Giải pháp thông minh cho điện mặt trời áp mái năm 2022

SolarEdge là một trong những đơn vị sở hữu công nghệ đảm bảo an toàn và chống cháy nổ nghiêm ngặt nhất của châu Âu và Bắc Mỹ như: NEC 2017, NEC 2020, UL3741, IEC 60947, VDE 2100. Công nghệ quản lý pin năng lượng mặt trời của SolarEdge có tác dụng quản lý từng tấm pin năng lượng mặt trời thông qua từng bộ tối ưu hóa công suất tấm pin (gọi tắt là Optimizer), biến chúng thành các tấm pin năng lượng mặt trời thông minh.

Hiệu quả và an toàn hơn

Với khả năng quản lý đến cấp độ từng tấm pin, hệ thống có thể phát hiện các sự cố thường gặp trên tấm pin năng lượng mặt trời như: bể mặt kính do nạn bắn chim, bụi bẩn, bóng che, điểm phát nhiệt (Hotspot)... làm giảm sản lượng của toàn hệ thống Solar. Thông qua giải pháp DC Optimizer, Optimizer tự động điều tiết điện áp DC đầu ra của chuỗi pin phù hợp với điểm làm việc cực đại (MPPT) của inverter, giúp tối ưu khả năng vận hành và sản lượng hệ thống.

Giải pháp SolarEdge giám sát tình trạng vận hành của hệ thống đến từng tấm pin (Ảnh: SolarEdge).

SolarEdge còn chuyên về các giải pháp an toàn điện mặt trời áp mái công nghiệp. Theo đại diện hãng, mỗi Optimizer được trang bị công nghệ SafeDC tự động giảm điện áp DC chuỗi pin xuống ngưỡng an toàn trong vòng 30 giây (dưới 80V - theo tiêu chuẩn NEC 2017 và NEC 2020) khi gặp sự cố như chạm DC, phóng điện hồ quang DC hay đơn giản là chuỗi pin đang hở mạch. Điều này giúp bảo vệ người và tài sản từ các rủi ro cháy nổ và hỗ trợ các nhân viên cứu hỏa có thể tiếp cận hiện trường. Ngoài ra SolarEdge còn được thiết kế theo yêu cầu về an toàn cháy nổ từ các tổ chức bảo hiểm nhà xưởng trên thế giới như FM Globle.

Tối ưu chi phí vận hành và bảo trì (O&M)

Phần mềm O&M miễn phí từ SolarEdge quản lý đến từng tấm pin theo thời gian thực, giúp nhà đầu tư an tâm và quản lý toàn bộ hệ thống năng lượng mặt trời từ hiệu suất đến các loại sự cố xảy ra thường gặp đối với từng đơn vị tấm pin.

Với công nghệ String Inverter truyền thống, việc thay thế tấm pin khi gặp sự cố là một bài toán khó. Tấm pin có công suất sai sẽ ảnh hưởng đến sản lượng đầu ra của chuỗi pin và cả MPPT (mạch theo dõi điểm công suất cực đại). Để giải quyết nhược điểm này, giải pháp SolarEdge cho phép thay thế tấm pin có công suất khác nhau trong cùng một chuỗi và không ảnh hưởng nhiều đến sản lượng đầu ra.

Chi phí đầu tư hợp lý, hệ số ROI cao

Thương hiệu cung ứng giải pháp toàn diện cho hệ năng lượng mặt trời áp mái, cho sản lượng cao hơn và đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cháy nổ do chạm chập trên mái. Bên cạnh đó, SolarEdge còn cam kết chế độ bảo hành: bảo hành 12 năm đối với Inverter, 25 năm đối với Optimizer tương đương thời gian hoạt động của cả vòng đời tấm pin năng lượng mặt trời là 25 năm. Ngoài ra, hãng còn bảo hành sản lượng trong 2 năm đầu nếu có lỗi xảy ra với Optimizer, làm ảnh hưởng sản lượng điện có được từ từng tấm pin. Hãng sẽ căn cứ vào sản lượng điện của các tấm pin gần kề bên cạnh thông qua số liệu đưa về từ các Optimizer để bảo hành sản lượng điện cho chủ đầu tư nếu bất kỳ Optimizer nào bị hỏng, làm mất mát sản lượng điện.

Một dự án có công suất lắp đặt 1MWp sử dụng giải pháp của SolarEdge (Ảnh: SolarEdge)

Unitek - đối tác chiến lược của SolarEdge tại Việt Nam

Công Ty TNHH Thương Mại Unitek (Unitek) chuyên về hãng máy đo chất lượng cao trên thế giới (Fluke, Emerson, Rotronic, Lumasen, TRTEST, Pmdt, Solmetric, Seaward…) và cung cấp giải pháp cho các khách hàng nhà máy sản xuất, điện lực, dầu khí, các Solar Farm tại Việt Nam. Unitek có hơn 3 năm làm dịch vụ bảo trì, cung ứng thiết bị, giải pháp cho các Solar Farm tại Việt Nam, và các dự án năng lượng mặt trời áp mái. Unitek cũng từng là nhà phân phối VAP (Value added partner) của một hãng Solar Inverter (String Inverter) có uy tín trên thị trường.

Với đội ngũ kỹ thuật trình độ cao, đầy đủ trang thiết bị hiện đại và đã cung ứng ra thị trường trong năm 2020 khoảng 200 MW Pin JA Solar và Inverter Huawei, Unitek hiểu rõ nỗi lo lắng của các chủ đầu tư. Unitek cũng sở hữu và đầu tư gần 20 MW năng lượng mặt trời áp mái trong năm 2020.

Vào tháng 11/2021, hãng SolarEdge và Unitek ký hợp đồng nhà phân phối chiến lược cho thị trường Solar Optimizer Inverter tại Việt Nam. "Sự kết hợp giữa 2 bên sẽ mang đến giải pháp tối ưu và an toàn nhất cho khách hàng", đại diện Unitek chia sẻ.

Liên hệ Unitek:

Công ty TNHH Unitek

Địa chỉ: 73 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM

Email: customer@unitekco.com

Hotline: 0914 049 357

Văn phòng đại diện SolarEdge tại Việt Nam

Địa chỉ: lầu 14, Tower 1, Sai Gon Centre 65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM

Email: Hoang.V@solaredge.com

Hotline: 0908259861