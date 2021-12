"Giấc ngủ kim cương" trong giai đoạn bình thường mới

Dân trí Trong bối cảnh đại dịch vẫn luôn hiện hữu và khó chấm dứt, tầm quan trọng của giấc ngủ ngon, chất lượng có tác động rất lớn trong việc tăng cường hệ thống miễn dịch và duy trì sức khỏe của mỗi người.

Đại dịch khiến chúng ta nhận ra: Sức khỏe là quan trọng nhất!

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận hơn 1,2 triệu ca nhiễm Covid-19 tại 60 tỉnh thành và ngày càng gia tăng các ca nhiễm mới với nhiều biến chủng nguy hiểm và khó lường. Chính bởi lẽ đó, sức khỏe đang được cho là tài sản quý giá nhất của con người. Để đối phó và thích nghi với dịch bệnh trong giai đoạn bình thường mới, mọi người cần trang bị kiến thức về phòng, tránh dịch cũng như tăng cường nâng cao sức khỏe ở mức tối đa. Trong đó, giấc ngủ đóng một vai trò quan trọng trong việc với tăng cường hệ thống miễn dịch.

Có rất nhiều nghiên cứu đã nói về lợi ích của một giấc ngủ ngon. Tiến sĩ Stoyan Dimitrov tại Đại học Tubingen cho rằng, nghiên cứu đã tìm thấy một cơ chế mới mà thông qua đó giấc ngủ có thể hỗ trợ hệ thống miễn dịch. Lý do bởi mức độ Adrenaline, Noradrenaline và tuyến tiền liệt sẽ xuống thấp trong thời gian chúng ta ngủ.

Chiếc nệm tốt sẽ mang tới giấc ngủ sâu và ngon giấc, giúp bạn tăng cường sức đề kháng.

Hơn nữa, một giấc ngủ sâu còn giúp cải thiện chức năng của các tế bào T. Tế bào T là một loại tế bào miễn dịch, có tác dụng chống lại các loại virus nguy hiểm. Ngủ ngon cũng là yếu tố bảo vệ bạn chống lại bệnh tim.

Bên cạnh tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, ăn uống khoa học và sử dụng các thực phẩm chức năng. Đầu tư chiếc nệm tốt chính là việc tăng cường sức khỏe đề kháng để bảo vệ bản thân trong tình hình dịch Covid-19 căng thẳng này.

Nệm Kim Cương cùng hành trình mang đến Sức khỏe vàng - Giấc ngủ kim cương

Thấu hiểu được mối lo lắng thường trực của người Việt, Nệm Kim Cương đã cho ra đời nệm Foam Aloe Vera Organic với cấu tạo, thiết kế sang trọng, đẳng cấp với vô vàn công năng tuyệt vời, nhằm mang đến cho hàng triệu người Việt giấc ngủ ngon nhất, sức khỏe tốt nhất.

Là một trong số ít nhà sản xuất nệm ứng dụng loại vải áo nệm mang thương hiệu Aloe Vera. Nệm Kim Cương luôn biết cách tạo ra điểm nhấn khác biệt so với thị trường. Vỏ áo nệm với khả năng kháng cháy theo tiêu chuẩn STR của Mỹ, vải Aloe Vera có đặc tính kháng khuẩn, chống dị ứng và đặc biệt giúp ức chế sự hình thành, phát triển của vi khuẩn đạt tiêu chuẩn OEKO-TEX Thụy Sỹ.

Nệm Kim Cương ứng dụng tinh chất lô hội vào vỏ áo nệm.

Khi ngủ với nệm Aloe Vera Organic sức khỏe của bạn sẽ được cải thiện vào mỗi đêm bởi tinh chất quý giá chiết xuất từ lô hội trong vải áo đệm đem lại công dụng vô cùng hữu ích như: đảm bảo cân bằng nhiệt và cân bằng độ ẩm cho da và cải thiện quá trình lưu thông khí huyết, bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Phần logo được may tinh tế, tỉ mỉ có tính thẩm mỹ cao với hơn 50.000 mũi thêu và có khóa kéo đi kèm để người dùng có thể dễ dàng vệ sinh nệm.

Bề mặt nệm được cắt CNC 5 vùng nâng đỡ riêng biệt.

Không những vậy, nệm Foam Aloe Vera Organic là một chiếc đệm thông minh khi hiểu rõ từng chuyển động của cơ thể. Bề mặt nệm được phân bổ trọng lực tương ứng theo tỉ trọng của 5 năm vùng cơ thể người (đầu, lưng, mông, đùi và chân), nâng đỡ mọi tư thế nằm và tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu. Đặc biệt, nệm có các núm massage giúp tương cường lưu thông khí huyết

Sử dụng chất liệu cao cấp là Foam PU trắng siêu đàn hồi hòa quyện cùng chất liệu Foam PU Gel xanh giúp nệm vừa êm ái vừa thoáng khí. Việc nhà sản xuất sử dụng Foam gần gũi với thiên nhiên sẽ giúp người dùng tái tạo năng lượng, tận hưởng những phút giây thư giãn thoải mái, xua tan mọi áp lực cuộc sống. Tạo sự thoải mái, thư giãn nhất có thể để giấc ngủ thêm sâu, thêm chất lượng.

Thương hiệu Nệm Kim Cương: Tiên phong sống xanh, ngủ organic

Sống xanh ngủ khỏe cùng nệm Foam Aloe Vera Organic.

Tự tin với phương châm vận hành "Tận dụng tốt lợi thế của công nghệ và thiên nhiên sẵn có, kiến tạo nên những sản phẩm độc đáo nhất, chất lượng nhất, mang lại giá trị chung cho cộng đồng", Nệm Kim Cương không ngừng mang xu hướng Sống xanh - Ngủ Organic đến hàng triệu gia đình Việt. Sản phẩm Nệm Foam Aloe Vera Organic cũng chính là một trong những minh chứng cho sự phát triển đột phá sản phẩm mới; cam kết, đảm bảo về chất lượng quốc tế của Nệm Kim Cương.

Luôn theo đuổi tiêu chí "Sức khỏe là Vàng - Giấc ngủ là Kim Cương", Nệm Kim Cương hy vọng sẽ là người bạn đồng hành trong mỗi giấc ngủ của người Việt. Nỗ lực đem tới sức khỏe bền vững, tiếp thêm nguồn năng lượng vô hạn cho cộng đồng trong giai đoạn bình thường mới.

