Giá vàng miếng, vàng nhẫn bất ngờ giảm

Vàng đồng loạt giảm giá

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/12, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 83,8-86,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Hôm qua, mỗi lượng vàng được điều chỉnh giảm 800.000 đồng mỗi chiều.

Giá vàng nhẫn sau 4 phiên liên tiếp hôm qua cũng được điều chỉnh giảm 700.000 đồng mỗi chiều, niêm yết tại 83,8-85,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dù vậy, từ đầu năm đến nay, vàng nhẫn trơn có thời điểm đạt hiệu suất sinh lời hơn 40% khi lập đỉnh 89 triệu đồng/lượng. Hiện mỗi lượng vàng nhẫn kém 4-5 triệu đồng so với vùng đỉnh, nhưng vẫn cao hơn 35% so với đầu năm. Còn vàng miếng cũng ghi nhận hiệu suất sinh lời hơn 16%.

Giá vàng trong nước giảm cùng chiều quốc tế. Trên thế giới, giá vàng giao dịch quanh 2.660 USD, giảm tiếp 26 USD so với trước đó. Đây là phiên giảm giá thứ 2 của vàng thế giới. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng tương đương 82 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá trong nước và thế giới quanh vùng 3-4 triệu đồng/lượng, tùy thời điểm.

Giá vàng giảm được các chuyên gia đánh giá do áp lực chốt lời. Zain Vawda, nhà phân tích thị trường tại MarketPulse, nhận định: "Vàng vẫn có xu hướng tăng. Tuy nhiên, diễn biến hôm qua có thể xảy ra do nhà đầu tư bán chốt lời trước thềm cuộc họp tuần tới của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed)".

Ngoài ra, một lý do được cho là khiến giá vàng giảm là số liệu sau khi báo cáo lạm phát của Mỹ được công bố nóng hơn dự kiến. Cụ thể, theo báo cáo mới nhất của Cục Thống kê Lao động, chi phí giá sản xuất tăng mạnh 0,4% so với tháng trước, vượt quá kỳ vọng của thị trường là tăng 0,2%. PPI cốt lõi, loại trừ thực phẩm, năng lượng và dịch vụ thương mại, tăng khiêm tốn 0,1%, giảm so với mức 0,3% của tháng trước.

Ngân hàng Goldman Sachs mới đây vẫn giữ dự báo vàng có thể chạm mốc 3.000 USD/ounce vào cuối năm 2025, ngay cả khi đồng USD vẫn mạnh. Điều này cho thấy tâm lý tin tưởng vào vàng còn dư địa tăng giá trong dài hạn.

Vàng thế giới giảm kéo vàng trong nước giảm theo (Ảnh: Tiến Tuấn).

Theo các nhà phân tích Tập đoàn tài chính Heraeus Precious Metals, giá vàng năm 2025 sẽ dao động trong khoảng 2.450-2.950 USD/ounce, được hỗ trợ bởi việc mua vào của các ngân hàng trung ương, dù ít hơn so với năm 2024, cùng với căng thẳng địa chính trị tại Ukraine và Trung Đông.

Giá vàng có thể dao động từ 2.647-2.760 USD/ounce trong ngắn hạn. Dù vậy, các yếu tố như lợi suất trái phiếu Mỹ và tình hình kinh tế toàn cầu sẽ ảnh hưởng tích cực đến giá vàng trong tương lai.

USD ngân hàng ở mức kịch trần

Ngân hàng Nhà nước kết thúc tuần này niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.264 đồng, tăng 5 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng được phép mua bán USD trong vùng giá từ 23.050-25.477 đồng.

Ngân hàng lớn mua bán USD tại 25.145-25.477 đồng (mua - bán). Ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch USD tại 25.230-25.477 đồng. Các ngân hàng đều niêm yết giá bán USD ở mức kịch trần.

Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh được giao dịch tại 25.550-25.650 đồng (mua - bán), tăng 20 đồng ở chiều mua và không đổi ở chiều bán ra.