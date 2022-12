Giải thưởng Kotler Award và Hội nghị SEG thu hút cộng đồng marketing

11 cá nhân và 9 thương hiệu được vinh danh tại Kotler Awards 2022

Kotler Awards là giải thưởng toàn cầu do Giáo sư Philip Kotler sáng lập, nhằm tôn vinh những cá nhân và doanh nghiệp xuất sắc trong lĩnh vực marketing và quản trị kinh doanh trên toàn thế giới.

Lần đầu được tổ chức tại Việt Nam, Kotler Awards Global và Kotler Impact đã đồng hành cùng VietnamMarcom và các tổ chức marketing, vinh danh những cá nhân và tổ chức có thành tích, chia sẻ những câu chuyện thành công với mạng lưới hơn 100 quốc gia của giải thưởng.

Lễ trao giải Kotler Awards Vietnam 2022 diễn ra tháng 11 tại TPHCM đã vinh danh 11 cá nhân cho hạng mục "Excellent Marketing Leadership" dựa trên khả năng lãnh đạo, có sức ảnh hưởng, khả năng truyền cảm hứng tới những người làm và 9 doanh nghiệp với hạng mục "Corporate Excellent Sustainable Business Marketing" nhờ hoạt động đột phá, nổi bật trên thị trường, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành, phát triển bền vững của xã hội.

Các cá nhân nhận giải gồm bà Phan Bích Tâm, Giám đốc vùng MMA Global tại Việt Nam, Myanma và Campuchia; ông Nguyễn Ngọc Thụy, Giám đốc marketing của FWD Việt Nam; ông Trần Nguyễn Phi Long, Giám đốc tiếp thị bán lẻ của PNJ; ông Hoàng Đạo Hiệp, Giám đốc điều hành ARENA Quản lý và Dịch vụ; ông Hùng Võ, cựu Giám đốc marketing của Bitis; bà Nguyễn Thanh Anh, Giám đốc marketing vùng của Grab; bà Nguyễn Lan Yến, Giám đốc marketing tại Việt Nam của Coca-Cola; bà Phạm Nhã Uyên - Giám đốc điều hành Provence, nguyên phó phòng marketing của Coca-Cola; bà Venus Teoh, Phó tổng giám đốc tiếp thị và truyền thông của Sabeco; bà Tammy Phan, Giám đốc marketing vùng tại Việt Nam của Google và ông Lê Xuân Trường, Giám đốc tiếp thị và trải nghiệm sản phẩm của Samsung Electronics Việt Nam.

Ban tổ chức Kotler Awards cùng các cá nhân đã đạt giải "Excellent Marketing Leadership" (Ảnh: Kotler Awards).

9 giải "Corporate Excellent Sustainable Business Marketing" dành cho Biti's, Coca-Cola Vietnam, FWD Vietnam, Google Vietnam, PNJ, SABECO, Suntory PepsiCo và TH Group.

Theo ban tổ chức, giải thưởng là một động lực thúc đẩy các nhà tiếp thị, những người làm marketing tiếp tục cố gắng, sáng tạo để đạt được nhiều thành tựu hơn trong tương lai, đồng thời tạo ra một nền tảng giúp chia sẻ các sáng kiến, công trình đổi mới mang tính xác lập các tiêu chuẩn mới cho ngành và nêu bật các chiến lược thành công trong kỷ nguyên số.

Ra mắt thư viện số và giải thưởng Sustainability Excellence Global Awards

Cũng trong tháng 11/2022, hội nghị "Sustainability Excellence Global 2022" do CSR Universal tổ chức đã thu hút sự quan tâm trong cộng đồng marketing Việt. Tại hội nghị, các nghiên cứu tình huống điển hình cũng như bài toán về lợi nhuận đi đôi với trách nhiệm xã hội đã được các diễn giả là những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm cùng mang ra trao đổi, thảo luận.

Tầm nhìn, mục tiêu, giải pháp và các câu chuyện, các dự án xuất sắc về phát triển bền vững, kinh tế, môi trường, xã hội và giáo dục đã được các chuyên gia đến từ Quỹ cộng đồng Lawrence S.Ting, Kotler Impact, Coca Cola, PNJ phân tích từ những góc nhìn thực tế, hữu ích, phù hợp với các doanh nghiệp hoạt động tại thị trường Việt thông qua nhiều chủ đề, gồm "Nhìn về sự phát triển bền vững", "Sự bền vững trong thế giới ngày nay", "Coca - Cola và triết lý kinh doanh cùng cộng đồng bền vững", "Câu chuyện, tầm nhìn và giải pháp của PNJ về ESG".

Bà Trần Phương Ngọc Thảo, đại diện PNJ Group, trình bày "Câu chuyện, tầm nhìn, giải pháp của PNJ về ESG" (Ảnh: Kotler Awards).

Không chỉ quảng bá các dự án và câu chuyện từ các chiến dịch, CSR Universal còn thúc đẩy những thay đổi tích cực, góp phần truyền cảm hứng sáng tạo, phát huy tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp và công dân. Tại Hội nghị, CSR Universal cũng đã ra mắt thư viện số Sustainability Excellence Global và giải thưởng Sustainability Excellence Global Awards đầu tiên tại Việt Nam.

Thư viện là nền tảng cung cấp nguồn tài liệu dành cho tất cả doanh nghiệp, nhà quản lý, các chuyên gia, trong đó có giảng viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng dùng trong nghiên cứu, tham khảo.

Đại diện CSR Universal cho hay với việc tổ chức thành công Hội nghị SEG 2022, đơn vị tiếp tục khẳng định tầm nhìn "Better World, Better Life by Best practices of Corporate and Citizen Social Responsibility" (Vì một thế giới tốt đẹp hơn, một cuộc sống tốt đẹp hơn bằng các phương pháp hay nhất về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và cộng đồng) và vai trò của mình trong việc xây dựng và phát triển xã hội bền vững.