Giá vàng rời xa mốc 2.000 USD, liệu đã chạm đáy?

Vàng thế giới duy trì mức giá thấp

Kết thúc ngày 13/11, giá vàng miếng SJC được các cửa hàng lớn ở Hà Nội niêm yết ở 69,5-70,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 100.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và chiều bán so với thời điểm mở cửa phiên. Chênh lệch 2 chiều hiện là 800.000 đồng.

Giá vàng nhẫn hiện được niêm yết tại 58,5-59,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên so với thời điểm mở cửa phiên. Chênh lệch giữa 2 chiều là 1 triệu đồng.

Giá vàng trong nước thay đổi biên độ không lớn do thị trường thế giới cũng ảm đạm. Tại thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đạt 1.938,8 USD, đi ngang so với trước đó. Giá vàng miếng trong nước cao hơn 12 triệu đồng mỗi lượng so với thế giới.

Thị trường vàng ảm đạm (Ảnh: Mạnh Quân).

Tuần trước, thị trường vàng chứng kiến tuần giảm thứ 2 liên tiếp do nhu cầu trú ẩn an toàn suy yếu, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đưa ra quan điểm diều hâu trong chính sách tiền tệ.

Nhà phân tích Fawad Razaqzada của Công ty tài chính City Index cho rằng quan điểm diều hâu của ông Powell là nguyên nhân chính khiến giá vàng suy yếu tuần trước. Bên cạnh đó, xung đột Israel - Hamas không có nhiều tiến triển, phần nào làm giảm lực cầu trên thị trường vàng.

Jim Wyckoff - nhà phân tích cấp cao thuộc Kitco Metals - đơn vị chuyên về dữ liệu kim loại - cho rằng dự báo vàng sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới, trừ khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu leo thang.

USD giảm nhẹ

USD vẫn yếu so với hàng loạt tiền tệ lớn. USD-Index - chỉ số đo sức mạnh của USD với rổ tiền tệ lớn trên thế giới - hiện đạt 105,79 điểm, đi ngang so với phiên trước đó.

Tỷ giá trung tâm kết phiên hôm qua được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.015 đồng/USD, tăng 1 đồng so với trước đó. Với biên độ 5%, giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép dao động từ 22.814 đồng đến 25.215 đồng.

Trong ngân hàng, tỷ giá USD giảm 10-50 đồng tại một số đơn vị trong phiên hôm qua. Ngân hàng lớn giao dịch USD tại 24.120-24.490 đồng. Tại ngân hàng cổ phần, giá USD là 23.080-24.470 đồng.

Giá USD trên thị trường tự do đạt 24.470-24.550 đồng, giữ nguyên so với tuần trước. Chênh lệch 2 chiều mua - bán là 70 đồng.