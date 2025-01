Giá vàng sau tuần giao dịch đầu tiên của năm mới sẽ gặp lực cản gì?

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 30/12/2024 đến ngày 5/1/2025, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 84-85,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch giữa giá mua và bán là 1,5 triệu đồng. Sau 3 phiên giao dịch đầu tiên của năm mới, giá vàng miếng SJC tăng tổng cộng 1,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn kết thúc tuần này được niêm yết tại 84-85,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch 2 chiều mua và bán là 1,3 triệu đồng. Tại một số thương hiệu tư nhân, giá bán ra của vàng nhẫn ngang giá với vàng miếng SJC, ở mức 85,5 triệu đồng/lượng.

Năm ngoái, giá vàng nhẫn và vàng SJC ghi nhận mức tăng lần lượt là 34% và 14%. Nếu tính theo số tuyệt đối, giá vàng nhẫn ghi nhận mức tăng gần 21 triệu/lượng, gấp đôi mức tăng của giá vàng miếng là 10,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chốt tuần này tại mức 2.639 USD/ounce. Riêng phiên cuối tuần, kim loại quý ghi nhận mức giảm 18 USD. Quy đổi theo tỷ giá USD chưa tính thuế, phí, giá này tương đương khoảng 81 triệu đồng/lượng, chênh lệch với vàng trong nước 3-4,5 triệu đồng/lượng, tùy thời điểm.

Tuần này, thị trường vàng thế giới tương đối ổn định với giá biến động với biên độ hẹp. Bước vào tuần giao dịch mới, giá vàng trồi sụt nhẹ khi giới đầu tư vẫn tìm kiếm chất xúc tác. Kim loại quý này kết thúc năm 2024 đầy biến động với mức tăng gần 27%, cũng là mức tăng tốt nhất kể từ năm 2010.

Trong những ngày đầu tiên của năm 2025, giá vàng liên tiếp tăng, giảm khi giằng co giữa sức mạnh của đồng bạc xanh và nhu cầu trú ẩn an toàn. Kết thúc tuần, giá vàng vẫn tăng 19,2 USD so với mức chốt phiên tuần trước.

Thị trường đi xuống thời điểm cuối tuần chủ yếu do đồng USD mạnh lên và nhà đầu tư chuẩn bị cho các thay đổi về kinh tế - thương mại dưới thời Tổng thống đắc cử Donald Trump.

USD-Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn, vừa ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ giữa tháng 11. USD mạnh lên khiến vàng đắt đỏ với người mua ngoài Mỹ.

Giá vàng có thể sẽ gặp trở ngại trong năm mới khi các dữ liệu kinh tế gần đây đang hỗ trợ mạnh mẽ cho đồng bạc xanh (Ảnh: Thành Đông).

Ngày 20/1, ông Donald Trump sẽ nhậm chức Tổng thống Mỹ. Các chính sách bảo hộ của ông được dự báo có thể thổi bùng lạm phát, làm giảm tốc quá trình nới lỏng tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), từ đó hạn chế đà tăng của giá vàng. Sau 3 lần giảm lãi suất năm 2024, Fed dự báo chỉ hạ lãi 2 lần năm nay.

457 nhà đầu tư bán lẻ đã tham gia khảo sát giá vàng thường niên của Kitco News. Trong đó, 266 nhà giao dịch bán lẻ, chiếm 58%, kỳ vọng giá vàng sẽ giao dịch trên mức 3.000 USD/ounce vào năm 2025. 103 người khác, chiếm 22%, dự đoán giá vàng sẽ giao dịch trong khoảng từ 2.800 USD đến 3.000 USD vào năm nay.

30 người (7%), kỳ vọng giá vàng ở trong khoảng từ 2.600 USD đến 2.800 USD. 58 nhà giao dịch bán lẻ còn lại, chiếm 13% tổng số, cho rằng giá vàng sẽ giảm giá và ở mức từ 2.400 USD đến 2.600 USD.