Giải pháp tích hợp từ ABBank: Chuyển tiền 0 đồng, chi tiêu quốc tế thuận tiện

Khi nhu cầu tài chính quốc tế không chỉ dừng ở chuyển tiền

Du học, làm việc, du lịch, chữa bệnh hay đầu tư ở nước ngoài đang trở thành lựa chọn phổ biến. Đi cùng với đó, nhu cầu tài chính quốc tế của khách hàng cá nhân ngày càng đa dạng, không chỉ chuyển tiền cho người thân, mà còn chi tiêu trực tiếp bằng thẻ, thanh toán học phí, đặt dịch vụ hoặc sử dụng ngay khi vừa đặt chân tới nước sở tại.

Trong thực tế, nhiều khách hàng khi mới sang nước ngoài thường chưa kịp mở tài khoản ngân hàng bản địa hoặc chưa có thẻ thanh toán phù hợp.

Tương tự, với các chuyến du lịch hoặc công tác ngắn ngày, nhu cầu sở hữu thẻ chi tiêu quốc tế thuận tiện và tiết kiệm chi phí là điều thiết yếu. Tuy nhiên, phí chuyển tiền, chênh lệch tỷ giá hay sự thiếu đồng bộ giữa các sản phẩm tài chính vẫn là những rào cản phổ biến.

ABBank ra mắt bộ giải pháp tài chính quốc tế toàn diện (Ảnh: ABBank).

Bộ giải pháp đồng bộ cho giao dịch và chi tiêu xuyên biên giới

Nhằm đáp ứng nhu cầu đó, ABBank ra mắt bộ giải pháp tài chính quốc tế toàn diện dành cho khách hàng cá nhân, được thiết kế theo hướng đồng bộ thay vì các sản phẩm rời rạc.

Trọng tâm của bộ giải pháp là miễn phí 100% chuyển tiền quốc tế cả chiều đi và chiều về, áp dụng cho các mục đích như học tập, trợ cấp, du lịch, chữa bệnh… Khách hàng đồng thời được hưởng ưu đãi tỷ giá từ 10-50 điểm, góp phần tối ưu chi phí khi giao dịch ngoại tệ.

Quy trình hồ sơ cũng được rút gọn, khách hàng chỉ cần giấy tờ tùy thân, hộ chiếu và chứng từ chứng minh mục đích chuyển tiền. Các giao dịch chuyển và nhận tiền quốc tế sẽ được xử lý trong vòng 24 giờ, đảm bảo an toàn, minh bạch, cùng đội ngũ hỗ trợ khách hàng 24/7. Việc đơn giản hóa thủ tục giúp tiết kiệm thời gian chuẩn bị hồ sơ, đặc biệt trong những trường hợp cần chuyển tiền gấp.

Bên cạnh dịch vụ chuyển tiền, bộ giải pháp còn bao gồm miễn phí phát hành và miễn phí thường niên thẻ Visa Debit, hỗ trợ chi tiêu quốc tế linh hoạt. Việc sở hữu thẻ ngay từ trong nước giúp khách hàng chủ động thanh toán khi vừa sang nước ngoài hoặc trong các chuyến du lịch, công tác ngắn ngày mà chưa cần mở tài khoản tại ngân hàng bản địa.

Ngoài ra, khách hàng được miễn phí định danh tài khoản theo số điện thoại, giúp việc chuyển - nhận tiền thuận tiện và hạn chế sai sót khi giao dịch thường xuyên.

ABBank hướng tới mang lại trải nghiệm tài chính trọn vẹn thông qua các giải pháp được thiết kế linh hoạt, dựa trên sự thấu hiểu nhu cầu thực tế của khách hàng (Ảnh: ABBank).

Hướng tới trải nghiệm tài chính quốc tế trọn vẹn

Chia sẻ về bộ giải pháp này, ông Đan Ngọc Anh - Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân ABBank - cho biết: “Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, khoảng cách địa lý không còn là rào cản quá lớn, nhưng nhu cầu chăm sóc và kết nối gia đình vẫn luôn hiện hữu.

Sự dịch chuyển nhu cầu về học tập, lao động, đầu tư và chăm sóc sức khỏe ở nước ngoài đang tạo ra một hệ sinh thái tài chính mới, đòi hỏi ngân hàng phải cung cấp giải pháp đồng bộ, minh bạch và cạnh tranh về chi phí, giúp khách hàng có thể chủ động hơn trong kế hoạch tài chính dài hạn”.

Thông qua các giải pháp được thiết kế theo hướng linh hoạt và thấu hiểu nhu cầu thực tế, ABBank hướng tới định nghĩa “hạnh phúc xuyên biên giới” - nơi mỗi giao dịch không chỉ hoàn tất về mặt tài chính mà còn góp phần duy trì sự gắn kết giữa những người thân ở hai đầu khoảng cách.

Với định hướng trở thành ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam tập trung vào lĩnh vực bán lẻ, trong nhiều năm qua, ABBank liên tục mở rộng hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ nhằm mang lại nhiều tiện ích và trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

Việc ra mắt bộ giải pháp tài chính quốc tế lần này tiếp tục cho thấy nỗ lực của ngân hàng trong việc nâng cao trải nghiệm, đồng hành cùng khách hàng trong các nhu cầu tài chính ngày càng đa dạng trong bối cảnh hội nhập.