Giá xăng bất ngờ được điều chỉnh sớm 2 ngày

Bộ Công Thương cho biết liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương sẽ điều hành giá xăng dầu vào ngày hôm nay (30/1). Thông báo này đã được Bộ Công Thương gửi đến các thương nhân xăng dầu.

Kế hoạch điều hành giá xăng dầu là ngày 1/2, tuy nhiên, nguồn tin của Dân trí cho biết trước diễn biến của thị trường xăng dầu thế giới và tình hình trong nước, theo đề nghị của lãnh đạo Bộ Công Thương, Thủ tướng đã cho phép liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương điều chỉnh ngay trong ngày 30/1.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy trên thị trường Singapore tính đến ngày 16/1, giá xăng RON 92 trung bình 97,3 USD/thùng, xăng RON 95 là 100,2 USD/thùng, cao hơn rất nhiều so với bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới ở kỳ điều hành giá gần nhất (xăng RON 92 là 88,62 USD/thùng, xăng RON95 là 92,02 USD/thùng).

Dịp nghỉ Tết Quý Mão 2023 vừa qua, cả nước xuất hiện nhiều trường hợp cây xăng đóng cửa và bị phạt nặng. Tại TPHCM, xác minh một số cây xăng bị phản ánh là đóng cửa nghỉ Tết, Cục Quản lý thị trường cho biết có cây đang thực hiện thủ tục giải thể, cây khác thì chủ đóng một lúc vì có việc gia đình đột xuất, thiếu nhân viên.

Cây xăng Hương Phát có địa chỉ tại huyện An Dương, Hải Phòng thì bị phạt 15 triệu đồng vì tạm dừng bán hàng nhưng không thông báo cho cơ quan quản lý. Tương tự, Cục Quản lý thị trường Hà Nam đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với Công ty TNHH Chiến Dưỡng về hành vi giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết mà không có lý do chính đáng.

Trước diễn biến nóng của thị trường xăng dầu, Thủ tướng cũng vừa yêu cầu Bộ Công Thương sớm trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021 và Nghị định số 83/2014 về kinh doanh xăng dầu.