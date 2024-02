GIC tiếp thêm an toàn cho 1.000 hành trình về quê đón tết bằng xe máy của công nhân

Đến hẹn lại lên, những ngày cuối năm, người dân lao động nói chung và công nhân nói riêng tại TPHCM tất bật di chuyển về các tỉnh lân cận để đoàn viên cùng gia đình đón Tết. Di chuyển về quê bằng xe máy là lựa chọn ưu tiên và quen thuộc của đa số công nhân vì giúp tiết kiệm chi phí.

Để hành trình về quê thêm an toàn, người điều khiển phương tiện thêm an tâm, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) đã tổ chức ngày hội "Tết đoàn viên - 1.000 chuyến đi an toàn" nhằm dành tặng 1.000 suất bảo dưỡng miễn phí hỗ trợ công nhân có nhu cầu về quê đón Tết bằng xe máy.

Xe máy của các công nhân được đội ngũ kỹ thuật kiểm tra, thay nhớt tận tình.

Chương trình diễn ra trong 2 ngày liên tiếp từ 27/1 đến 28/1 (từ 8h đến 17h) tại trụ sở Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TPHCM (YEAC) quận 12 và quận 7. Đây là chương trình từ Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) kết hợp cùng YEAC và Công ty cổ phần AP SaiGon Petro (SaiGon Petro) thực hiện. Tại đây, 1.000 chiếc xe máy được kiểm tra kỹ lưỡng và thay nhớt miễn phí.

Ngoài ra, kết thúc quy trình bảo dưỡng của mỗi xe, đội ngũ kỹ thuật còn cung cấp cho chủ xe thông tin về chất lượng dầu nhớt và các lưu ý khác trong quá trình sử dụng xe máy giúp tăng tuổi thọ và độ an toàn của xe.

Trong lúc chờ đợi xe được kiểm tra và thay nhớt, người dân được cùng nhau tham gia các hoạt động vui chơi như xin chữ thư pháp, ném lon, thi hát lô tô... với nhiều phần quà có giá trị.

Người tham gia có những phút giây vui vẻ hòa cùng không khí sôi động của ngày hội.

Chi phí cho mỗi suất bảo dưỡng và thay nhớt xe trong ngày hội "Tết đoàn viên - 1.000 chuyến đi an toàn" là 122.000 đồng/xe, tổng cộng 1.000 xe. Bên cạnh đó, để hỗ trợ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, GIC trao tặng thêm 200 phần quà Tết trị giá 400.000 đồng/phần với mong muốn công nhân có cái Tết thêm ấm áp và đủ đầy hơn.

Những món quà Tết được trao tận tay cho những công nhân đến tham gia ngày hội.

Chia sẻ thêm ý nghĩa của chương trình, đại diện GIC, ông Hoàng Quốc Cường - Giám đốc Khối Phát triển kinh doanh và marketing - cho biết: "Đây là năm đầu tiên GIC tổ chức hoạt động hỗ trợ anh chị em công nhân kiểm tra xe và thay nhớt xe miễn phí. Qua đây, GIC mong rằng sự đồng hành này giúp hành trình về quê đón Tết của công nhân thêm an toàn, có khoảng thời gian ấm áp bên gia đình, sau đó sẽ quay trở lại với công việc với những niềm tin mới, niềm hy vọng mới cho một năm Giáp Thìn nhiều thành công và hạnh phúc".

