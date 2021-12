Giải bài toán tài chính khi đầu tư Sun Riverside Village Sầm Sơn

Dân trí Chỉ với 10% giá trị phải bỏ ra, khách hàng có thể sở hữu ngay shophouse đắt giá mặt Đại lộ Nam sông Mã hay các căn biệt thự "kề sông, cận biển" của Sun Riverside Village tại Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Việc miễn lãi suất đến 36 tháng cũng giúp khách hàng dễ dàng xoay vòng vốn cho các cơ hội đầu tư, kinh doanh khác.

Tối ưu dòng tiền nhà đầu tư

Ra mắt tháng 10 năm nay, khu đô thị nghỉ dưỡng Sun Riverside Village do Sun Property (thành viên Sun Group) phát triển đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của thị trường BĐS miền Bắc. Dự án gồm 791 căn biệt thự và shophouse chia thành 3 phân khu gồm The River, Festival Avenue và The Harbor lấy cảm hứng từ Miami - một trong những thành phố biển quyến rũ, sôi động bậc nhất nước Mỹ.

Khu đô thị nghỉ dưỡng Sun Riverside Village vừa ra mắt đã thu hút giới đầu tư (Ảnh phối cảnh minh họa).

Nhằm mang đến cơ hội trở thành chủ nhân tương lai của "thành phố nghỉ dưỡng đa sắc màu" đẳng cấp bậc nhất xứ Thanh dễ dàng hơn, Sun Property giới thiệu chính sách ưu đãi hấp dẫn dành cho nhà đầu tư, đặc biệt khách hàng sử dụng đòn bẩy tài chính để tối ưu hóa hiệu quả dòng tiền.

Theo đó, khách hàng sẽ được hỗ trợ vay vốn tới 70% giá trị sản phẩm, bất kể shophouse hay biệt thự, với lãi suất 0% trong thời gian lên đến 36 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên (không muộn hơn ngày 12/1/2025).

Không chỉ có tới 3 năm liên tiếp không cần bận tâm đến khoản lãi vay, nhà đầu tư cũng đồng thời được ân hạn nợ gốc lên đến 40 tháng và miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất.

Với tiến độ thanh toán linh hoạt, khách hàng muốn sở hữu biệt thự hay shophouse tại khu đô thị Sun Riverside Village chỉ cần đóng trước 10% giá trị sản phẩm sẽ được ngân hàng giải ngân khoản vay và gần 1 năm sau mới phải đóng khoản còn lại.

Chính sách thanh toán linh hoạt giúp việc sở hữu BĐS tại Sun Riverside Village trở nên dễ dàng (Ảnh phối cảnh minh họa).

Đơn cử với căn biệt thự tứ lập có diện tích đất 150 m2 và diện tích xây dựng vào khoảng 230 m2 có giá từ 13 tỷ đồng, khách hàng sẽ chỉ phải bỏ ra hơn 1,3 tỷ đồng trong năm nay để sở hữu ngay ngôi biệt thự sang trọng mang phong cách kiến trúc Tân thuộc địa Tây Ban Nha trong không gian khu đô thị đậm chất Miami, giữa thủ phủ du lịch Bắc Trung Bộ.

"Cho tới thời điểm thanh toán đợt cuối năm 2022 hay thời điểm dự kiến bàn giao vào quý I/2023, giá trị shophouse và biệt thự Sun Riverside Village được dự báo sẽ bứt phá mạnh mẽ khi nhiều dự án hạ tầng của Thanh Hóa, cũng như các công trình đẳng cấp thuộc hệ sinh thái Sun Group dần về đích. Trong lúc đó nhà đầu tư vẫn được hưởng ưu đãi miễn lãi suất và ân hạn nợ gốc", đại diện Sun Property cho biết.

Ưu đãi đặc quyền cho nhà đầu tư xứ Thanh

Bên cạnh chính sách cho vay hấp dẫn, Sun Property cũng dành ưu đãi lớn cho khách hàng có nguồn tài chính dồi dào, có khả năng thanh toán mà không sử dụng đòn bẩy tài chính.

Cụ thể, khách hàng không sử dụng ưu đãi hỗ trợ lãi suất sẽ được hưởng ưu đãi chiết khấu lên tới 13%. Chưa kể nếu thanh toán sớm so với tiến độ quy định bằng vốn tự có (không trùng với khoản vay ngân hàng được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất) sẽ được hưởng mức ưu đãi lãi suất 10%/năm tính trên số tiền và số ngày thanh toán trước hạn.

Ngoài ra, khách hàng đang là chủ sở hữu bất động sản khác của Sun Group cũng sẽ được chiết khấu 1% (áp dụng cho chủ sở hữu và vợ/chồng/con ruột/tứ thân phụ mẫu của chủ sở hữu).

Khách hàng Thanh Hóa sẽ nhận thêm ưu đãi chiết khấu đặc biệt (Ảnh phối cảnh minh họa).

Riêng khách hàng tại Thanh Hóa được chiết khấu thêm 1%. Đặc biệt, không chỉ cá nhân mà tứ thân phụ mẫu (tức vợ/chồng và bố mẹ vợ/chồng) chỉ cần có hộ khẩu thường trú hoặc nguyên quán tại Thanh Hóa, nhà đầu tư sẽ được hưởng chiết khấu ngay 1% trên giá bán sản phẩm. Một trường hợp khác là chủ sở hữu hoặc người đại diện của doanh nghiệp có trụ sở chính tại Thanh Hóa cũng sẽ nhận được ưu đãi nói trên.

Ưu đãi dành riêng cho nhà đầu tư bản địa cũng thể hiện sự trân trọng dành cho con người và vùng đất sông Mã anh hùng, giống như tâm huyết của Sun Property nói riêng và Sun Group nói chung trong việc đầu tư quần thể dự án quy mô 1.260ha nhằm thay đổi diện mạo bức tranh đô thị, tạo sức bật cho du lịch và kinh tế, đồng thời nâng tầm giá trị sống cho người dân xứ Thanh.

Phối cảnh minh họa phân khu The River vừa ra mắt có vị trí đẹp nhất khu đô thị.

Tọa lạc tại điểm giao thoa của 3 dòng chảy "mặt sông Đơ, nhánh của sông Mã, đổ ra biển Sầm Sơn", Sun Riverside Village với quy hoạch trở thành khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng đa sắc màu không chỉ hấp dẫn nhà đầu tư sành sỏi mà còn cuốn hút giới thượng lưu, doanh nhân, người thành đạt có gốc gác xứ Thanh.

Sau khi giới thiệu thành công 2 phân khu đầu tiên là The Harbor và Festival Avenue, Sun Property vừa ra mắt phân khu cuối cùng - The River có vị trí đẹp nhất thành phố nghỉ dưỡng đa sắc màu Sun Riverside Village với hai mặt giáp sông Đơ, một mặt tiếp giáp khu phố Festival Avenue sầm uất và một mặt đối diện tổ hợp công viên Sun World.

Phân khu này bao gồm đầy đủ các sản phẩm biệt thự đơn lập, song lập, tứ lập và shophouse mặt đại lộ Nam sông Mã, hưởng lợi trực tiếp từ công viên bãi biển Miami và công viên Art Deco đầy đủ tiện ích vui chơi - giải trí, đáp ứng nhu cầu sống sang, sống khỏe của giới thượng lưu.

Trường Thịnh