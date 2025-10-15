Giá vàng miếng vượt 147 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 15/10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 145,2-147,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá đóng cửa phiên hôm qua và thiết lập kỷ lục mới.

Trong khi đó, vàng nhẫn được niêm yết tại 143,4-145,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,1 triệu đồng mỗi chiều. Đây cũng là mức đỉnh của vàng nhẫn.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 14/10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 144,1-146,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Đây là lần đầu mặt hàng này ghi nhận giá bán vượt 146 triệu đồng/lượng.

Trong phiên hôm qua, có thời điểm giá bán được Công ty SJC niêm yết tại 146,4 triệu đồng/lượng. Tại một số doanh nghiệp lớn khác, có thời điểm giá lên tiệm cận 147 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn được niêm yết tại 142,3-144,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Đây cũng là mức đỉnh của vàng nhẫn.

Giá vàng tăng kéo nhu cầu của người dân tăng theo. Tuy nhiên, nguồn cung ngày càng khan hiếm khi Ngân hàng Nhà nước đã dừng việc bán vàng miếng bình ổn ra thị trường thông qua 4 ngân hàng quốc doanh và Công ty SJC trong bối cảnh chuyển đổi cơ chế quản lý mới.

Khảo sát của phóng viên Dân trí cho thấy việc sở hữu vàng giai đoạn này không dễ dàng. Nhiều cửa hàng mở bán buổi sáng nhưng chỉ 2-3 tiếng sau đã phải treo biển hết hàng do lượng người mua quá đông.

Thông báo hết vàng, bạc tại một doanh nghiệp ở Hà Nội ngày 15/10 (Ảnh: Mỹ Tâm).

Giá vàng trong nước tăng mạnh trong bối cảnh giá vàng thế giới đã vượt 4.100 USD/ounce. Theo đó, giá vàng hôm nay giao dịch tại 4.145 USD/ounce, tăng 45 USD so với trước đó. Có thời điểm kim loại này đạt tới 4.180 USD/ounce, lập kỷ lục mới.

Giá vàng thế giới tăng cao chưa từng thấy giữa lúc căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang, đồng thời nhu cầu trú ẩn an toàn tăng đột biến. Tính trong một tháng gần nhất, giá vàng đã tăng khoảng 10%, còn nếu tính từ đầu năm thì đà tăng của vàng vượt 51%.

Ngoài ra, theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá 97% Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm 0,25% lãi suất vào tháng 10 và 100% khả năng giảm tiếp trong tháng 12.

Các nhà phân tích của Bank of America và Société Générale dự báo giá vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2026, trong khi Standard Chartered đã nâng dự báo trung bình năm tới lên 4.488 USD/ounce.

Tuy nhiên, ông Lukman Otunuga, Giám đốc phân tích tại đơn vị chuyên về giao dịch FXTM, cảnh báo nếu giá vàng xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ 3.950 USD/ounce, kim loại quý này có thể bước vào nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Trong khi đó, giá bạc giao ngay tăng 3,3% lên 51,95 USD/ounce, sau khi chạm mức cao kỷ lục 52,07 USD/ounce trong phiên, được hỗ trợ bởi các yếu tố tương tự vàng và tình trạng khan hiếm nguồn cung.

Đối với các kim loại khác, giá bạch kim tăng 4,6% lên 1.660,57 USD/ounce và palladium tăng 5,4% lên 1.482 USD/ounce.