuẩn mực mới về chất lượng, đánh thức trọn vẹn dấu ấn hương vị riêng biệt của hạt cà phê Việt.

Ông Christopher Lee Jordan - Giám đốc Nhà máy và Cà phê (Head of Manufacturing and Coffee) - nhìn nhận đây là tiêu chuẩn cho sản xuất cà phê hiện đại, nơi công nghệ tiên tiến và tự động hóa được tích hợp để đảm bảo sự đồng nhất tuyệt đối và tiêu chuẩn an toàn cao nhất.

Đây cũng là yếu tố then chốt giúp duy trì sản lượng lớn, với mục tiêu đạt công suất 75.000 tấn mỗi năm khi vận hành ổn định, đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng tăng và thể hiện cam kết của Highlands Coffee trong việc làm chủ công nghệ để mang đến sản phẩm Robusta chế biến tốt nhất từ Việt Nam.

Ông Christopher Lee Jordan - Giám đốc Nhà máy và Cà phê tại Highlands Coffee.

Mang cà phê Việt Nam vươn tầm thế giới

Với sứ mệnh "Mang những điều tốt nhất của Việt Nam ra thế giới", Highlands Coffee cho biết luôn không ngừng nỗ lực đưa cà phê đặc sản Việt Nam đến tay người tiêu dùng toàn cầu.

Tại Highlands Coffee, việc gìn giữ "linh hồn của cà phê Việt" song hành cùng sự phát triển là điều tối quan trọng.

Ông Lê Thái Anh - Giám đốc điều hành tại Việt Nam (Country Head) - nhấn mạnh tiềm năng của Robusta Việt Nam là vô hạn, khi nhà máy rang xay Highlands Cái Mép đi vào hoạt động cũng là lúc Highlands Coffee đặt những viên gạch vững chắc tiếp theo trên hành trình chia sẻ di sản phong phú và hương vị đặc biệt của cà phê Việt Nam với thế giới.

Công nghệ hiện đại cùng tâm huyết của những nghệ nhân dày dặn kinh nghiệm sẽ giúp nhà máy nâng giá trị sản phẩm bằng cách tối ưu hóa và "mở khóa" hương vị tinh túy từ nguồn nguyên liệu cà phê chất lượng cao, khẳng định vị thế của cà phê Việt trên trường quốc tế.

Ông Lê Thái Anh - Giám đốc điều hành tại Việt Nam của Highlands Coffee.

Chia sẻ về tầm nhìn của nhà máy, ông David Thái - Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Highlands Coffee - khẳng định từ những sản phẩm cà phê đầu tiên ra đời năm 1999, Highlands Coffee đã không ngừng phát triển để trở thành một trong những thương hiệu cà phê hàng đầu Việt Nam.

Ông David Thái - Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Highlands Coffee.

"Suốt hành trình ấy, chúng tôi không chỉ giữ gìn tinh hoa cà phê Việt mà còn liên tục đổi mới, nâng cao chất lượng để đạt tiêu chuẩn quốc tế. Nhà máy rang xay Highlands Cái Mép tại Vũng Tàu chính là minh chứng rõ nét cho sự đổi mới ấy - nơi kết hợp công nghệ hiện đại để nâng tầm tinh hoa Việt, khẳng định vị trí xứng đáng của hạt Robusta Việt Nam chất lượng cao trên bản đồ toàn cầu. Thành quả hôm nay là kết tinh của niềm tin, sự cống hiến và tinh thần đoàn kết từ tất cả những người đã và đang đồng hành cùng Highlands Coffee", ông David Thái nói.