Giải pháp tôn mạ cho chủ đầu tư phòng lạnh

Theo thống kê của VASEP, tính đến giữa quý II/2022, xuất khẩu thủy sản Việt Nam đã đạt gần 4 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng hơn 44% so với cùng kỳ năm 2021. Điều này cho thấy thị trường thủy hải sản đang hồi phục rất nhanh sau đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội gia tăng xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp cũng phải đối mặt với vấn đề tăng cường kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật, truy xuất nguồn gốc khi xuất khẩu sang các thị trường lớn như Mỹ, EU, Trung Quốc… Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp cần chú trọng hơn đến các khu vực chế biến, dự trữ và làm lạnh thực phẩm để đảm bảo các tiêu chí thị trường đặt ra.

Theo Cushman & Wakefield (C&W) - một trong những công ty dịch vụ bất động sản lớn hiện nay, thị trường kho lạnh sẽ chạm mốc 295 triệu USD vào năm 2025, tương đương mức tăng trưởng 12%/năm.

Tốc độ tăng trưởng cao là vậy nhưng nhiều kho lạnh trên thị trường có hiện tượng rỉ sét sớm, đặc biệt ở chân vách cắt, rỉ sét trên trần, đọng hơi nước ăn mòn, đóng băng và hiện tượng bạc màu sớm do hệ sơn kém chất lượng không chỉ ảnh hưởng đến điều kiện, kết quả phân loại kho, sản xuất và chất lượng hàng hóa, mà còn làm mất tính thẩm mỹ của nhà kho. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng mở rộng của thị trường thủy hải sản, việc đầu tư bài bản cho hệ thống kho lạnh là yêu cầu tất yếu với doanh nghiệp.

"Khi sử dụng panel trong lắp đặt các kho lạnh thì phải giải quyết được vấn đề trăn trở nhất của nhà thầu về rỉ sét trên các panel làm ảnh hưởng tới sản phẩm chứa trong kho của mình", ông Lâm Thái Bảo, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí chia sẻ.

Dòng tôn mạ màu tiên phong dành riêng cho ứng dụng sandwich panel phòng lạnh

Tôn COLORBOND® for Panel|Cool Room là sản phẩm tôn mạ màu tiên phong trên thị trường được phát triển dành riêng cho ứng dụng sandwich panel phòng lạnh.

Để giải quyết bài toán khó này, NS BlueScope Việt Nam với hơn 160 năm kinh nghiệm của Tập đoàn BlueScope từ Úc đã tiên phong giới thiệu với cộng đồng xây dựng giải pháp COLORBOND® for Panel|Cool Room - dòng tôn mạ màu trên thị trường dành riêng cho ứng dụng sandwich panel phòng lạnh.

"BlueScope ra dòng sản phẩm này rất phù hợp và giải quyết được cho các trăn trở của người sử dụng cũng như nhà thầu thi công lắp đặt như chúng tôi," ông Lâm Thái Bảo, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí đánh giá.

Đặc thù của khu vực chế biến, kho mát và kho lạnh sâu là yêu cầu điều kiện nhiệt độ khác nhau như từ 15 độ C đến 18 độ C (cho khu vực chế biến), từ -5 độ C đến 10 độ C cho kho mát và từ -10 đến -40 độ C cho kho làm lạnh sâu. Để đáp ứng các mức nhiệt độ này, tấm panel cần đảm bảo chất lượng để không chỉ bền bỉ trong các môi trường khác nhau mà còn có khả năng bám dính tốt lớp cách nhiệt nhằm tiết kiệm năng lượng làm mát cũng như đảm bảo thẩm mỹ khi xây dựng nhà xưởng.

"COLORBOND® for Panel đáp ứng được tất cả nhu cầu mà người sử dụng đang cần, khắc phục cả các hạn chế như rỉ sét, đổ mồ hôi thường gặp của panel phòng lạnh thông thường", ông Giáp Văn Thanh, Tổng Giám đốc Công ty Cách âm cách nhiệt Phương Nam chia sẻ.

Tôn COLORBOND® for Panel|Cool Room tích hợp công nghệ mạ ma trận 4 lớp Activate độc quyền tại Việt Nam tăng cường khả năng chống ăn mòn bề mặt

Theo nhà sản xuất NS BlueScope Việt Nam, COLORBOND® for Panel|Cool Room khác biệt nhờ công nghệ mạ ma trận 4 lớp Activate độc quyền tại Việt Nam. Bốn hợp chất được sắp xếp tại các vị trí chiến lược của công nghệ Activate giúp tăng cường khả năng chống ăn mòn bề mặt cho tôn tại mép cắt trong khu vực được rửa trôi hoặc không rửa trôi, bảo vệ thép nền trong những điều kiện môi trường khắc nghiệt nhất như phòng lạnh. Bên cạnh đó, công nghệ Activate với mức đầu tư hơn 100 triệu đô Úc đã vượt qua các thử nghiệm quốc tế khắt khe cho kết quả chất lượng vượt trội như thử nghiệm phơi mẫu thực tế hơn 22 năm, thử nghiệm Q-Fog phun sương muối liên tục trong 2000 giờ và thử nghiệm Kesternich/SO2 trong 100 ngày.

Bên cạnh công nghệ Activate, tôn COLORBOND® for Panel|Cool Room còn được tích hợp các công nghệ được nghiên cứu riêng cho ứng dụng sandwich panel. Đó là lớp sơn mặt dưới Stick+ Foam có công thức đặc biệt, giúp tăng cường độ bám dính tối ưu lên bề mặt lớp cách nhiệt. Đồng thời, bề mặt thép mạ có độ bóng chỉ 25%, giúp giảm hiện tượng chói và khuyết điểm bề mặt, tạo bề mặt panel phẳng hơn so với các sản phẩm thép mạ thông thường có độ bóng cao (45% - 60%).

"Tôi rất thích và ấn tượng với dòng sản phẩm mới COLORBOND® for Panel. Tôi cũng là một kiến trúc sư nên mong rằng trong tương lai, tôi sẽ có cơ hội sử dụng dòng sản phẩm COLORBOND® for Panel cho các dự án của mình", bà Atsuko Ishii, Giám đốc Thiết kế Công ty TNHH Daiwa House Việt Nam chuyên về kho lạnh logistics chia sẻ.

Để đáp ứng nhu cầu lớn từ thị trường ngoại, các kho lạnh cần được chú trọng đầu tư thiết kế hiệu quả và đồng bộ. Tiêu chí xếp hạng của các kho lạnh về tính bền bỉ và thẩm mỹ cũng là một yếu tố mà các doanh nghiệp ngoại sẽ cân nhắc khi quyết định nhập các mặt hàng đông lạnh và thủy hải sản từ Việt Nam.