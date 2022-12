Giảm giá tới 50% các hộp bảo quản thực phẩm Tupperware

Bộ hộp trữ mát và trữ đông Modern Set 16 (16 hộp) tiện lợi.

Bộ hộp trữ mát và trữ đông Modern Set 16 bao gồm 8 hộp trữ đông dùng bảo quản các loại thực phẩm tươi như thịt sống, hải sản, trái cây… Nắp hộp có thiết kế dạng đồng hồ giúp ghi nhớ thời gian bắt đầu trữ đông (vặn mũi tên chỉ vào vạch tuần của tháng). Các hộp có thể xếp chồng lên nhau hoặc đặt vào vị trí bên hông cánh cửa tủ đông, giúp người dùng tiết kiệm không gian lưu trữ.

8 hộp trữ mát có thể dùng để bảo quản thực phẩm trong ngăn mát tủ lạnh như rau củ, trái cây cắt sẵn, thực phẩm đã chế biến. Nắp hộp dẻo, giúp đóng mở dễ dàng. Thiết kế nắp kín khí, ngăn chặn thoát mùi thực phẩm ra ngoài. Bên cạnh các hộp vuông và chữ nhật, trong set còn có hộp Modular Bowl nắp tròn kín nước, phù hợp đựng thực phẩm lỏng như canh, súp,...

Bộ hộp bảo quản thực phẩm Medium Square Round (4 hộp).

Bộ hộp bảo quản thực phẩm Medium Square Round bao gồm 4 hộp có dung tích 1 lít và kích thước 12.6 x 12.6 x 9.7cm. Các hộp được thiết kế thông minh có thể xếp chồng lên nhau. Chất liệu nắp dẻo, giúp đóng mở dễ dàng và kín khí giúp bảo quản thực phẩm lâu dài.

Theo nhà sản xuất, Medium Square Round là trợ thủ đắc lực với bề mặt nhám, cầm chắc chắn cùng màu dễ thương, khởi sắc cho gian bếp năm mới hiện đại hơn, an toàn hơn với sức khỏe cả nhà.

Dụng cụ quay ráo thực phẩm Spinning Chef.

Khách hàng có thể cân bằng bữa ăn ngày Tết với rau xanh cùng dụng cụ quay ráo thực phẩm Spinning Chef. Đây là "cánh tay phải đắc lực" không thể thiếu giúp khách hàng làm ráo nước các loại rau củ quả và các loại thịt, cá,…sau khi rửa mà không làm dập hay nát thực phẩm.

Ngoài ra phần thân của dụng cụ có thể được sử dụng như thố trộn salad, thực phẩm hoặc để lưu trữ thực phẩm trong ngăn mát tủ lạnh tiện lợi.

Thùng gạo Rice Smart Tokyo Blue màu mới 10kg.

Thùng gạo Rice Smart Tokyo Blue 10kg, kích thước 39,4 x 18,8 x 38cm, sở hữu màu mới hợp xu hướng cho năm 2023.

Thùng có cửa sổ mặt trước bằng nhựa trong, giúp dễ dàng nhìn thấy mức gạo đang còn. Thiết kế khối chắc chắn và gọn gàng, phù hợp với mọi gian bếp.

Nguyên lý lấy gạo tuần hoàn vào trước - ra trước (First in - First out) giúp gạo trong thùng luôn tươi mới. Khách hàng có thể sử dụng sản phẩm đơn giản với 3 bước là kéo nhẹ thẻ (phía trên ngăn chứa) giúp gạo rớt xuống ngăn chứa, ấn thẻ để đóng thẻ lại, kéo ngăn chứa ra để lấy gạo. Một lần kéo thẻ sẽ cho 150 gram gạo.

Bình nước Eco Bottle Gen II 500ml bộ màu mới.

Khách hàng sẽ có một mùa Tết đầy năng lượng khi nạp đủ nước mỗi ngày cùng Eco Bottle Gen II 500ml. Sản phẩm có kích thước 21cm x 7,6cm và khả năng chịu nhiệt tới 80 độ C. Màu mới xinh xắn cho năm 2023, với thiết kế bật tiện lợi khi uống trực tiếp cùng nắp kín hạn chế rỉ nước ra ngoài khi mang đi, bình nước Eco Bottle Gen II xứng đáng là người bạn đồng hành trên mọi chặng đường vui Tết.