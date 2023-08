Giá xăng tăng gần 10% ảnh hưởng lạm phát

Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8. Theo đó, giá xăng dầu, giá gạo trong nước tăng theo giá thế giới, giá nhà ở thuê tăng theo nhu cầu là những nguyên nhân chính làm cho tháng 8 tăng 0,88% so với tháng trước.

Cụ thể, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính có tới 10 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước; riêng nhóm bưu chính, viễn thông giá giảm 0,17%.

Giá xăng tăng gần 10% trong tháng 8 (Ảnh: Mạnh Quân).

Chỉ số giá nhóm giao thông tăng mạnh nhất, tăng 3,85% so với tháng trước, qua đó khiến CPI chung tăng 0,37 điểm phần trăm. Nguyên nhân chủ yếu từ ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào ngày 1/8, 11/8 và 21/8 làm cho giá xăng tăng 9,85% so với tháng trước; giá dầu diesel tăng 15,9%.

Giá dịch vụ giao thông công cộng trong tháng 8 cũng tăng 3,79% so với tháng trước, trong đó giá vận tải hành khách bằng đường hàng không tăng 15,71%; đường sắt tăng 3,58%; đường bộ tăng 0,68%; vé xe buýt tăng 0,53%; taxi tăng 0,1%. Giá xe đạp, xe máy, xe ô tô mới tiếp tục tăng do thiếu nguồn cung linh kiện, phụ tùng.

Chỉ số giá nhóm lương thực tăng 3,28% so với tháng trước với việc chỉ số giá nhóm gạo tăng 4,41%. Giá gạo trong nước tăng cao theo giá gạo xuất khẩu do lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ, Nga, UAE, xung đột chính trị và ảnh hưởng của hiện tượng El Nino đã khiến thị trường gạo toàn cầu diễn biến phức tạp.

Giá thực phẩm tăng 0,48% do nhu cầu tiêu dùng trong mùa du lịch vẫn ở mức cao, tập trung chủ yếu ở một số mặt hàng như giá thịt lợn (tăng 0,96%), thịt giá cầm (tăng 1,23%). Giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình tăng 0,47% do nhu cầu tiêu dùng trong mùa du lịch và giá nguyên liệu chế biến hàng hóa ở mức cao.

Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,85% tác động làm tăng CPI chung 0,16 điểm phần trăm. Trong nhóm này, giá dầu hỏa tăng 15,94%; giá nước sinh hoạt tăng 0,93%; giá gas tăng 7%.

So với tháng 12/2022, CPI tháng 8 tăng 2,02% và so với cùng kỳ năm trước tăng 2,96%. Bình quân 8 tháng, CPI tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,57%.